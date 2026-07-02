Foodist İstanbul eylülde küresel gıda sektörünü İstanbul'da buluşturacak

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ ve ALZ Grup işbirliği, Türkiye Gıda Platformunun desteğiyle TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacak fuara ilişkin detaylar, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı.

Toplantıda, sektörün küresel gıda ticaretindeki rolü ve ihracat hedefleri ele alındı. Dünyanın en büyük üç gıda fuarından biri olmayı hedefleyen Foodist İstanbul, Türkiye'nin üretim gücünü uluslararası alıcılarla buluştururken gıda ihracatına da yeni bir ivme kazandırmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB), Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB), Karadeniz İhracatçı Birlikleri (KİB), Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) ve Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER), Foodist İstanbul'u Türkiye'nin referans gıda markası haline getirmek için Türkiye Gıda Platformu çatısı altında bir araya geldi.

Organizasyonun üretici, ihracatçı, perakendeci, distribütör ve uluslararası profesyonel satın alımcıları aynı platformda buluşturan küresel bir ticaret merkezi olması hedefleniyor.

150'den fazla ülkeden ziyaretçi hedefleniyor

Türkiye'nin yanı sıra ABD, Azerbaycan, Çekya, Çin, Irak, İspanya ve Mısır'dan 1000'e yakın firma ve firma temsilciliğinin yer aldığı fuar, 150'yi aşkın ülkeden sektör profesyonelini İstanbul'da buluşturacak.

Coğrafi işaretli ürünlere özel bir sergi salonunun yer alacağı fuar, Türkiye'nin zengin gıda mirasını uluslararası alıcılarla buluştururken Avrupa'dan Körfez ülkelerine, Afrika'dan Amerika kıtasına kadar geniş bir coğrafyadan gelecek nitelikli alım heyetlerini Türk üreticileriyle bir araya getirecek.

Fuarda Balkanlar, Avrupa, Orta Doğu, Körfez Ülkeleri, Kuzey ve Sahra Altı Afrika, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Orta Asya, Türk Cumhuriyetleri, Uzak Doğu ve Amerika'ya uzanan geniş bir coğrafyadan 120'yi aşkın gıda perakende zinciri ve distribütör firmanın satın alma ve tedarik yöneticileri, özel alım heyeti programı kapsamında ağırlanacak.

Yaklaşık 70 bin profesyonel ziyaretçinin beklendiği organizasyonda, özellikle 50 odak ülkeden gelecek 2 bin ve VIP satın alma heyetleriyle gerçekleştirilecek planlı B2B görüşmeleri sayesinde Türk firmalarının yeni pazarlara açılması, ihracat ağını genişletmesi ve uluslararası iş bağlantıları kurması hedefleniyor.

Fuar kapsamında ayrıca sektörü yakından ilgilendiren konularda uzman isimlerin katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Toplantıda TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, ALZ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Alagöz, İHBİR Başkanı Kazım Taycı, TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Nihat Uysallı, GAİB Başkanı Celal Kadooğlu, AHBİB Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, OAİB Yönetim Kurulu Başkanı Avşin Kaşıkçı, EİB Başkanı Muhammet Öztürk, KİB Başkanı Eren Günhan Ulusoy, TGDF Başkanı Demir Şarman ile ETÜDER Başkanı Melih Şahinöz, organizasyonun hedeflerini kamuoyuyla paylaştı.

"Dünyada örnek gösterilecek bir güç birliği modeli ortaya koyuyor"

Toplantıda konuşan ALZ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Alagöz, Foodist İstanbul'un yalnızca fuarcılık açısından değil, sektörlerin birlikte hareket edebilmesi bakımından da önemli bir model oluşturduğunu söyledi.

Alagöz, Foodist İstanbul'un, Türkiye'nin gıda sektöründe ortaya koyduğu birlik ruhunun ve kolektif vizyonun en güçlü göstergelerinden biri olduğunu vurgulayarak "Türkiye Gıda Platformu, TÜYAP Fuarcılık Grubu ve ALZ Grup işbirliğiyle oluşturulan bu yapı, dünyada örnek gösterilecek bir güç birliği modeli ortaya koyuyor. Aynı hedef doğrultusunda hareket eden sektör temsilcileri sayesinde Türkiye, yalnızca gıda ihracatında değil, fuarcılıkta da uluslararası ölçekte yeni bir marka kazanıyor." dedi.

Alagöz, dünyanın dört bir tarafından 2 binin üzerinde uluslararası yabancı alıcıyı da fuarda konuk edeceklerini belirterek şöyle konuştu:

"Fuarımızın ana ortakları ve destekleyicileri olan ihracatçı birliklerimizin her biri de bizim yürüttüğümüz bu çalışmalara ek alım heyetleri programları organize ediyor. 2 binin üzerindeki yabancı alım heyeti programımıza, ihracatçı birliklerinin düzenleyeceği ticaret alım heyeti programlarını da eklediğimizde Foodist İstanbul Fuarı yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın buluşma noktası haline gelecek."

"Fuar ve kongre merkezimizin 12 salonunu da doldurduk"

TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü Ersözlü de Foodist İstanbul'un klasik bir fuar organizasyonundan çok daha fazlasını ifade ettiğini ve fuarı Türkiye'nin üretim gücünü küresel ticaretle buluşturan stratejik bir platform olarak kurguladıklarını söyledi.

Üreticiden ihracatçıya, perakendeden uluslararası satın alımcılara kadar tüm paydaşların aynı çatı altında buluştuğu güçlü bir ticaret ekosistemi oluşturduklarını kaydeden Ersözlü, Türkiye Gıda Platformunun ortaya koyduğu birliktelik sayesinde Foodist İstanbul'un, sektörün gelecek vizyonunu temsil ettiğini aktardı.

Ersözlü, fuarın hedef odaklı ziyaretçi yapısı, güçlü alım heyeti organizasyonu ve doğru zamanlamasıyla katılımcılara yeni pazarlara açılma konusunda önemli fırsatlar sunacağını ifade ederek şöyle devam etti:

"Hedefimiz Foodist İstanbul'u dünyanın referans gösterilen gıda fuarlarından biri haline getirmek. Bu doğrultuda, yapay zeka teknolojileri ve dijital uygulamalardan, hem fuar öncesinde ziyaretçi hedeflemelerinde hem de fuar süresince doğru alıcı firma eşleştirmelerinin sağlanmasında etkin şekilde faydalanılacak. Dünyanın her tarafında fuarı tanıtıyoruz. Fuara iki aylık bir süre kalmasına rağmen fuar ve kongre merkezimizin 12 salonunu da doldurduk. Yüzde 90'ın üzerinde bir kapasite kullanımı var şu anda. Zannediyorum, bir ay sonrasında da yüzde 100'lük bir doluluk oranına geleceğiz."

"Markalaşmamıza ve ülkemizin ihracat gücüne büyük katkılar sağlayacak"

İHBİR Başkanı Taycı da Türk gıda sektörünün kalite ve çeşitliliğini dünyaya tanıtacak en önemli platformlardan birinin Foodist İstanbul olacağını dile getirdi.

İstanbul'un stratejik konumu ve sektörün üretim kapasitesi birleştiğinde Foodist İstanbul'un kısa sürede dünyanın en önemli gıda fuarlarından biri haline geleceğine inandığını kaydeden Taycı, "Foodist İstanbul, Türkiye'nin üretim gücünü küresel pazara taşıyacak önemli bir organizasyon olacak. Gıda sektörünün önde gelen markalarının katılımıyla gerçekleşecek bu etkinliğimiz, markalaşmamıza ve ülkemizin ihracat gücüne büyük katkılar sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.