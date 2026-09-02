İHBİR Başkanı Kazım Taycı: Foodist İstanbul’u kalıcı bir marka haline getireceğiz

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve ALZ Grup iş birliğiyle, Türkiye Gıda Platformu’nun desteğiyle düzenlenen Foodist İstanbul, Türkiye gıda sektörünün tüm bileşenlerini uluslararası ticaret odaklı bir platformda bir araya getiriyor. Türkiye Gıda Platformu çatısı altında yer alan Türkiye İhracatçılar Meclisi Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu ile İhracatçı Birlikleri (İHBİR, GAİB, AHBİB, OAİB, KİB ve EİB), Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) ve Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) tarafından desteklenen organizasyon, dünyanın en büyük üç gıda fuarından biri olma hedefiyle gerçekleştiriliyor.

Foodist İstanbul’un açılışında Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile sektörün ve fuarcılık dünyasının önde gelen temsilcileri, organizasyonun Türkiye gıda sektörünün uluslararası görünürlüğü, ihracat kapasitesi ve yeni iş bağlantıları açısından taşıdığı öneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Foodist’i kalıcı bir marka hâline getirmek istiyoruz”

İHBİR Başkanı Kazım Taycı, İstanbul’un Avrupa, Asya, Rusya-Ukrayna ve Afrika’nın kesişim noktasında yer alan stratejik konumunun Foodist’in oluşturulmasındaki en önemli unsurlardan biri olduğunu vurguladı. İstanbul’un tarih boyunca ticaretin buluşma noktası olduğunu belirten Taycı, gıda sektöründe de bu potansiyeli daha organize bir yapıya dönüştürmek amacıyla sektör temsilcileriyle birlikte Foodist’i hayata geçirdiklerini söyledi.

Taycı, hedeflerinin İstanbul’a Anuga, SIAL ve Gulfood ölçeğinde, dünyanın önde gelen gıda fuarları arasında yer alacak güçlü bir organizasyon kazandırmak olduğunu ifade etti.

Taycı, “İstanbul; ulaşım, lojistik, hava yolu, deniz yolu ve kara yolu bağlantılarıyla dünyanın farklı bölgelerinden ziyaretçi ve alıcıların kolaylıkla ulaşabileceği bir merkez. Tarih, kültür ve gastronomi açısından da uluslararası ziyaretçiler için önemli avantajlar sunuyor. Dünyanın en büyük havalimanlarından birine sahip olmanın yanı sıra konteyner taşımacılığı, tren bağlantıları ve gelişmiş ulaşım altyapısı da fuarın uluslararası niteliğini destekliyor.” dedi.

Foodist’in Türkiye’nin gıda ihracatına katkı sağlamasını hedeflediklerini söyleyen Taycı, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri sektörünün yaklaşık 13 milyar dolarlık ihracatını her yıl yüzde 10-12 oranında artırmayı amaçladıklarını kaydetti. Foodist’in en önemli önceliğinin katılımcı firmaları mümkün olan en fazla sayıda yerli ve yabancı alıcıyla buluşturmak olduğunu belirten Taycı, bu yıl yaklaşık 100 farklı ülkeden satın alma heyetlerinin fuara geleceğini söyledi. Önümüzdeki 4-5 yıl içinde Foodist’i dünyanın en büyük gıda fuarları arasında ilk beş içinde konumlandırmayı hedeflediklerini ifade eden Taycı, fuarın gelecek yıllarda aynı lokasyonda daha büyük ve daha organize bir yapıyla devam edeceğini belirterek, “Foodist’i, İstanbul’un ve Türkiye’nin küresel gıda ticaretindeki gücünü ortaya koyan kalıcı bir marka hâline getirmek istiyoruz.” mesajını verdi.

60 ülkeden 2 binin üzerinde satın alma profesyoneli İstanbul’da

Toplam 100 bin metrekarelik sergileme alanında gerçekleştirilen Foodist İstanbul’da, Avrupa’dan Güney Amerika’ya, Kuzey Afrika’dan Güneydoğu Asya’ya uzanan uluslararası alım heyeti programı kapsamında 60 ülkeden 2.000’in üzerinde satın alma profesyoneli ve karar verici İstanbul’da ağırlanacak.

Yeni ticari bağlantılar oluşturmak amacıyla İstanbul’da bir araya gelecek uluslararası profesyonel alım heyetleri arasında gıda perakende ve dağıtım sektörünün önde gelen oyuncuları, global e-ticaret platformları ve HORECA firmalarının satın alma profesyonelleri yer alıyor. Türkiye’nin ihracat potansiyelinin yüksek olduğu ABD, Kanada, İngiltere, İspanya, Almanya, Hollanda, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Irak, Azerbaycan, Japonya, Güney Afrika ve Kolombiya’nın da aralarında bulunduğu 60 ülkeden satın alma profesyonelleri Foodist İstanbul’da buluşacak.

Bu uluslararası buluşma sayesinde Foodist İstanbul, uluslararası pazarlara açılmak isteyen üretici ve ihracatçı firmalar için dünyanın farklı bölgelerinden nitelikli alıcılarla doğrudan temas imkânı sunacak.

B2B görüşmeler yeni ihracat bağlantılarına zemin hazırlıyor

1.000’e yakın markanın yer alacağı Foodist İstanbul’un 12. Salonu’nda bulunan B2B Görüşme Alanı, katılımcı firmalar ile uluslararası alıcıları doğrudan bir araya getiriyor. B2B Görüşme Programı kapsamında, alıcıların ilgilendiği ürün grupları ile katılımcı firmaların sunduğu ürünler doğrultusunda önceden planlanan ikili iş görüşmeleri gerçekleştiriliyor.

B2B Görüşme Alanı’nda Türkiye’nin önde gelen gıda perakende zincirleri, e-ticaret platformları ve otel gruplarının satın alma profesyonelleri de katılımcı firmalarla temaslarda bulunacak. Yerli ve yabancı alım heyetleri ile katılımcı firmalar arasında hedef odaklı ticari bağlantılar kurulmasını sağlayan program, firmaların yeni pazarlara ulaşmalarına, ihracat ağlarını genişletmelerine ve uzun vadeli iş birlikleri geliştirmelerine katkı sunuyor.

Türkiye’nin üretim gücü küresel ticaretle buluşuyor

Çikolata ve şekerlemeden kuruyemişe, et ve süt ürünlerinden içeceklere, temel gıdalardan gıda dışı ürünlere kadar geniş bir ürün yelpazesini aynı platformda buluşturan Foodist İstanbul, Türkiye’nin üretim kapasitesini uluslararası alıcılarla buluşturuyor.

Dünyanın en büyük üç gıda fuarından biri olma hedefiyle gerçekleştirilen Foodist İstanbul 2026, Türkiye’nin gıda sektöründeki üretim ve ihracat gücünü küresel ticaret ağıyla buluştururken katılımcı firmalara yeni pazarlara ulaşma, ihracat bağlantılarını geliştirme ve uluslararası iş birlikleri kurma fırsatı sunuyor.

Foodist İstanbul, 1-4 Eylül 2026 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde sektör profesyonellerini ağırlamaya devam edecek.