Franchise ekosisteminde yeni dönem başlıyor

Franchise sistemi uzun yıllar boyunca ağırlıklı olarak yeni şubeler açmaya ve yeni yatırımcılar kazanmaya odaklanan bir büyüme modeli olarak değerlendirildi.

Ancak değişen ekonomik dinamikler, yatırım anlayışı ve küresel sermaye hareketleri, franchising ekosisteminde de yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Bugün başarılı franchise markaları yalnızca yeni yatırımcılar aramıyor; aynı zamanda güçlü bölgesel operatörlere ulaşmayı, çoklu şube yatırımlarını artırmayı, uluslararası büyümeyi planlamayı ve uzun vadeli kurumsal değer üretmeyi hedefliyor.

24 yıldır franchise markaları ile yatırımcıları buluşturan Bayim Olur musun? 24. Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı (Be My FRANCHISE - 24th International Franchising Expo) da bu değişimi merkeze alan yeni vizyonuyla hazırlıklarını sürdürüyor.

15-18 Ekim 2026 tarihlerinde İstanbul-Yenikapı Avrasya Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek organizasyon, her zamanki gibi franchise markalarını girişimciler ve yatırımcı adaylarıyla buluştururken; bu yıl özellikle çoklu franchise sahipleri, bölgesel operatörler ve ölçekli büyüme hedefleyen yatırımcı profillerine yönelik çalışmalarını da güçlendiriyor.

Çoklu franchise operatörleri yeni dönemin önemli aktörleri

Dünya franchise pazarında son yıllarda dikkat çeken gelişmelerden biri, çoklu franchise operatörlerinin (multi-unit franchise operators) yükselişi.

Tek bir markada veya farklı markalarda çok sayıda şubeyi yöneten bu profesyonel yatırımcılar; operasyonel deneyimleri, finansal güçleri ve ölçek ekonomisi sayesinde franchise markalarının büyüme stratejilerinde giderek daha kritik bir rol üstleniyor.

Bayim Olur musun? Fuarı da bu yıl bireysel yatırımcıların yanı sıra, mevcut yatırımlarını büyütmek isteyen çoklu franchise sahipleri ve bölgesel operatörlerin fuara daha yoğun katılımını sağlamaya yönelik özel çalışmalar yürütüyor. Böylece katılımcı markaların yalnızca yeni franchise adaylarıyla değil, deneyimli ve ölçekli yatırımcı profilleriyle de buluşması hedefleniyor.

Franchisingde yeni büyüme perspektifi

Medyafors Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Erem, franchising sektörünün artık farklı bir büyüme evresine girdiğini belirterek şunları söyledi:

“Franchising artık yalnızca yeni şubeler açma modeli değil; güçlü operatörler yetiştirme, sürdürülebilir büyüme sağlama ve kurumsal değer oluşturma modelidir. Dünyada franchise sistemine sahip markalar artık yalnızca ticari işletmeler olarak değil; düzenli nakit akışı üreten, ölçeklenebilir ve yatırım yapılabilir varlıklar olarak da değerlendiriliyor. Global sermayenin bu alana artan ilgisi, franchising ekosistemini yeni bir büyüme evresine taşıyor. Bayim Olur musun? olarak biz de fuarımızı, franchisingin bu yeni dönüşümünü destekleyecek bir platform olarak geliştirmeye devam ediyoruz.”

Erem ayrıca, franchising ekosistemine yeni bir perspektif kazandıracak çalışmaların sürdüğünü belirterek, franchise markalarının stratejik ortaklıklar, uluslararası yatırım çevreleriyle temasları ve birleşme ve satın alma (M&A) süreçlerine yönelik yeni platformlara ilişkin detayların önümüzdeki haftalarda kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Franchise markalarının yalnızca yeni yatırımcılarla değil; büyümeyi hızlandıracak doğru operatörler, stratejik ortaklar ve uzun vadeli sermaye ile buluşabildiği bir ekosistem oluşturmak, Bayim Olur musun? Fuarı’nın 2026 vizyonunun temelini oluşturuyor.

24 yıldır binlerce marka ile yüz binlerce yatırımcıyı aynı platformda buluşturan Bayim Olur musun? Fuarı, bu yıl da Türkiye’nin yanı sıra farklı ülkelerden gelecek marka temsilcileri, yatırımcılar ve sektör profesyonellerini İstanbul’da bir araya getirmeye hazırlanıyor.