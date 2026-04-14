Franchise İstanbul Expo, girişimciler ve markaları İstanbul'da buluşturacak

Türkiye’de franchise sistemine ilgi her geçen gün artarken, Franchise İstanbul Expo, markaların büyüme stratejilerini yeni yatırımcılarla buluşturduğu önemli bir iş platformu olma özelliği taşıyor. Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. organizatörlüğünde ve Ulusal Franchising Derneği (UFRAD) iş birliğiyle 16–19 Nisan 2026 tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde önemli markaların katılımıyla düzenlenecek fuar, franchise modeliyle büyümek isteyen şirketler ile kendi işini kurmak isteyen girişimciler için önemli fırsatlar sunacak.

Gıda ve içecekten perakendeye, hizmet sektöründen eğitim ve sağlığa kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren markalar, fuarda franchise modellerini ve büyüme stratejilerini ziyaretçilerle paylaşacak.

Zengin seminer programı ile sektöre yön verecek

Franchise İstanbul Expo, yalnızca iş bağlantıları değil, aynı zamanda sektörün geleceğine ışık tutan kapsamlı bir seminer programı ile de öne çıkıyor.

Fuarın ilk günü olan 16 Nisan Perşembe, “Türk Dünyasında Franchising: Ortak Büyüme ve Stratejik İş Birliği Fırsatları” ve “Uluslararası Markalaşma ve Çalışan Uyuşmazlıkları” başlıklı oturumlar ile başlayacak. 17 Nisan Cuma günü ise “Hindistan’da Girişimcilik Devrimi ve Franchise Ekosistemi”, “Gastronomi Turizminde Küresel Markalaşma”, “Kahve Zincirlerinin Başarı Formülü: Franchise Sistemi” ve “Franchise Ekosisteminde Dijital Dönüşüm” başlıkları ele alınacak. 18 Nisan Cumartesi günü program; “Franchise Sistemlerinde Büyürken Değerleri Korumak”, “Dünden Bugüne Türk Dönerinin Gelişimi”, “Arap Dünyasında Franchising: Yeni Sektörler, Yeni Yatırımcılar” ve “Türk Mutfağında Dönüşüm” gibi dikkat çeken oturumlarla devam edecek. Aynı gün ayrıca girişimcilere yönelik “Enine Boyuna Franchising Startup Sahnesi” etkinliği düzenlenecek. Fuarın son günü olan 19 Nisan Pazar ise “Franchise Sözleşmeleri: Sorunlar ve Tavsiyeler” ile “Franchise Yapılarında Sistem Kurma Süreci” başlıklı oturumlarla program tamamlanacak.

Markalar ve yatırımcılar aynı platformda buluşacak

Franchise İstanbul Expo, franchise sistemiyle büyüyen markaların yeni iş ortaklarıyla tanışmasını sağlarken, girişimcilere de farklı sektörlerden yatırım fırsatlarını yakından inceleme imkânı sunacak. Fuar kapsamında sektörün önde gelen markaları, franchise iş modellerini ve büyüme stratejilerini ziyaretçilerle paylaşacak. Organizasyon, markaların yeni franchise adaylarıyla doğrudan temas kurabildiği, yatırımcıların ise farklı sektörlerdeki iş modellerini değerlendirebildiği önemli bir buluşma noktası olacak.

Fuar kapsamında sektör profesyonellerinin katılımıyla çok sayıda panel ve etkinlik düzenlenecek. Bu etkinliklerde franchise sisteminin gelişimi, markalaşma, yatırım fırsatları ve sektörün geleceğine ilişkin başlıklar ele alınacak.

Programın öne çıkan oturumlarından biri olan “Gastronomi Turizminde Markalaşma” başlıklı panel olacak. Panelde Gastronomi Turizm Derneği (GTD) Yüksek Danışmanlar Kurulu Başkanı ve Kültür ve Turizm Eski Bakanı Bülent Akarcalı, FIJET Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kurtoğulları, koruyucu sağlık uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, aile hekimi Dr. Ender Saraç ve akademisyen Doç. Dr. Efsun Dindar konuşmacı olarak yer alacak. Panelin moderatörlüğünü ise GTD Başkanı Gürkan Boztepe üstlenecek.

Girişimcilik ekosistemine katkı sağlayacak

Franchise İstanbul Expo, markaların büyüme yolculuğunda yeni iş ortakları bulmalarına olanak sağlarken, girişimcilerin de farklı sektörlerdeki franchise fırsatlarını değerlendirmelerine imkân tanıyacak.

Üçüncü kez düzenlenecek fuarın, franchise sektörünün gelişimine katkı sağlaması ve Türkiye’nin girişimcilik ekosistemine yeni iş birlikleri kazandırması hedefleniyor. Organizasyon aynı zamanda uluslararası yatırımcıların Türkiye’deki franchise markalarıyla buluşmasına da zemin hazırlayacak.

Fuar, 16–19 Nisan 2026 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak olup, dört gün boyunca tüm ziyaretçilere ücretsiz olacak.