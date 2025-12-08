ICFE, kapılarını açmaya hazırlanıyor

Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) ve İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) işbirliğiyle düzenlenen fuar, rekor büyüme hedefleri ve altı kıtadan gelen yoğun ilginin yanı sıra, Carpet Workshop kapsamında 400 tasarımcının “Benim Eserim” temasıyla Dünya’nın En Farklı Halısı için özel tasarımlarını ortaya koyacağı projeye de yeniden ev sahipliği yapacak. Dünya’nın halı sektöründeki en önemli platformu olan ICFE, 2026 hedeflerini büyüttü. Artan yabancı katılımcı talebi ve büyüyen pazar potansiyeliyle genişleyen ICFE, bu yıl fuarını 11 salonda gerçekleştirecek. Fuar, yerli ve uluslararası sektör temsilcilerinin yoğun ilgisiyle güçlü bir katılımcı profili sunuyor. Bu durum, fuarın sektördeki merkezi konumunu ve küresel ölçekteki prestijini pekiştirdi.

Yaratıcılık, tasarım ve ilham veren etkinlikler

Fuar kapsamında sektörün yaratıcı gücünü ortaya koyacak çeşitli sergiler ziyaretçilerle buluşacak. Fuar katılımcıları arasında düzenlenecek tasarım yarışmasında firmalar en yeni koleksiyonlarıyla yer alacak; yarışmada finale kalan tasarımlar fuar alanında sergilenecek. Ayrıca, geleneksel motiflerin modern yorumlarını sunan özel sergiler ve sektör profesyonellerini bir araya getirecek etkinlik programı da fuara değer katacak. Carpet Talks, halı tasarımının geleceğine yön veren dört ana tema etrafında şekillenen kapsamlı bir program sunacaktır. Tasarımın nasıl yönlendiği ve değişen tasarım metodolojileri ilk oturumlarda ele alınarak sektördeki yaratıcı yaklaşım farklılıkları değerlendirilecektir. Geleneksel zanaatin modern estetik anlayışıyla buluştuğu içeriklerde, el işi mirasının çağdaş tasarımla kurduğu bağ ve bu sentezin sektöre kattığı yeni değerler tartışılacaktır. Markalaşma süreçlerinde tasarımın rolüne odaklanan bölümde, trendlerin mi yoksa tasarımın ruhunun mu marka kimliğini daha güçlü biçimde şekillendirdiği ele alınacak; sektörel yönelimler profesyonel bir çerçevede değerlendirilecektir. Programın bir diğer teması olan ipek Hereke halılarında ise tarihsel birikim, teknik ustalık ve kültürel miras odağa alınarak bu geleneğin günümüz tasarım dünyasındaki karşılığı incelenecektir. Carpet Talks, tasarımın yönü, zanaatin dönüşümü, marka stratejileri ve kültürel mirasın güncel yorumları gibi başlıkları tek bir platformda bir araya getirerek sektöre bütüncül bir perspektif sunmayı hedeflemektedir.

Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören “Benim Eserim” atölye çalışması, bu yıl da programda yerini alacaktır. Bu yaratıcı workshop, Türkiye’den ve dünyanın birçok ülkesinden katılan tasarımcıları ortak bir tema etrafında buluşturarak kişisel yorumlarını özgün çalışmalarla ifade etmelerine olanak sağlayacaktır. Etkinlik, tasarımcıların farklı bakış açılarını tek bir bütünün parçaları olarak bir araya getiren kolektif bir yaratım alanı sunacaktır.

Her biri sanat eseri niteliğindeki bu parçalar, fuar süresince birleştirilerek "Dünyanın En Çok Tasarımcısı Tarafından Tasarlanan Halı"yı oluşturacak. 400 farklı hikayeyi, vizyonu ve yeteneği bir araya getirecek olan bu benzersiz eser, geleneksel halı sanatının modern tasarımla buluştuğu noktada, sektörün kolektif yaratıcılık gücünü gözler önüne serecek. Bu projeler, fuarı yalnızca bir ticaret platformu olmaktan çıkararak, ziyaretçiler için yaşayan ve sürekli üreten bir tasarım atölyesine dönüştürmeyi hedefliyor.

Hedef 50.000 profesyonel ziyaretçi

ICFE, başarısını 6 kıtada ve 80'den fazla ülkede yürüttüğü kapsamlı pazarlama faaliyetleriyle küresel bir boyuta taşıyor. 2026 fuarı için hedefler büyük: Başta Çin, İran, Pakistan, Hindistan, ABD, Belçika ve Fransa olmak üzere 25 ülkeden 500’e yakın katılımcı firmanın ve 105 ülkeden 50.000’e yakın profesyonel ziyaretçinin katılması bekleniyor. ICFE, katılımcı ve ziyaretçilerine ihracat odaklı yeni iş birlikleri kurma ve ticari potansiyellerini en üst seviyeye çıkarma imkanı sunarak sektöre yön vermeye hazırlanıyor.