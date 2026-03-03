IDEF 2027’nin organizasyonu yeniden BTSO'nun iştiraki KFA Fuarcılık’ta

ESRA ÖZARFAT

Fuarın organizasyonu, bir kez daha Bursa Ticaret ve Senayi Odası’nın iştiraki KFA Fuarcılık tarafından üstlenilecek. Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleri ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda düzenlenecek fuara ilişkin iş birliği protokolü imzalandı. Protokole TSKGV Genel Müdürü Bilal Topçu ile BTSO ve KFA Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay imza attı.

TSKGV Genel Müdürü Bilal Topçu, IDEF’in yalnızca Türkiye’nin değil, küresel savunma sanayii açısından da en önemli organizasyonlardan biri olduğunu belirterek, fuarın devlet temsilcileri, askeri heyetler, savunma sanayii firmaları ve karar alıcıları bir araya getiren güçlü bir platform niteliği taşıdığını söyledi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise IDEF’in Türkiye’nin savunma sanayiindeki mühendislik gücünü ve yüksek teknoloji üretim kapasitesini dünyaya gösteren stratejik bir vitrin olduğunu söyledi. Savunma sanayiinin küresel ölçekte en kritik sektörlerden biri olduğuna işaret eden Burkay, Türkiye’nin bu alanda son yıllarda önemli bir konuma yükseldiğini belirtti.

KFA Fuarcılık’ın uluslararası organizasyon kabiliyetini her geçen yıl geliştirdiğini ifade eden Burkay, yüksek güvenlik ve koordinasyon gerektiren IDEF gibi bir organizasyonu üstlenmenin şirketin ulaştığı seviyeyi gösterdiğini vurguladı. Burkay, IDEF 2027’nin yüksek katma değerli üretim ve ihracat hedeflerine daha güçlü katkılar sunacağına inandıklarını sözlerine ekledi.