IDEX İstanbul’da hedef 500 milyon dolar ciro

Dört gün sürecek fuarda, 150’si yabancı olmak üzere 700’ün üzerinde firma yer alıyor. Yaklaşık 100 ülkeden 30 bini aşkın yabancı ziyaretçinin katılım sağladığı organizasyonun, Türkiye ekonomisine en az 500 milyon dolarlık katkı sunması öngörülüyor.

“Hedef 5 yılda 1 milyar dolar ihracat”

Açılışta konuşan Öznur Çalık, fuarın Türkiye’nin toplam ihracatına ve sağlık turizmi gelirlerine önemli katkı sağlayacağını belirterek, ağız ve diş sağlığında teknolojinin ve yapay zekânın önemine dikkat çekti. DİŞSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Uçar ise sektörün son 10 yıldaki dönüşümüne vurgu yaptı: “Bir hayalle yola çıktık. Bugün ekonomik hacmi 1 milyar dolar seviyesine ulaşan ve Türkiye’nin ihracatına ciddi katkı sunan bir sektör haline geldik. Geçtiğimiz yılı yaklaşık 450 milyon dolar ihracatla kapattık. Hedefimiz, 5 yıl içinde 1 milyar dolar ihracata ulaşmak. IDEX İstanbul, kendi alanında dünyanın en büyük ikinci fuarı olmayı başardı. Bu ivmeyi üretim gücümüz, ihracat kapasitemiz ve sağlık turizmine doğrudan katkımızla daha da yukarı taşımak istiyoruz.”

“Diş hekimi sayısı hızla artıyor”

Türk Diş Hekimleri Birliği Başkanı Fatih Güler de organizasyonun uluslararası ölçekte önemine işaret ederek şunları söyledi: “Bölgemizde yaşanan zorluklara rağmen bu ölçekte bir organizasyonu İstanbul’da gerçekleştirmek çok kıymetli. Türkiye genelinde yaklaşık 60 bin diş hekimimiz var. Önümüzdeki dönemde bu sayının 100 bine yaklaşması bekleniyor. Bu artışı doğru planlamak ve istihdamı bugünden kurgulamak zorundayız. Türkiye, ağız ve diş sağlığı alanında her yıl daha bilinçli ve güçlü bir noktaya geliyor.” DİŞSİAD Kongre ve WINNOW Fuarcılık organizasyonuyla düzenlenen etkinlikte, 150’nin üzerinde SDE kredili konferans ve kurs programı gerçekleştiriliyor. Fakülteler, ağız ve diş sağlığı merkezleri (ADSM), klinikler, laboratuvarlar, diş hekimleri, teknisyenler, öğrenciler ve dental ticaret firmalarının yoğun ilgi gösterdiği fuar, Ticaret Bakanlığı desteğiyle düzenleniyor.