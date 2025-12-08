Karavan ve outdoor tutkunlarının buluşma noktası Karavanist açılıyor

Karavan ve doğa turizmi sektörünün Türkiye’deki en büyük buluşma noktası olan KARAVANİST, 6. kez ziyaretçilerini Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde ağırlamaya hazırlanıyor. Fuar, Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından, Karavan Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği (KAITED) iş birliği ve Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu (UKKF) desteğiyle düzenleniyor. Fuarın başlamasına sayılı günler kala, ziyaretçi ilgisi şimdiden beklentileri aştı. Kasım ayı sonu verilerine göre; 60 ülkeden 500’e yakın yabancı ziyaretçi olmak üzere toplamda 50 bin online bilet kaydı gerçekleşti. Yoğun ilginin devam ettiği organizasyonda, fuar tarihine kadar ziyaretçi sayısının 60 binin üzerine çıkması hedefleniyor. Balkanlar, MENA ve Avrasya başta olmak üzere yaklaşık 75 ülkeden 1.000’i aşkın uluslararası profesyonelin; Türkiye genelinden ise 50 binden fazla yerli ziyaretçinin fuarı ziyaret etmesi bekleniyor.

Karavanlardan tiny house’lara geniş ürün yelpazesi

Sektörün en yeni teknolojilerinin ve trendlerinin sergileneceği KARAVANİST’te; motokaravanlar, campervanlar, çekme karavanlar, özel amaçlı karavanlar, tiny house ve mobil ev üniteleri ile off-road 4x4 arazi taşıtları vitrine çıkacak. Ana araçların yanı sıra; karavan iç donanım mobilyaları, mutfak ve banyo modülleri, ısıtıcı ve klima sistemleri, güneş panelleri ve enerji çözümleri gibi kritik yan sanayi ürünleri de fuarda sergilenecek. Doğa sporları tutkunları için ise çadırlar, uyku tulumları, şişme yataklar, kamp mobilyaları, outdoor giyim, bisiklet ve e-scooter gibi geniş bir aksesuar yelpazesi ziyaretçilerin ilgisine sunulacak.

Dolu dolu etkinlik takvimi

KARAVANİST, sadece bir ticari platform olmanın ötesinde, düzenleyeceği 15 civarı etkinlik, söyleşi ve yarışma ile bir deneyim merkezi olmayı hedefliyor. Sektörün uzman isimlerinin yer alacağı programda; karavan sektöründeki güncel sorunlar, tiny house mevzuatı, karavan kiralama prosedürleri gibi teknik konuların yanı sıra; orman yangınları eğitimi, yangınlarda alınacak önlemler ve uygulamalı düğüm atma eğitimi gibi hayati ve pratik bilgiler de paylaşılacak. Doğa ile iç içe bir yaşam hayali kuran herkesin davetli olduğu fuar, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 10-17 Ocak 2026 tarihleri arasında 10:00-19:00 saatlerinde, 18 Ocak 2026 tarihinde ise 10:00-18:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.