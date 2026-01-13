KFA’nın 2026 takvimi ihracat odaklı olacak

ESRA ÖZARFAT / BURSA

BTSO’nun ihracat vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren şirket, 2025 yılında dünyanın en büyük savunma sanayi fuarlarından IDEF’in organizasyonunu üstlenerek uluslararası ölçekte dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen IDEF 2025, yaklaşık 100 ülkeden binlerce sektör temsilcisini bir araya getirerek Türkiye’nin savunma sanayiindeki küresel konumunu güçlendirdi. Ev tekstili sektörünün küresel buluşma noktalarından HOMETEX ise 700’ü aşkın katılımcı ve 175 binin üzerinde ziyaretçiyle ihracat potansiyeline önemli katkı sundu. Bursa’da düzenlenen TFF Show, Junioshow, Rising City, Food Point ve MEEXX Makine ve Teknolojileri Fuarı da kenti uluslararası ticaretin önemli merkezlerinden biri haline getirdi.

KFA Fuarcılık, 2026 yılında da ihracat ve sektörler arası etkileşimi artırmayı hedefleyen yoğun bir fuar takvimi hazırladı. Yıl, Ocak ayında Junioshow ile başlayacak; tekstil, enerji, gıda, makine, tarım ve teknoloji odaklı organizasyonlarla devam edecek. Takvim, Kasım ayında düzenlenecek MEEXX Makine ve Teknolojileri Fuarı ile tamamlanacak. BTSO ve KFA Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, fuarların yalnızca tanıtım değil, doğrudan ihracat ve kalıcı ticari ilişkiler için stratejik bir araç olduğunu vurguladı. KFA Fuarcılık’ın organizasyon gücü sayesinde firmaların uluslararası pazarlara daha hızlı entegre olduğunu belirten Burkay, bugüne kadar 250’nin üzerinde yurt dışı iş gezisi düzenlediklerini ve binlerce iş insanının küresel pazarlara açılmasına katkı sağladıklarını ifade etti.