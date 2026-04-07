Konya Tarım Fuarı, 100’den fazla ülkeden gelen ziyaretçiyi ağırlamaya başladı!

Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş. organizatörlüğünde düzenlenen fuarımız; başta Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) olmak üzere, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yanı sıra Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Borsası, MÜSİAD Konya Şubesi ve Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şubesi’nin değerli destekleriyle hayata geçirilen fuar, 7 salon ve açık alan dahil olmak üzere toplam 96 bin metrekarelik sergi alanında ziyaretçilerini ağırlıyor.

Açılış töreninde, Konya Valisi İbrahim Akın, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Ticaret Odası Başkan Vekili Lütfi Can Başaran, Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Bayramoğlu, Tüyap Fuarcılık Grubu İcra Kurulu Başkanı Zeynep Ünal Öztop, Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü ve Konya İl Protokolü fuarın açılışına katılırken, fuarın sektöre ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ettiler. Ayrıca fuarın açılış törenine Ekvador, Nijerya, Sudan ve Gana büyükelçileri de katılım gösterdiler.

Türkiye’nin 81 ilinden ve yaklaşık 100 farklı ülkeden gelen ziyaretçilerle uluslararası bir ticaret platformuna dönüşen organizasyon, geçtiğimiz yıl elde ettiği 251 binin üzerinde ziyaretçi ve 432 katılımcı firma başarısını bu yıl daha ileri taşımayı hedefliyor. Artan uluslararası ilgiyle büyümeye devam eden Konya Tarım Fuarı, sektörün en önemli buluşma noktalarından biri olma özelliğini pekiştiriyor ve Türkiye’nin güçlü üretim kapasitesini küresel alıcılarla buluşturuyor.

Tarımın tüm paydaşları tek çatı altında buluştu

Konya Tarım Fuarı, tarım makineleri, traktörler, ekim-dikim ve hasat makineleri, sulama sistemleri, tarım teknolojileri yazılımları, hayvancılık ekipmanları ve yenilenebilir enerji çözümleri gibi geniş bir ürün gamını aynı çatı altında topluyor. Bu bütüncül yapı sayesinde tarımsal üretim yapan işletmeler ve distribütörler, farklı çözüm ve teknolojilere tek noktadan ulaşarak karşılaştırma yapma ve doğru yatırım kararları alma imkânı buluyor.

Tarımda teknoloji ve verimlilik odağı öne çıkıyor

Bu yıl fuarda özellikle tarımsal mekanizasyon, dijital tarım uygulamaları ve sürdürülebilir üretim çözümleri ön plana çıkıyor. Tarım teknolojileri geliştiren şirketler, yazılım çözümleri ve yeni nesil ekipmanlarla üretimde verimlilik ve maliyet optimizasyonuna yönelik yeniliklerini sergiliyor.

Fuar, çiftçilerden büyük ölçekli tarım işletmelerine, yatırımcılardan distribütörlere ve kamu temsilcilerine kadar geniş bir ziyaretçi profilini bir araya getirerek sektörde güçlü iş birliklerinin kurulmasına zemin hazırlıyor. Aynı zamanda katılımcı firmalar için uluslararası pazarlara açılan önemli bir kapı niteliği taşıyor. Bölge ülkeleri için ticari iş birliği ve yeni tedarik kanalları oluşturma fırsatı sunan fuar, global marka ve üreticilerle yüz yüze temas imkânı sağlayarak Türkiye’nin tarım makineleri ve teknolojilerindeki gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

Tarımın Geleceği Sahnesi’nde uzmanlar buluşuyor

Bu yıl Konya Tarım Fuarı, sunduğu iş birliği ve ticaret fırsatlarının yanı sıra sektörde bilgi paylaşımı ve vizyon geliştirilmesine de önemli katkı sağlıyor. İlk kez hayata geçirilen “Tarımın Geleceği Sahnesi”, üç gün boyunca alanında önde gelen akademisyenler ile sektör temsilcilerini bir araya getirerek tarımın dönüşümüne ışık tutacak.

Program kapsamında düzenlenecek oturumlarda; tarımda sürdürülebilirlik, su yönetimi, akıllı teknolojiler ve üniversite–sanayi iş birlikleri gibi kritik başlıklar ele alınacak. Bu kapsamlı içerik, yenilikçi yaklaşımları aynı platformda buluşturarak fuarın sektöre ve profesyonellere sunduğu katma değeri daha da güçlendiriyor.

Konya Tarım Fuarı’nda Yenilik ve Deneyim Odaklı Özel Alanlar: Start-up Alanı ve Traktör Yarışmaları

Bu yıl fuar kapsamında, Konya Teknokent iş birliği ile hayata geçirilen “Start-up Alanı”nda, tarım sektörüne yönelik en yenilikçi ürün ve çözümler ziyaretçilerimizle buluşturulacak.

Ayrıca açık alanda oluşturulan 2.000 metrekarelik özel bölümde, fuar süresince 5 gün boyunca yeteneğe dayalı “En İyi Traktör Sürücüsü Yarışması” ve “En İyi Modifiye Traktör Yarışması” düzenlenerek ziyaretçilere dinamik ve etkileşimli bir deneyim alanı sunulacak.

Yenilenen fuar alanı deneyimi güçlendiriyor

Fuarın gerçekleştirildiği Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi’nde, katılımcı ve ziyaretçi deneyimini artırmak amacıyla kapsamlı yenileme ve iyileştirme çalışmaları hayata geçirildi. Altyapıdan ortak kullanım alanlarına kadar geniş bir çerçevede yapılan düzenlemeler, fuar deneyimini daha konforlu ve verimli hale getiriyor.

Tüyap Fuarcılık Grubu, uzun vadeli vizyonuyla gerçekleştirdiği yatırımlarla fuarcılık sektöründe sürdürülebilir büyüme ve değer üretimi odağında ilerlemeye devam ederken, Türkiye’nin stratejik konumu ve Konya’nın güçlü tarım sanayisi, fuarı bölgesel ve küresel ölçekte önemli bir çekim merkezi haline getiriyor.