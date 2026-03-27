Korteks, uluslararası İstanbul İplik Fuarı’nda yenilikçi ve sürdürülebilir iplikleriyle öne çıktı

Türkiye’nin ve Avrupa’nın önde gelen polyester iplik üreticileri arasında yer alan Korteks, fuarda özellikle sürdürülebilirlik odağında geliştirilen iplik teknolojileri ile yüksek performans sunan teknik ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Fuarda öne çıkan ürünler arasında geri dönüştürülmüş hammaddeden üretilen TAÇ REBORN®, biyobozunur özellikte geliştirilen TAÇ BIOLOOP®, üretim sürecinde su kullanımını ortadan kaldıran renklendirme teknolojisi Dope Dyed iplikleri ile performans odaklı çözümler sunan TAÇ INFRARED®, TAÇ FLUORESCENT®, DRY TOUCH®, CLEAN GUARD® ve TAÇ HYBRID® yer aldı.

“Sürdürülebilirlik ve teknoloji odağındaki ürünlerimizle sektörün dönüşümüne katkı sağlıyoruz”

Korteks Genel Müdürü Barış Mert, fuarla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: “Uluslararası İstanbul İplik Fuarı, tekstil sektörünün yenilikçi çözümlerini paylaşmak ve iş birliklerini geliştirmek açısından önemli bir platform. Korteks olarak sürdürülebilirlik ve teknoloji odağındaki ürünlerimizle sektörün dönüşümüne katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu yıl da fuarda özellikle çevresel etkileri azaltmaya yönelik geliştirdiğimiz sürdürülebilir ipliklerimiz ile performans odaklı teknik çözümlerimizi sektör profesyonelleriyle buluşturmaktan memnuniyet duyduk.”

Sürdürülebilirlik odağında geliştirilen iplik teknolojileri

Barış Mert, fuarda öne çıkan sürdürülebilir ürünlere ilişkin değerlendirmesinde şu bilgileri paylaştı: “Sürdürülebilirlik odağındaki ürünlerimiz arasında geri dönüşümlü ipliğimiz TAÇ REBORN®, biyobozunur özellikte geliştirdiğimiz TAÇ BIOLOOP® ve üretim süreçlerinde su kullanımını ortadan kaldıran renklendirme teknolojimiz Dope Dyed öne çıkıyor. Özellikle TAÇ BIOLOOP®, tekstil ürünlerinden kaynaklanan sentetik mikrofiber kirliliğini azaltmak amacıyla geliştirdiğimiz yenilikçi bir teknoloji. Bu iplik, yalnızca doğal biyolojik bozulmanın gerçekleşebileceği koşullarda devreye girerek çevresel etkileri minimize ederken, ürün kullanım süresince performansını korumaya devam ediyor.”

Teknik tekstillerde yüksek performanslı çözümler

Fuarda performans ve fonksiyonellik odaklı teknik ipliklerin de tanıtıldığını belirten Mert şöyle devam etti: “TAÇ Infrared, TAÇ Flourecent, Dry Touch, Clean Guard ve TAÇ Hybrid gibi ürünlerimiz farklı kullanım alanlarına yönelik ileri teknoloji çözümler sunuyor. Örneğin DRY TOUCH® teknolojisi, hızlı emicilik ve kuruma özellikleri sayesinde spor giyimden iş kıyafetlerine kadar geniş bir kullanım alanında konfor ve performansı bir araya getiriyor. TAÇ INFRARED® teknolojisi ise düşük ışık koşullarında kullanılabilen özel uygulamalar için geliştirilmiş çözümler sunuyor. Yenilikçi iplik çözümleri arasında öne çıkan TAÇ Thermal Touch ürünümüz ise üstün termal konfor performansıyla dikkat çekiyor. Özel termal

kumaşların üretimi için geliştirilen bu iplik, hızlı ısınma ve geç soğuma etkisi sayesinde uzun süreli sıcaklık hissi sağlıyor. Bu ürünler, Korteks’in teknik tekstiller alanındaki inovasyon gücünü ortaya koyuyor.”

“Sürdürülebilirliği tüm üretim süreçlerimizin merkezine alıyoruz”

Korteks’in sürdürülebilirlik yaklaşımına da değinen Barış Mert sözlerini şöyle tamamladı: “Korteks olarak hammadde seçiminden üretim süreçlerine, su ve enerji yönetiminden nihai ürüne kadar tüm aşamalarda sürdürülebilirliği merkeze alan 360 derece bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Grubumuzun Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda doğal kaynakların korunmasını ve döngüsel ekonomi prensiplerini odağımıza alarak üretim yapıyoruz. 50 yılı aşkın deneyimimiz ve teknik tekstil alanındaki uzmanlığımızla, sürdürülebilir ve fonksiyonel özellikleriyle fark yaratan katma değeri yüksek ürünler geliştirmeye ve tekstil sektörüne değer katmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”