Küresel gıdanın kalbi İstanbul’da atacak: 150 ülkeden 70 bin profesyonel Foodist İstanbul’da buluşacak

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Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve ALZ Grup iş birliğiyle, Türkiye Gıda Platformu’nun (TGP) güçlü desteğiyle düzenlenen Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı, 1-4 Eylül tarihleri arasında ilk kez ziyaretçilerini ağırlayacak.

Küresel gıda ticaretinin önemli buluşma noktalarından biri olmayı hedefleyen fuar, Türkiye’nin gıda sektöründeki üretim ve ihracat potansiyelini uluslararası profesyonellerle buluşturacak.

Foodist İstanbul, Türkiye Gıda Platformu çatısı altında yer alan Türkiye İhracatçılar Meclisi Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu ile İhracatçı Birlikleri (İHBİR, GAİB, AHBİB, OAİB, KİB ve EİB), Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) ve Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği’nin (ETÜDER) birlikteliğiyle gerçekleştirilecek.

150 ülkeden 70 bin profesyonel hedefleniyor

Fuar kapsamında 150 ülkeden 70 bin profesyonel ziyaretçinin ağırlanması hedefleniyor. Bunun yanı sıra 50 odak ülkeden 2 bini aşkın VIP alım heyetinin fuara katılması bekleniyor.

Toplam 120 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek Foodist İstanbul, gıda ve içecek sektöründeki üreticiler ile uluslararası alıcıları aynı çatı altında buluşturmayı amaçlıyor.

B2B görüşmeler ve özel etkinlikler düzenlenecek

Foodist İstanbul’da yalnızca ürün ve markaların sergilenmesiyle sınırlı kalmayacak bir program hazırlanırken, sektör profesyonellerine yönelik B2B görüşmeleri de fuarın önemli bölümlerinden biri olacak.

Fuar kapsamında ayrıca Foodist Forum ve Show Kitchen gibi etkinlikler düzenlenecek.

Bu etkinliklerle birlikte Foodist İstanbul’un, Türkiye gıda sektörünün uluslararası ticaret bağlantılarını güçlendiren ve sektör temsilcilerini küresel alıcılarla buluşturan önemli bir organizasyon olması hedefleniyor.