Madencilik sektörünün en kapsamlı buluşması Maden Türkiye Fuarı 12. kez kapılarını açtı!

8–11 Nisan 2026 tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuar; madencilikten tünel inşasına, makine ve ekipmanlardan iş makinelerine kadar geniş bir yelpazede sektör profesyonellerini bir araya getiriyor.

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. organizatörlüğünde ve Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı (YMGV) iş birliğiyle hayata geçirilen fuar, iki yılda bir düzenlenmesi ve istikrarlı büyümesiyle sektörün en önemli uluslararası platformları arasında yer alıyor. Maden makineleri üreticileri, ocak sahipleri, mühendisler, teknik karar vericiler, iş makineleri üreticileri ve operatörleri ile kamu kurumlarını aynı çatı altında buluşturan Maden Türkiye Fuarı'nın ziyaretçi profilini ise maden sahası işletmecileri, yatırımcılar, teknik yöneticiler ve akademik çevreler oluşturuyor.

Verimlilik, operasyonel güvenlik ve maliyet yönetiminin kritik önem taşıdığı günümüzde fuar, ziyaretçilere yeni teknolojileri yerinde inceleme ve üretici firmalarla doğrudan temas kurma imkânı sunarak güçlü bir iş geliştirme zemini sağlıyor.

Türkiye çok önemli bir konumda

Fuarın açılışında konuşma yapan T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, madenciliğin yalnızca bir ekonomik faaliyet değil, aynı zamanda kalkınmanın, sanayileşmenin ve enerji dönüşümünün temel taşlarından birisi olduğuna dikkat çekti. Günümüzde kritik madenlere olan talep hızla artarken, temiz enerji teknolojilerinden savunma sanayine, dijitalleşmeden altyapı yatırımlarına kadar birçok alanda madenciliğin stratejik bir rol üstlendiğini kaydeden Tancan, Türkiye'nin sahip olduğu jeolojik çeşitlilik ve zengin maden potansiyeli ile bu alanda önemli bir konumda yer aldığını vurguladı.

Tancan, sözlerine şöyle devam etti:

“Bakanlık olarak önceliğimiz; yerli kaynaklarımızı çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve katma değerli bir şekilde ekonomiye kazandırmak. Bu doğrultuda arama faaliyetlerini artırıyor, yeni teknolojilerin kullanımını teşvik ediyor ve sektörümüzün uluslararası rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sürdürülebilir madencilik anlayışıyla çevresel etkilerin en aza indirildiği, iş sağlığı ve güvenliğinin en üst seviyede sağlandığı bir üretim modelini benimsiyoruz. Maden Türkiye Fuarı da sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren önemli bir platform olarak bu hedeflere katkı sunuyor. Yeni teknolojilerin tanıtılması, iş birliklerinin geliştirilmesi ve bilgi paylaşımının artırılması açısından büyük fırsatlar sunan bu organizasyonun, sektörümüze yeni yatırımlar kazandıracağına ve Türkiye’nin madencilikteki gücünü daha da pekiştireceğine inanıyorum” dedi.

Fuarın küresel kimliği güçleniyor

Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü de Maden Türkiye Fuarı'nın bu yıl düzenlenen 12’nci edisyonunda, 10 salonda toplam 60 bin metrekarelik alanda, 800’ün üzerinde katılımcı firmasıyla hem ülkemizin en büyük fuarlarından biri hem de sektöründe dünyanın ilk beş fuarı arasında yer alan güçlü bir organizasyon haline geldiğini kaydetti.

Ersözlü, “Bu yıl fuarımızda 80’in üzerinde ülkeden ziyaretçi ağırlıyoruz. Katılımcı firmalarımızın 90’dan fazlası farklı ülkelerden doğrudan katılım sağlayan uluslararası firmalardan oluşuyor. Bu da fuarın küresel kimliğini her geçen yıl daha da güçlendiriyor. Düzenlediğimiz alım heyetleri ve ikili iş görüşmeleriyle katılımcılarımıza yeni ticari fırsatlar sunmayı hedefliyoruz. Fuarımızı yalnızca bir ticaret platformu olmanın ötesine taşıyarak bir deneyim ve etkileşim merkezine dönüştürüyoruz. Bu kapsamda oluşturduğumuz Mining Hub’da, açık ocak simülasyonu, uzaktan kumandalı iş makineleri deneyimi ve özel networking alanlarıyla ziyaretçilerimize farklı bir fuar deneyimi sunuyoruz. Maden Türkiye’nin önümüzdeki dönemde de küresel ölçekte takip edilen güçlü bir marka olarak konumunu pekiştireceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sadece Türkiye’nin değil Avrasya’nın en önemli buluşmalarından

Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı (YMGV) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Emiroğlu da Maden Türkiye Fuarı'nın her organizasyonda büyüyerek gelişen bir yapı ortaya koyduğunu ve bugün geldiğimiz noktada yalnızca Türkiye’nin değil, Avrasya bölgesinin de en önemli madencilik buluşmalarından biri haline geldiğini ifade etti. Emiroğlu, “Bu fuar artık yalnızca bir sergileme alanı değil, sektörün geleceğini şekillendiren, iş birliklerinin kurulduğu, ticaretin geliştiği ve bilgi paylaşımının güçlendiği çok yönlü bir platform haline geldi. B2B görüşmeler, uluslararası heyet programları ve yeni nesil fuarcılık uygulamalarıyla kapsamını her geçen yıl daha da genişletiyor. Madencilik sektörü; ekonomik bağımsızlığımızın, sanayi gücümüzün ve kalkınmamızın temel unsurlarından biridir. Yerli kaynakların etkin ve verimli kullanımı bu açıdan büyük önem taşırken, Maden Türkiye Fuarı da sektörün tüm bileşenlerini bir araya getirerek bu sürece önemli katkı sunuyor. Eş zamanlı düzenlenen Balkan Cevher Hazırlama Kongresi gibi organizasyonlarla akademi ve sektör iş birliğinin güçlenmesi de ayrıca büyük değer taşıyor" dedi.

Mining Hub ile deneyim odaklı fuar alanı

Bu yıl fuarın öne çıkan bölümlerinden biri olan Mining Hub, üç farklı konsepti bir araya getirerek ziyaretçilere deneyim odaklı bir fuar alanı sunuyor.

“Demonstration Area – Kontrol Sende” bölümünde ziyaretçiler, açık ocak simülasyonu ile uzaktan kumandalı iş makinelerini deneyimleyerek sahaya yakın bir operasyon süreci yaşayabiliyor. “Mining Talks – Sahne Katılımcıların” alanında firmalar ürün ve hizmetlerini doğrudan hedef kitleye aktarırken, “Mining Cafe – Bağlantı Kurmanın Tam Zamanı” bölümünde, ziyaretçilerin dinlenebilecekleri ve kahve molası verebilecekleri bir alan sunulurken, aynı zamanda sektör profesyonelleri için doğal bir etkileşim ve iş görüşmesi ortamı da sağlanacak.

Ayrıca fuarın açık alanında sergilenen iş makineleri de ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği alanlar arasında yer alıyor.

10 kapalı salon ve açık alanlarıyla 60 bin metrekarelik dev organizasyon

Kapalı alanlarda yer alan 10 salonun yanı sıra açık alanların da dahil olduğu toplam 60 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen fuar, ölçeğiyle dikkat çekiyor. Sektörün en geniş ürün ve hizmet yelpazelerinden birini sunan organizasyon, katılımcı firmalar ile maden işletmeleri arasında doğrudan iş bağlantıları kurulmasına imkân sağlayan güçlü bir B2B platformu olarak öne çıkıyor.

Uluslararası katılım ve büyüme devam ediyor

Fuarın önceki edisyonunda 710 katılımcı firma ve marka yer alırken, organizasyon 22 bin 92 ziyaretçiyi ağırlamış ve 84 farklı ülkeden profesyoneli İstanbul’da buluşturmuştu. Bu yıl ise yaklaşık yüzde 20 büyüme ile 39 ülkeden 800’den fazla katılımcı firma ve markaya ulaşılacak. Fuara 86 farklı ülkeden katılım sağlanırken, 23 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor. Özellikle iş makineleri ve ekipmanları alanındaki genişleme, fuarın büyümesine önemli katkı sağlıyor.