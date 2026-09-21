MAKTEK Avrasya 2026 küresel sanayiyi İstanbul’da buluşturacak

Kapılarını 28 Eylül–3 Ekim 2026 tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde açmaya hazırlanan MAKTEK Avrasya, Tüyap Fuarcılık Grubu organizasyonunda, TİAD iş birliği, MİB ve Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle gerçekleştirilecek. 14 salonun tamamının ve 120 bin metrekarelik fuar alanının dolduğu MAKTEK Avrasya 2026’da, Türkiye dahil 30’un üzerinde ülkeden 1.000’in üzerinde firma, marka ve temsilcilik yer alacak.

Takım tezgahlarından metal ve sac işleme teknolojilerine, kesici takımlardan ölçüm sistemlerine, robotik, otomasyon ve dijital üretim çözümlerine kadar üretimin farklı alanları fuarda buluşacak. TİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, takım tezgahlarının ekonomik etkisine dikkat çekerek, “1 milyar dolarlık takım tezgâhı satışı, 5 milyar dolarlık makine ihracatına karşılık geliyor. Dolaylı etkilerle bu değer 20 kata kadar çıkabiliyor. Asıl hedefimiz katma değeri büyütmek.” dedi. Akyüz, Türkiye’nin yüksek katma değerli üretimde daha güçlü bir konuma ulaşabilmesi için tasarım, mühendislik, yazılım, kalıp, üretim ve montajın yanı sıra motor, elektronik, döküm ve çelik gibi alanların da birlikte geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

“Kalıcı ticaret iş birlikleri sağlıyoruz”

Tüyap Fuarcılık Grubu İcra Kurulu Başkanı Zeynep Ünal, MAKTEK Avrasya’nın uluslararası pazarlardaki konumuna dikkat çekerek, “MAKTEK Avrasya’yı yalnızca ürünlerin sergilendiği bir fuar olarak değil, üretim ekosisteminin farklı aktörlerini bir araya getiren güçlü bir B2B platform olarak konumlandırıyoruz. Uluslararası pazarlama çalışmalarımızın karşılığını ziyaretçi verilerinde görmeye başlamamız, doğru pazarlara doğru iletişimle ulaşmanın önemini ortaya koyuyor. Hedefimiz, fuar süresince oluşan temasların kalıcı ticari iş birliklerine dönüşmesini sağlamak” dedi.

Online kayıtlar geçen yıla nazaran yüzde 42 artış gösterdi

Tüyap Fuarlar Yapım Genel Müdürü İlhan Ersözlü, MAKTEK Avrasya’nın üretim sektörünün teknoloji ve yatırım gündemini bir arada ortaya koyduğunu belirterek, fuarın Türkiye’nin mühendislik kabiliyetini ve üretim gücünü uluslararası pazarlara taşıyan stratejik bir platform olduğunu ifade etti. Fuarın iki yılda bir İstanbul’da düzenlendiğini belirten Ersözlü, MAKTEK Avrasya’nın kendi alanında dünyanın en önemli fuarları arasında yer aldığını söyledi. Ziyaretçi tarafında da dikkat çekici bir artış yaşandığını belirten Ersözlü, online kayıtların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56 arttığını, yabancı ziyaretçi kayıtlarının ise yüzde 42 arttığını söyledi.