Mermer Fuarı, 38 ülkeden alıcıyı Afyon'da buluşturdu

AFYON - EKONOMİ

ALZ Fuar tarafından düzenlenen 2. Afyonkarahisar Uluslararası Blok Mermer Fuarı (ABMF), 17-20 Haziran tarihlerinde Afyonkarahisar Uluslararası Fuar, Kongre ve Gösteri Alanı'nda kapılarını açtı. Bu yıl 40 bin metrekarelik açık alanda gerçekleştirilen fuarda toplam 308 katılımcı yer aldı. Geçen yıl 227 katılımcıyla gerçekleştirilen organizasyon bu yıl yüzde 35 büyürken, Türkiye'nin 42 ilinden ve iki farklı ülkeden katılımcıyı ağırladı. Fuar kapsamında 38 ülkeden gelen yaklaşık 350 nitelikli alıcı da sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye, sektörde dünya lideri

Türkiye’nin bu alanda dünya ihracatının yüzde 12,7'lik bir kısmını gerçekleştirdiği bilgisini veren Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, “Özellikle ham ve işlenmiş mermer ihracatında dünyada ilk sırada yer almamız son derece kıymetli. Bu başarıda Afyonkarahisar'ın payı şüphesiz çok büyük. 2025 yılında yaklaşık 280 milyon dolarlık doğal taş ihracatı yaptı” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ise Türk doğal taş sektörünün çeşit ve rezerv zenginliğiyle dünya taş piyasasında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Türk mermeri dünyaca tanınmış mekanlarda kullanılıyor. Bu zenginliğin en değerli merkezlerinden biri ise hiç şüphesiz Afyonkarahisar'dır” ifadelerini kullandı.

Fuarın bu yıl uluslararası fuar statüsüne kavuştuğunu belirten ALZ Fuar Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Alagöz, “Fuarımızın stantlı katılımcılarının yüzde 33'ü Afyonkarahisar'dan, yüzde 67'si ülkemizin 42 ayrı ilinden ve 2 farklı ülkeden fuarımıza gelerek fuarımızda ürünlerini, hizmetlerini ziyaretçilerimizle buluşturuyor. Bu yıl toplam 308 stantlı katılımcımız yer alıyor. Bunun yanında 350'nin üzerinde iş insanından oluşan alım heyetlerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Afyonkarahisar İscehisar Mermerciler Derneği Başkanı Remzi Özcan da, sektörün hedefinin tasarım, teknoloji ve markalaşmada dünya pazarlarında daha güçlü bir konuma ulaşmak olduğunu söyledi.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser ise fuarın kısa sürede sektör tarafından sahiplenilen uluslararası bir organizasyona dönüştüğünü, yüzde 35'lik büyümenin ortak emeğin sonucu olduğunu belirtti.

Afyon’a 4 OSB daha geliyor

Dünya Odalar Federasyonu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin 2,1 milyar dolar ihracatla Çin ve İtalya'dan sonra en fazla doğal taş ihraç eden üçüncü ülke olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Fuarın uluslararası arenada gördüğü ilgiyle birlikte çok sayıda ülkenin burada bulunması, atılan tohumun tuttuğuna işarettir. Afyonkarahisar artık Türkiye’nin en büyük blok mermer buluşma merkezidir” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, kentte mevcut 7 organize sanayi bölgesine ek olarak 4 yeni OSB'nin daha geleceğini söyledi.