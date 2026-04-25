Paintistanbul 2026’ya geri sayım başladı

Avrasya’nın en büyük boya ham maddeleri ve kaplama fuarı olan Paintistanbul 2026; 17-19 Haziran’da boya, ham madde, yapı kimyasalları, yapıştırıcı bileşenleri ile laboratuvar ve üretim ekipmanları sektörlerini tek çatı altında, İstanbul Fuar Merkezi’nde buluşturuyor. Boya ham maddeleri, yapı kimyasalları, yapıştırıcı bileşenleri ile laboratuvar ve üretim ekipmanları gibi sektörün tüm temel alanlarını kapsayan Paintistanbul 2026, her yıl artan uluslararası katılımıyla dikkat çekiyor. Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD) ve CNG Expo Events iş birliğiyle düzenlenen organizasyon, sektörün önde gelen firmalarını, karar vericilerini ve uzmanlarını güçlü bir iş ağı içinde bir araya getirmeyi hedefliyor.

Konferans programı sektörün gündemini belirleyecek

İstanbul Fuar Merkezi’nde toplamda 4 ayrı salonda, 40 bin m² brüt ve 14 bin m² net alanda gerçekleşecek fuarda, boya ve kaplama sektörünün liderleri arasında yer alan 350’den fazla katılımcı firma ile 10 binden fazla uluslararası ziyaretçi bir araya gelecek. Böylece katılımcılar hem yeni iş birlikleri geliştirme hem de global pazardaki gelişmeleri yakından takip etme fırsatı yakalayacak.

Fuarda üç gün boyunca sergilenecek yenilikçi ürünler, ileri teknoloji çözümler ve sektörel trendler, firmalara uluslararası ölçekte güçlü bir vitrin sunarken; eş zamanlı gerçekleştirilecek konferans programı da katılımcılara stratejik bakış açıları kazandıracak. Yurt içinden ve yurt dışından sektör profesyonellerinin katkı sağlayacağı oturumlarda sektörün geleceğine yön verecek başlıklar ele alınacak.

Pazarda güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme süreci başladı

Paintistanbul’un hem ihracatın artırılmasına hem de boya sanayinin sürdürülebilir biçimde büyümesine katkı sağlayacağını ve sektörün en önemli buluşma platformlarından biri olduğunu vurgulayan CNG Expo Kurucusu ve CEO’su Cengiz Yaman, “Paintistanbul Fuarı, yerli üreticiler ile uluslararası alıcıları bir araya getirerek yeni iş birliklerinin önünü açıyor, sektörün teknolojik dönüşümüne hız kazandırıyor” dedi ve fuarın, Türkiye’nin bölgesel üretim gücünü küresel ölçekte daha görünür hale getirmeyi hedeflediğini ifade etti.

Strategic Revenue Insights tarafından yayımlanan rapora göre küresel boya-kaplama ve fonksiyonel kimyasallar pazarında güçlü ve sürdürülebilir bir büyümenin başladığını söyleyen Yaman, “2024 yılında 246,7 milyar dolar seviyesinde olan pazar büyüklüğünün, 2033’e kadar 485,4 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Otomotiv, inşaat, elektronik, sağlık ve enerji sektörlerinde kaplamalara yönelik talep hızla artarken; yüksek performanslı kaplamalar ve fonksiyonel kimyasalların, ürün ömrünü uzatma, bakım maliyetlerini düşürme ve çevresel etkiyi azaltma hedefleri doğrultusunda stratejik bir rol üstleniyor” dedi.

“Türkiye, Avrupa’nın en büyük 5’inci boya üreticisi konumunda”

Bu gelişim içinde en geniş büyüme alanının yüzde 5 ile Asya’da olacağının tahmin edildiğini belirten Yaman, Türkiye’nin ise boya sektörünün kimya sanayisinin stratejik alt kollarından biri olarak, gelişmiş üretim altyapısı ve güçlü teknolojik kapasitesi sayesinde bölgesel ölçekte önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Son yıllarda Türk boya sanayisinin Türkiye ekonomisinin genel gelişim çizgisine paralel olarak önemli bir büyüme ve dönüşüm gösterdiğini söyleyen Yaman, “Günümüzde Türkiye, Avrupa’nın en büyük 5’inci boya üreticisi konumunda yer alırken; artan üretim kapasitesi, güçlenen teknolojik altyapısı ve genişleyen ihracat potansiyeli sayesinde bulunduğu coğrafyada uluslararası ölçekte söz sahibi bir sektör olma hedefi doğrultusunda kararlı adımlarla ilerliyor” diye konuştu.

“Profesyonel ziyaretçi talebinde belirgin bir artış gözlemliyoruz”

Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD) Başkanı Kenan Baytaş ise Orta Doğu’da devam eden jeopolitik gelişmeler ve bölgedeki bazı fuar organizasyonlarının, özellikle Dubai başta olmak üzere MENA coğrafyasında ertelenmesinin veya takvimlerinin yeniden planlanmasının, uluslararası sektör temsilcilerinin alternatif buluşma noktalarına yönelmesine neden olduğunu söyledi. Bu süreçte İstanbul’un lojistik avantajları, güçlü üretim altyapısı ve bölgesel ticaret merkezi konumu sayesinde Paintistanbul’a yönelik hem katılımcı hem de profesyonel ziyaretçi talebinde belirgin bir artış gözlemlediklerini belirten Baytaş, “Bölgeden gelen yoğun ilginin, fuarın uluslararası niteliğini daha da güçlendireceğine ve yeni ticari iş birliklerinin oluşmasına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu nedenle bu yıl Paintistanbul’un önceki dönemlere kıyasla çok daha yüksek bir uluslararası katılım oranına ulaşmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Geniş bir katılımcı kitlesine hitap ediyor

Paintistanbul 2026; mobilya üreticilerinden boya uygulayıcılarına, endüstriyel üreticilerden hedefimiz yapı, izolasyon, dekor, vernik ve mürekkep üreticilerinden yapıştırıcı üreticilerine kadar geniş bir profesyonel kitleyi hedefliyor. Aynı zamanda nalbur ve tedarik zinciri paydaşları için de önemli bir buluşma platformu niteliği taşıyor.

Paintistanbul 2026, sektördeki yenilikleri yakından takip etmek, iş bağlantılarını güçlendirmek ve boya-kimya endüstrisinin geleceğini şekillendiren gelişmelerin parçası olmak isteyen profesyoneller için yılın en önemli organizasyonlarından biri olarak öne çıkıyor.