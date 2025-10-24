Refill devrimi Türkiye’de de başladı: 17 milyar dolarlık pazarın ilk yatırımı SEM’den geldi

İSTANBUL / EKONOMİ

Bu yıl 22–25 Ekim 2025 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, ambalaj sektörünün en yenilikçi ürünlerine ev sahipliği yaptı. 80 binden fazla ziyaretçinin katıldığı fuarda, dikkatleri üzerine çeken gelişmelerden biri SEM Plastik’in geliştirdiği yeniden kullanılabilir kahve bardakları oldu.

4,5 milyon dolarlık yatırım

Fuarda standına gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisini çeken ürün, tek kullanımlık plastiklerin yerini alacak çevreci bir çözüm olarak öne çıktı. SEM Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, EKONOMİ’ye yaptığı açıklamada, bu yatırımın Türkiye’de bir ilk olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Türkiye’de bu ürünü ilk kez endüstriyel ölçekte ürettik. 4,5 milyon dolarlık makine otomasyon hattı kurduk. Bu hat yatırımı, neredeyse fabrika yatırımı kadar büyük. Yani sadece bir ürün değil, yepyeni bir üretim modeli kurduk.”

Yeni trendin adı “kullan-atma”

Eroğlu, Starbucks’ın bu bardakları teşvik etmek için kampanya başlattığını da anlattı: “Kullan-at kavramı yerini artık kullan-atmaya bıraktı. Biz de 10 gün önce Starbucks raflarında yerimizi aldık. Pumpkin Spice ürünlerinialanlara bu bardak ücretsiz veriliyor. Müşterinin bardakla geri geldiğinde indirimli kahve alabileceği bir sistem de planlanıyor. Bu sistem, dünyada tekrar doldurulabilir (refill) modeli olarak biliniyor ve biz Türkiye’de bu modeli ilk kez uyguluyoruz.”

17 milyar dolarlık pazara erken giriş

SEM Plastik’in yatırım yaptığı yeniden kullanılabilir bardak segmenti, küresel ölçekte hızla büyüyor. Araştırma kuruluşu Research Nester’a göre küresel refill pazarı 2024 yılında 17,19 milyar dolar seviyesinde. 2037 yılına kadar 35,78 milyar doları aşması, yıllık bileşik büyüme oranının ise yüzde 5,8 olması bekleniyor.

Eroğlu, bu verilere atıfta bulunarak, “Bu pazar önümüzdeki 10 yılın en hızlı büyüyen segmentlerinden biri olacak. Biz Türkiye’den çıkan bir marka olarak bu dönüşümün ilk oyuncusu olduk. Refill sadece bir trend değil, zorunluluk haline geliyor” dedi.



Diğer markalar da uygulamaya geçme hazırlığında

Yavuz Eroğlu, SEM Plastik’in yalnızca Starbucks için değil, diğer global markalar için de hazırlık yaptığını vurguladı. Bu ürünü sadece Türkiye için geliştirmediklerinin altını çizen Eroğlu, “Civar ülkelerden başlayıp tüm dünyaya satış yapmayı hedefliyoruz. Starbucks ve McDonald’s Türkiye’de bizimle çalışıyor. Onlarla da bu sistemi uygulamak üzerine görüşüyoruz. Diğer kahve ve fast food zincirleri de yakın bir zamanda bu uygulamaya geçecektir. Yani bu, sadece bir ürün değil, bir dönüşüm hareketi” şeklinde konuştu.

Eroğlu, bu dönüşümün yasal düzenlemelerle de desteklendiğine dikkat çekerek, ““Avrupa Birliği’nde 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek PPWR düzenlemesi, markalara raflarında çok kullanımlı ambalaj bulundurma zorunluluğu getiriyor. Türkiye’de henüz bu zorunluluk yok ama biz uyum süreci için şimdiden adım attık. Çünkü global zincirlerle çalışıyorsak, bu standartlara hazır olmalıyız.”

“Döngüsel ekonomiye katkı sağlıyor”

Eroğlu, refill sisteminin sadece çevre dostu değil, aynı zamanda ekonomik ve pratik olduğunu söyledi. Fuarda gelen ziyaretçilerin bizzat bu döngüyü deneyimlediğini aktardı. Fuarda ürünü test etme imkanı bulduklarını dile getiren Eroğlu, “Müşterilere ve ziyaretçilere bardağımızla kahve verdik, sonra geri getirdiler. Biz yıkadık ve yeniden kullandık. Bu deneyiminden memnun kaldılar. Bu, gerçek bir döngüsel ekonomi örneği. İnsanlar çevreye duyarlı davranmak istiyor ama aynı zamanda ekonomik ürün arıyor. Bu bardaklar hem dayanıklı hem yıkanabilir. Herkes için kazan-kazan modeli” ifadelerini kullandı.