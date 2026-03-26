RePlast Eurasia, plastik geri dönüşüm sektörünü İstanbul’da buluşturacak

Plastik geri dönüşümünün öneminin her geçen gün daha fazla gündeme geldiği bir dönemde düzenlenen RePlast Eurasia, geri dönüşüm teknolojilerinden ham madde üretimine kadar sektörün tüm değer zincirini tek platformda buluşturacak. Türkiye’de plastik ve elyaf geri dönüşüm teknolojileri ile ham maddelerine odaklanan ilk ve tek fuar olma özelliği taşıyan organizasyon, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir üretim yaklaşımına ışık tutacak.

Geri dönüşüm teknolojileri ve ham maddeleri bir arada

RePlast Eurasia kapsamında plastik geri dönüşüm makineleri ve teknolojileri, toplama ve ayrıştırma çözümleri, sertifikasyon ve test ölçüm hizmetleri, petrokimya ve geri dönüşüm ham maddeleri ile iplik ve elyaf geri dönüşüm makineleri gibi pek çok ürün ve teknoloji sergilenecek.

Fuar, plastik üreticilerinden petrokimya firmalarına, ambalaj üreticilerinden otomotiv yan sanayisine kadar uzanan geniş sektör yelpazesini aynı çatı altında buluşturacak. Geri dönüştürülmüş ham madde üreticileri, çevre danışmanları, atık yönetimi şirketleri ve endüstriyel makine üreticileri de fuarın katılımcı profili arasında yer alacak.

Plastik geri dönüşümünün geleceği panellerde ele alınacak

Fuar kapsamında düzenlenecek etkinlikler de sektörün geleceğine yönelik önemli tartışmalara sahne olacak. Organizasyonun ilk gününde gerçekleştirilecek 3. PAGÇEV Plastik Geri Dönüşüm Konferansı geri dönüşüm alanındaki küresel gelişmeleri ve yenilikçi uygulamaları gündeme taşıyacak. Konferansta Türkiye'den ve dünyadan önemli isimlerin katılımı ile 'Plastik Geri Dönüşümünde Uluslararası Perspektif: Küresel Gelişmeler ve Yeni Trendler', 'Geri Dönüştürülmüş Plastik İçeriğinin Üretimi ve Sertifikasyonu: Makine Teknolojileri, Prosesler ve Doğrulama Sistemleri' ve 'Otomotiv Sektöründe Geri Dönüşüm Plastik Kullanımı ve Tedarik İmkanları' başlıklarında üç farklı panel yapılacak.

Ayrıca yine fuar kapsamında 3. PAGÇEV Plastik Geri Dönüşüm Ödülleri de plastik geri dönüşüm inovasyonunun temel alanlarını ve döngüsel ekonomiye yönelik piyasa uygulamalarını kapsayan 7 kategoride sahibini bulacak. Otomotiv, Elektrikli ve Elektronik Ürün, Altyapı ve İnşaat Malzemeleri, Ev, Mutfak Gereçleri ve Eğlence Ürünleri, Plastik Paketleme ve Ambalaj Malzemeleri, İnovasyon ve Teknoloji: Ürün Teknolojisi, İnovatif Geri Dönüşüm Makineleri ve Plastik Geri Dönüşüm Elçisi kategorilerinde değerlendirilen ve finale kalan projeler fuar salonunda oluşturulan sergi alanında sektör profesyonellerinin ziyaretine açık olacak.

İki önemli sektörün bir araya gelmesi ile oluşan büyük sinerji

Plastik ve elyaf geri dönüşüm teknolojileri ve ham maddeleri ana ürün grupları altında ürün ve hizmetlerin sergilendiği RePlast Eurasia fuarı bu yıl sektöründe lider fuarlar arasında yer alan Uluslararası İstanbul İplik Fuarı ile eş zamanlı olarak gerçekleşecek. Bu iki fuarın bir arada olması sürdürülebilir üretim ve geri dönüşüm odağında önemli bir sinerji yaratacak. RePlast Eurasia Fuarı plastik ve elyaf geri dönüşüm teknolojilerini ve yenilikçi ham maddeleri öne çıkarırken, Uluslararası İstanbul İplik Fuarı ise tekstil sektörünün geri dönüştürülmüş malzemelerin katma değerli ürünlere dönüşümü ile tekstilde sürdürülebilirliği temsil edecek. Bu iki fuar, yarattıkları sinerji ile her iki sektör için ilham veren güçlü bir platform oluşturacak.

Sürdürülebilir geleceğe katkı

RePlast Eurasia, plastiklerin tek kullanımlık bir ürün olmadığını ve doğru geri dönüşüm süreçleriyle tekrar tekrar ekonomiye kazandırılabileceğini vurgulayan bir platform olarak öne çıkıyor. Fuar, sürdürülebilir üretim anlayışını güçlendirmeyi ve döngüsel ekonomi yaklaşımını sektör genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyor. Tüyap Fuarcılık Grubu ve PAGÇEV iş birliğiyle düzenlenen organizasyon, “Sürdürülebilirlik ve Yeşil Dönüşüm” yaklaşımını merkeze alarak plastik geri dönüşüm teknolojilerinin gelişimine katkı sunmayı amaçlıyor.

Geçen yıl 8 binden fazla ziyaretçi ağırlandı

RePlast Eurasia’nın geçtiğimiz yıl düzenlenen edisyonu, 151 katılımcı firma ve firma temsilciliği ile 8.340 ziyaretçiyi Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde ağırladı.

Bu yıl üçüncü kez düzenlenecek fuarın, geri dönüşüm teknolojilerindeki gelişmeleri sektör profesyonelleriyle buluşturması ve sürdürülebilir üretim çözümlerine katkı sağlaması bekleniyor.