Sağlık sektörünün buluşma noktası Expomed Eurasia 33. kez kapılarını açtı

T.C. Ticaret Bakanlığı desteğiyle ve prestijli fuar statüsünde gerçekleştirilen Expomed Eurasia, 30 yılı aşkın geçmişiyle Türkiye’nin medikal alandaki tek ve bölgenin en büyük ihtisas fuarı olma özelliğini taşıyor. Reed Tüyap Fuarcılık A.Ş. organizasyonuyla hayata geçirilen fuar; Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF), Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) ve Sağlık Gereçleri Üreticileri ve Temsilcileri Derneği (SADER) gibi sektörün çatı kuruluşlarının katkılarıyla düzenleniyor. Yıl boyunca yurt içi ve yurt dışı pazarlarda yürütülen kapsamlı online ve yüz yüze tanıtım çalışmalarıyla desteklenen fuar, 130 ülkeden ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor.

Sağlıkta dönüşümün ana başlıkları fuarda

Bu yıl “Üreten Sağlık”, “Sağlıkta Dijitalleşme” ve “Yerli ve Milli Üretim” temalarıyla gerçekleştirilen fuar, sağlık teknolojilerindeki dönüşümü ve yenilikçi çözümleri sektörün odağına taşıyor. Sağlıkta dijital dönüşümün hızlandığı bu dönemde Expomed Eurasia, yeni iş fırsatları yaratmanın yanı sıra yenilikçi teknolojileri ve yerli üretim gücünü görünür kılan güçlü bir platform olarak öne çıkıyor. Dijital sağlık uygulamalarından ileri teknoloji medikal cihazlara, sarf malzemelerden ortopedik ürünlere kadar geniş bir ürün yelpazesinin sergilendiği organizasyon, yerli üretim ekosisteminin güçlenmesine katkı sağlayan önemli bir ticaret ve iş birliği zemini sunuyor.

Medikal teknolojilerden gıda takviyelerine kadar uzanan geniş kapsamıyla fuar; sağlık profesyonelleri, üreticiler, yatırımcılar ve kamu temsilcileri için çok boyutlu bir etkileşim alanı oluşturuyor. Yapay zekânın sağlık sektöründeki etkisinin giderek arttığı günümüzde, görüntüleme ve diagnostik sistemlerden yaşam teknolojilerine, koruyucu ve önleyici sağlık uygulamalarına kadar birçok alanda yeni nesil çözümler ziyaretçilerle buluşuyor.

Türkiye sağlık endüstrisinde büyüme ivmesini sürdürüyor

Türkiye sağlık sektörü, yaklaşık 3,9 milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle dikkat çekiyor. Bu hacmin yaklaşık 1,25 milyar dolarlık kısmını ihracat oluştururken, 2,6 milyar dolarlık bölümünü ithalat oluşturuyor. Tıbbi cihaz tarafında yerli üretimin payı artmaya devam ederken, mevcut tabloda kamu alımlarında ithal ürünlerin payı yüzde 69,5 seviyesinde bulunuyor.

Sağlık harcamalarının yaklaşık yüzde 77,5’inin kamu tarafından gerçekleştirildiği Türkiye’de, güçlü kamu yapısı sektörün en önemli paydaşlarından biri olmayı sürdürüyor. Artan sağlık hizmet sağlayıcı sayısı, nitelikli hizmet talebindeki yükseliş ve medikal turizmin gelişimi ise sektörün büyümesini destekleyen temel unsurlar arasında yer alıyor.

Kamu, üretici ve hizmet sunucuları aynı platformda Expomed Eurasia, sağlık ekosisteminin dört ana paydaşını aynı çatı altında buluşturuyor; Kamu, Sağlık Hizmet Sunucuları, Tıbbi Teknolojiler Sektörü ve İlaç Sektörü.

Türkiye’de nüfusun büyük bölümünün sosyal sağlık güvencesi kapsamında olması ve sağlık harcamalarında kamunun yüksek paya sahip olması, sektörde düzenleyici kurumların rolünü daha da kritik hale getiriyor. Bu kapsamda fuar; kamu kurumları, özel sektör temsilcileri ve üreticiler arasında güçlü bir diyalog ve iş birliği zemini oluşturuyor.

İnovasyon Alanı’nda geleceğin sağlık çözümleri sergileniyor

Fuar kapsamında Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) katkıları ve İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi Derneği (İSEK) iş birliğiyle oluşturulan İnovasyon Alanı, sağlık teknolojilerinde yenilikçi projeler geliştiren girişimcileri sektörle buluşturuyor.

Bu özel alanda üniversiteler, teknoparklar, teknoloji merkezleri ve start-up’lar yer alıyor. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent, Teknopark İstanbul, Yeditepe Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi gibi önemli kurumların yanı sıra çok sayıda girişimci firma; medikal ürün tasarımı, tanı testleri ve sağlık teknolojileri alanındaki projelerini uluslararası ziyaretçilere sunuyor.

İnovasyon Alanı, girişimciler ile potansiyel yatırımcıları bir araya getirerek fikirlerin ticarileşmesine katkı sunarken, katılımcılara da projelerle doğrudan etkileşim imkânı sağlıyor. Böylece sektörün geleceğine yön verecek teknolojiler Expomed Eurasia çatısı altında vitrine çıkıyor.

Bölgesel ve küresel iş birlikleri için güçlü platform

Artan uluslararası katılımı ve geniş ürün yelpazesiyle Expomed Eurasia, yalnızca bir fuar olmanın ötesine geçerek bölgesel ve küresel ölçekte iş birliklerinin kurulduğu stratejik bir platform olma özelliğini sürdürüyor.

Sağlık hizmetlerindeki dönüşüm, dijitalleşme ve yerli üretim odağında şekillenen fuar; Türkiye’nin sağlık teknolojilerinde üretim gücünü artırma ve küresel rekabette daha güçlü bir konuma ulaşma hedeflerine önemli katkı sunuyor.