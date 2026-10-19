Savunma sanayisinin stratejik malzemesi kompozit İstanbul’da gündeme taşınıyor

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Savunma ve havacılık sanayisinde bir platformun performansını, onu oluşturan malzemelerin özellikleri de belirliyor. Ağırlığın azaltılması, dayanımın artırılması ve parçaların kullanım koşullarına uygun tasarlanması; ileri malzeme teknolojilerini mühendislik ve üretim süreçlerinin merkezine taşıyor. Kompozit sanayisi de bu ihtiyaçlara sunduğu çözümlerle Türkiye’nin savunma sanayisi ekosisteminde giderek daha önemli bir rol üstleniyor.

Düşük ağırlık, yüksek mukavemet ve korozyon direnci sağlayabilen kompozit malzemeler; hava araçlarından insansız sistemlere, deniz platformlarından farklı yapısal bileşenlere uzanan geniş bir kullanım alanına sahip. Bu malzemelerin tasarımı ve üretiminde yerli yetkinliklerin geliştirilmesi, yüksek katma değerli üretimin yanı sıra tedarik sürekliliği ve teknolojik bağımsızlık açısından da önem taşıyor.

CNG Expo ve Kompozit Sanayicileri Derneği (KSD) iş birliğiyle düzenlenecek TURKCOMPOSITE 2026 – Uluslararası Kompozit Fuarı, bu stratejik ilişkiyi sektörün gündemine taşıyacak. Fuar; ham maddeden nihai parçaya, üretim makinelerinden otomasyon ve test teknolojilerine kadar kompozit sanayisinin tüm değer zincirini İstanbul’da bir araya getirecek.

Kemal Darcan’dan yerli üretim ve iş birliği vurgusu

Kompozit Sanayicileri Derneği (KSD) Başkanı Kemal Darcan, kompozit sanayisinin savunma sanayisiyle birlikte gelişmesinin önemini şu sözlerle değerlendirdi:

“Savunma sanayisinde geliştirilen her platformun arkasında güçlü bir malzeme, mühendislik ve üretim ekosistemi bulunuyor. Kompozit sanayisi, bu ekosistemin stratejik halkalarından biri. İleri malzemeleri yerli imkânlarla tasarlayabilmek ve üretebilmek; performansın yanı sıra tedarik güvenliği, teknolojik yetkinlik ve ihracat açısından da değer taşıyor. Kompozit üreticilerimizin savunma ve havacılık sanayisiyle daha yakın çalışmasını, yerli tedarik zincirinin gelişimi açısından önemsiyoruz. TURKCOMPOSITE 2026’nın bu diyaloğu güçlendirerek yeni projelere ve uzun vadeli üretim ortaklıklarına katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

Cengiz Yaman’dan uluslararası buluşma vurgusu

CNG Expo CEO’su Cengiz Yaman ise fuarın sektöre sağlayacağı iş geliştirme olanaklarına dikkat çekti:

“TURKCOMPOSITE 2026’yı, kompozit sanayisinin üretim gücünü ve yeni teknolojilerini uluslararası alıcılarla buluşturan bir iş platformu olarak kurguladık. 25 ülkeden 143 firma ve 200’ün üzerinde markanın katılımıyla sektörün tüm değer zincirini İstanbul’da bir araya getiriyoruz. Canlı üretim uygulamaları, özel sergi alanları ve B2B görüşmeleri sayesinde katılımcılarımızın hem çözümlerini doğrudan göstermelerini hem de yeni iş bağlantıları kurmalarını hedefliyoruz. Fuarın, Türkiye’deki üreticilerin yeni pazarlara erişimini desteklemesini ve uluslararası iş birliklerine zemin hazırlamasını amaçlıyoruz.”

Savunma ve havacılık kuruluşları aynı platformda

Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayisinin önemli kuruluşlarından BAYKAR, HAVELSAN, ROKETSAN ve TUSAŞ, TURKCOMPOSITE 2026 katılımcıları arasında yer alıyor. Bu katılım, kompozit üreticileri ve teknoloji tedarikçileri için uygulama ihtiyaçlarını doğrudan değerlendirme ve yeni iş birlikleri geliştirme zemini oluşturacak.

Fuarın Composite Live alanında BAYKAR, TUSAŞ, ROKETSAN ve HAVELSAN temsilcileriyle B2B görüşmeleri gerçekleştirilecek. Savunma Sanayii Sergi Alanı’nda ise hava aracı ve kompozit uygulama örnekleri ziyaretçilerle buluşacak.

Türkiye’nin kompozit alanındaki tasarım ve üretim birikimi, uluslararası havacılık projelerinde de karşılık buluyor. TUSAŞ’ın Airbus A350 için kompozit kanatçıkların tasarım ve üretimini gerçekleştirmesi, bu yetkinliğin örnekleri arasında yer alıyor. Sektörde üretim kabiliyetinin geliştirilmesi; savunmanın yanı sıra otomotiv, enerji, denizcilik, raylı sistemler ve altyapı gibi alanlarda da yeni fırsatlar yaratıyor.

İleri malzemelerden yeni üretim teknolojilerine

Kompozit sanayisinin gündeminde malzeme performansıyla birlikte üretim hızı, maliyet ve sürdürülebilirlik de bulunuyor. Termoplastik kompozitler, otomasyon, yüksek hızlı üretim yöntemleri ve geri dönüştürülebilir reçineler, sektörün gelişim alanları arasında öne çıkıyor.

TURKCOMPOSITE 2026, bu teknolojilerin üreticiler ve kullanıcı sektörler tarafından birlikte değerlendirilmesine olanak sağlayacak. Demo Üretim Alanı’nda BOYTEK, LİTERATÜR KİMYA, NEVA COMPOSITES, OMNIFORM ve TİLA, üretim tekniklerini canlı uygulamalarla gösterecek. CTP Boru Üreticileri Birliği Alanı’nda altyapı çözümleri, BTM Start-Up Village’da yenilikçi girişimler, Composite Selects – Innovation Area’da ise kompozitten üretilmiş nihai ürünler sergilenecek.

Ergün Kırlıkovalı deneyimlerini paylaşacak

B-2 Spirit ve F-35 gibi askerî hava platformlarında kullanılan özel polimer ve kaplama çözümlerinin geliştirilmesindeki çalışmalarıyla tanınan Integrated Polymer Industries, Inc. Kurucusu ve Başkanı Ergün Kırlıkovalı, fuarın ana konuşmacıları arasında yer alacak.

Kırlıkovalı, 21 Ekim’de gerçekleştireceği “Altın Üçüzler: Yaratıcılık, İnovasyon, Girişimcilik” başlıklı sunumunda Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik alanlarındaki deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

25 ülkeden 143 firma İstanbul’da buluşacak

İstanbul Fuar Merkezi’nde 14 bin metrekarelik alanda düzenlenecek TURKCOMPOSITE 2026’ya, 25 ülkeden 143 katılımcı firma ve 200’ün üzerinde marka katılıyor. Fuar boyunca Doğu Avrupa, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri, Rusya ve BDT ülkeleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika başta olmak üzere farklı coğrafyalardan 4 binin üzerinde profesyonel ziyaretçinin ağırlanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile İstanbul Fuar Merkezi’nin desteğiyle gerçekleştirilen fuar; JEC World, EuCIA, AVK, ALMACO, Assocompositi ve Composites United gibi uluslararası sektör kuruluşlarının da desteğini alıyor. TURKCOMPOSITE 2026, Türkiye’nin kompozit alanındaki üretim ve mühendislik kabiliyetinin uluslararası pazarlarda yeni iş bağlantılarına dönüşmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.