Tekne ve yat fuarına 40 bin ziyaretçi geldi

Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği organizasyonu ile düzenlenen Can-Am Bosphorus Boat Show sona erdi. 500’den fazla teknenin görücüye çıktığı fuarı 8 günde 40 bin kişi ziyaret etti. İstanbul Fuar Merkezi’nde ‘Dünyanın en büyük ikinci kara fuarı’ unvanıyla, Can-Am Ana Sponsorluğu’nda düzenlenen fuarda boyları 3 metre ile 30 metre arasında tekneler sergilenirken; her bütçeye uygun tekne, yat ve ekipmanlar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Fiyatları 4 bin Euro ile 4 milyon 400 bin Euro arasında değişen teknelerin yer aldığı fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan YATED Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu, şunları söyledi:

Yüksek katılımcı ve ziyaretçi ilgisi

“YATED olarak Bosphorus Boat Show tescilli markası altında, karada ve denizde olmak üzere Türkiye’nin en büyük tekne, tekne ekipmanları ve aksesuarları fuarlarını düzenliyoruz. Karada düzenlediğimiz bu fuarımız, dünya çapında da Düsseldorf’tan sonra en büyük ikinci kara fuarı konumunda. Bu yıl da fuarımızı yüksek bir katılımcı ve ziyaretçi ilgisiyle tamamlamanın memnuniyetini yaşıyoruz. Hem yerli hem de yabancı markaların yoğun katılım gösterdiği organizasyonumuzda, Türk üreticilerimizin tekneleri uluslararası alıcılarla buluşma fırsatı yakaladı. Özellikle son dönemde küresel ekonomik dalgalanmalar ve artan maliyet baskıları nedeniyle zorlu bir süreçten geçen sektörümüz için bu fuar adeta bir can suyu oldu.

Güçlü bir platform

Fuar süresince gerçekleştirilen görüşmeler, kurulan yeni iş bağlantıları ve alınan siparişler, sektörümüzün dinamizmini ve rekabet gücünü bir kez daha ortaya koydu. Yerli üreticilerimizin tasarım, kalite ve mühendislik kabiliyetleri yabancı ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Bosphorus Boat Show’un yalnızca bir sergileme alanı değil, aynı zamanda ticaretin, iş birliğinin ve ihracatın geliştiği güçlü bir platform olduğunu bir kez daha gördük. Önümüzdeki dönemde de hem karada hem denizde düzenleyeceğimiz fuarlarla sektörümüzün büyümesine katkı sunmaya devam edeceğiz. Fuarımızda, denizcilik kültürümüzün gelişmesi adına birbirinden değerli 15 etkinlik düzenledik. Bu yıl ilk kez olmak üzere, uluslararası bir panele ev sahipliği yaptık. Hedefimiz, bu sayıyı çok daha yukarlara taşımak ve fuarımıza uluslararası bir kimlik kazandırmak ve tanıtımına katkı sağlamak olacaktır.”