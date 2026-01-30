Tekne ve yat sektörü ‘karada’ buluşuyor

Yat ve tekne endüstrisi, gücünü İstanbul Fuar Merkezi’nde sergilemeye hazırlanıyor. YATED organizasyonuyla 21–28 Şubat tarihleri arasında; Can-Am Ana Sponsorluğu ve Kral POP Radyo Medya Sponsorluğu ile düzenlenecek Can-Am Bosphorus Boat Show, “dünyanın en büyük ikinci kara fuarı” unvanıyla dikkat çekiyor. Fuar, 500’ün üzerinde marka, 500’den fazla tekne ve 200’ü aşkın katılımcıyı tek çatı altında buluşturacak. Sektörün küresel pazardaki rekabet gücünü artırmayı hedefleyen organizasyonun, 50 binden fazla ziyaretçiyle önemli bir ticari hacim yaratması bekleniyor.

Fuarın kapsamını değerlendiren YATED Başkanı Murat Bekiroğlu, organizasyonun sadece tekne satışı değil, tüm denizcilik ekosistemini kapsadığını vurguladı. Bekiroğlu, "Motoryatlardan deniz motorlarına, katamaranlardan tekne ekipmanları ve aksesuarlarına kadar 2 bin 500'den fazla ürün çeşidiyle ziyaretçilerimizin karşısında olacağız. Sezon öncesi tüm ihtiyaçların karşılanacağı bu platform, sektörün 2026 vizyonunu yansıtacak." ifadelerini kullandı.

Bekiroğlu, fuarın bir deneyim alanı olduğunu belirterek deniz severlere şöyle seslendi: "Tekneye dair her şeyi bir arada bulabileceğiniz, sezon öncesi ihtiyaçlarınızı karşılayıp hayalinizdeki tekneyi alabileceğiniz bu büyük buluşmada 8 gün boyunca sizleri ağırlayacağız."

Dünya markaları ve yerli üreticiler bir arada

‘Bosphorus Boat Show’ markasının gücü ile Türkiye’de deniz ve kara fuarlarında, hem dünya markaları hem de yerli üreticilerin aynı platformda yerlerini alacağını vurgulayan Bekiroğlu, şöyle devam etti:

“Tescilli bir marka olarak hem deniz hem kara olmak üzere ED Fuarcılık iş birliği ve çözüm ortaklığıyla iki fuarı organize ediyoruz. 21–28 Şubat 2026 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz kara fuarının hem fuar alan satışı hem de sergilenen tekneler anlamında rekorlara imza atacağına inanıyoruz. Fuarımız için derneğimiz yerli üreticilerimize fuarın her aşamasında desteğini artırdı ve artırmaya da devam edecek. Aynı zamanda çeşitli etkinlikler ve paneller düzenleyerek denizcilik kültürünün oluşmasına katkı sağlayacağız.”

Türkiye dünyada önemli bir pazar

Tekne ve yat sektörünün dünyadaki güçlü konumuna dikkat çeken Bekiroğlu, “Ülkemizin büyüyen sektörleri arasında ilk sıralardayız. Fuarımızın katılım ve sergilenen tekne sayısında yeni rekorlar kırması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ziyaretçimizin tüm dünyada gezdiği belli fuarlar var elbette, ki o fuarlardan da tekne bakıp alıyorlar ama Türkiye’ de aradığını bulacağı en büyük fuarın bu fuar olduğunu ve artık globalde de hatırı sayılır bir konumda olduğumuzu göstermiş durumdayız.” diyerek sözlerini tamamladı.