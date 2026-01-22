Trias Design, Bursa’dan dünyaya fuar standı üretiyor

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Türkiye ve dünya çapında geniş bir müşteri kitlesine hizmet veren şirket, fuar stantları alanında geniş bir yelpazede kaliteli ve çevre dostu ürünler sunuyor.

Trias Design, farklı sektörlerin ihtiyaçlarına özel çözümler üreterek markaların ulusal ve uluslararası fuar organizasyonlarında kendilerini en iyi şekilde temsil etmelerini sağlıyor. Automechanika, SAHA, Go Green, Solarex gibi birçok fuarda firmaların ihtiyaçlarına yönelik stantlar üreten firma; tasarım, üretim ve uygulama dahil olmak üzere anahtar teslim projeler üretiyor. Trias Design; bina ahşap giydirmeleri, otel mobilyaları, hastane mobilyaları ve ticari alan tasarımları gibi çeşitli alanlarda da uzmanlaşmış bir şirket olarak her geçen gün üretim kapasitesini artırıyor.

“Markaları en iyi şekilde temsil ediyoruz”

Trias Design Kurucu Ortağı Ferdi Yılmaz, “Trias Design olarak, markaların fuar stantlarını sadece estetik değil, aynı zamanda sürdürülebilir ve fonksiyonel bir şekilde tasarlıyoruz. Ahşap temelli ürünlerimizle doğa dostu malzemeler kullanarak, markaların müşterilerine ve rakiplerine karşı en iyi şekilde temsil edilmesini sağlıyoruz. Türkiye’de olduğu gibi uluslararası pazarda da kalitemizle fark yaratmaya devam ediyoruz. Alanında uzman 3 ortak olarak çıktığımız bu yolda gıdadan enerjiye, otomotivden inşaata kadar pek çok sektörde ihtiyaç duyulan çözümleri sunarak, markaların büyümesine katkı sağlıyoruz” dedi.

Üretim, satış ve kurulum alanında olmak üzere uzmanlaşmış 3 ortak tarafından kurulan Trias Design, Bursa merkezli olarak Türkiye’de ve uluslararası fuarlara yönelik çözümler de sunuyor. 1.500 metrekare üretim alanı ve kurulum ekibi dahil yaklaşık 30 kişilik kadrosu ile hizmet veren firma, bugüne kadar savunma sanayi, enerji, sağlık ve gıda alanında çalışmalar yaptı.