TURKCOMPOSITE 2026 Uluslararası Kompozit Fuarı kapılarını açtı

TURKCOMPOSITE 2026-Uluslararası Kompozit Fuarı, 21 Ekim 2026, Çarşamba günü İstanbul Fuar Merkezi’nden kapılarını açtı. Türkiye’nin giderek büyüyen ileri malzeme ekosistemini, CNG Expo ve Kompozit Sanayicileri Derneği (KSD) iş birliğiyle buluşturan fuarın açılışına T.C. Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar, Türk Standartları Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Sami Şahin, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı V. İbrahim Aracı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclisi Başkanı Yavuz Eroğlu katıldı. 23 Ekim 2026 tarihine kadar sürecek fuar kapsamında hammaddelerden reçine ve elyaf teknolojilerine, yarı mamullerden nihai kompozit parçalara, otomasyon sistemlerinden üretim makinelerine, test teknolojilerinden geri dönüşüm çözümlerine kadar kompozit sanayisinin tüm değer zinciri İstanbul’da buluşuyor.

Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayisinin önemli kuruluşlarından BAYKAR, HAVELSAN, ROKETSAN ve TUSAŞ’ın katılımcıları arasında yer aldığı fuar; kompozit üreticilerinin yanı sıra bu teknolojileri kullanan havacılık, savunma, otomotiv, enerji, inşaat, raylı sistemler, denizcilik ve endüstriyel üretim sektörlerinden satın alma profesyonellerini, mühendisleri ve karar vericileri aynı platformda ağırlıyor.

25 ülkeden 143 firma, 200’ün üzerinde marka

14 bin metrekarelik alanda düzenlenecek TURKCOMPOSITE 2026’da 25 ülkeden 143 katılımcı firma ve 200’ün üzerinde marka yer alıyor. Fuara Doğu Avrupa, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri, Rusya ve BDT ülkeleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika başta olmak üzere farklı coğrafyalardan 4 binin üzerinde profesyonel ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ve İstanbul Fuar Merkezi desteğiyle düzenlenen fuar; JEC World, EuCIA, AVK, ALMACO, Assocompositi, Composites United ve uluslararası sektör kuruluşlarının desteğiyle Türkiye’nin kompozit teknolojilerindeki üretim ve mühendislik kabiliyetini küresel pazarlara taşımayı amaçlıyor.

B-2 ve F-35 teknolojilerinde imzası bulunan Ergün Kırlıkovalı fuarda

Üç gün sürecek fuar kapsamında düzenlenecek konferans programı, kompozit sektörünün önde gelen isimlerini, bilim insanlarını ve uzmanlarını bir araya getiriyor. İlk gün, Integrated Polymer Industries Kurucusu ve Başkanı Ergün Kırlıkovalı’nın “Altın Üçüzler: Yaratıcılık, İnovasyon, Girişimcilik” başlıklı ana konuşmasıyla başladı.

Avrupa Kompozit Endüstrisi Derneği (EuCIA) Başkanı Roberto Frassine, Avrupa’da kompozit uygulamalarının sürdürülebilir gelişimine yönelik yol haritasını ele alırken KORDSA İş Birimi Direktörü Elif Erdoğan, kompozit malzemeler alanındaki yenilikçi çözümleri aktardı. KSD Başkanı Kemal Darcan, EuCIA & Assocompositi Başkanı Roberto Frassine, Neva Composite Technology Kurucusu ve CEO’su Nurettin Çalışkan ile Amerikan Kompozit Üreticileri Birliği (ACMA) Başkanı ve CEO’su Cindy Squires’in katıldığı Başkanlar Forumu’nda sektörün küresel gündemi ve rekabet gücü değerlendirildi. Günün devamında rüzgâr enerjisinde kompozitlerin üretim ve ihracat potansiyeli ile Türk havacılığında yerli Ar-Ge ve ileri kompozit mühendisliği konuları panellerde ele alındı.

Etkinliğin ilk gününde JEC Composites Talks İzmir imza töreni de gerçekleştirildi. 27 Mayıs 2027 tarihinde İzmir’de gerçekleştirilecek olan JEC Composites Talks, kompozit sektörünün profesyonellerini bir araya getirecek bir günlük özel bir konferans olarak düzenlenecek.

Sürdürülebilirlik, robotik ve dijitalleşme başlıkları öne çıkacak

Konferansın ikinci gününde Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA) ve DÜRED Onursal Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Alper Kalaycı, Türkiye’nin enerji dönüşümünde rüzgâr enerjisi ve kompozitlerin stratejik rolüne ilişkin değerlendirmelerini paylaşacak. Mir Ar-Ge Direktörü Mustafa Doğu, üniversite-sanayi iş birliğinin kurumsal teknoloji yetkinliğine dönüşümünü ele alırken Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Barış Sabuncuoğlu, kompozit malzemelerde araştırma ve test faaliyetlerine odaklanacak. Otomotiv sektöründe kompozitlerin hafiflik, verimlilik ve inovasyona katkısının da değerlendirileceği günün programında, TUSAŞ ile KSD arasındaki imza töreni de yer alacak. Üçüncü gün ise plastik değer zincirinde döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik, robotik ve dijitalleşme başlıkları öne çıkacak. Kompozit sektörünün deneyimli isimlerinden Ahmet Ünal, Erdem Yücel, İsmail Darcan, Sadık Aslıtürk ve Okay Erdoğan’ın katılacağı “Kompozitin Duayenleri” panelinde sektörün geçmişi, bugünü ve geleceği değerlendirilecek.