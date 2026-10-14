Türkiye fuarcılık sektörü 2025’te 15,2 milyar Euro'luk toplam ekonomik değere ulaştı

Oxford Economics tarafından hazırlanan ve UFI (The Global Association of the Exhibition Industry) iş birliğiyle gerçekleştirilen, Türkiye fuarcılık sektörünün 2025 yılının değerlendirildiği çalışmaya göre fuarcılık, Türkiye ekonomisine kattığı doğrudan etkinin çok ötesinde bir değer yaratıyor.

Türkiye’de 2025 yılında düzenlenen 456 fuar, 65 bin katılımcı firmayı ve 19,8 milyon ziyaretçiyi bir araya getirdi. Fuarlar kapsamında ziyaretçiler, katılımcılar ve fuar organizasyonları tarafından yapılan seyahat, konaklama, ulaşım, yiyecek & içecek, fuar hizmetleri, alan kiralama ve organizasyon gibi konulardaki 7,5 milyar Euro'luk doğrudan harcama, Türkiye ekonomisinde 15,2 milyar Euro'luk toplam ekonomik çıktı oluşturdu. Böylece fuarlarda yapılan her 1 Euro'luk doğrudan harcamanın ekonomi genelinde yaklaşık 2 Euro'luk çarpan etkisi oluşturduğu hesaplandı.

Çalışmaya göre fuarcılık sektörünün Türkiye’nin GSYH’sine doğrudan katkısı 4 milyar Euro, toplam GSYH’ye katkısı ise 8 milyar Euro oldu. Sektör ayrıca doğrudan ve dolaylı etkilerle birlikte toplamda 135,7 bin kişilik istihdam yarattı.

Şehir ekonomilerine güçlü katkı

Araştırma, fuarcılığın ekonomik etkisinin özellikle fuarların yoğunlaştığı şehirlerde belirginleştiğini ortaya koydu. 8,76 milyar Euro'luk ekonomik çıktı ile İstanbul ilk sırada yer alırken, İstanbul’u 1,30 milyar Euro ile İzmir, 0,84 milyar avro ile Antalya, 0,81 milyar Euro ile Ankara, 0,48 milyar Euro ile Konya, 0,41 milyar Euro ile Bursa ve 0,37 milyar Euro ile Kayseri izledi.

2025 yılında satılan toplam 3.33 milyon metrekare fuar alanı ile oluşan ekonomik hareketlilik yalnızca fuar alanlarıyla sınırlı kalmazken, konaklama, ulaşım, yeme-içme, organizasyon hizmetleri, ticaret, güvenlik, temizlik, teknoloji, finansal ve profesyonel hizmetler ile perakende gibi çok sayıda sektöre yayıldı.

“Fuarcılık ekonomik ekosistemin önemli bir parçası”

Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği (TFYD) Yönetim Kurulu Başkanı ve Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, araştırmanın fuarcılığın Türkiye ekonomisindeki gerçek ağırlığını somut verilerle ortaya koyduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bu çalışma, fuarcılığın yalnızca fuar alanlarında gerçekleşen bir organizasyon faaliyeti olmadığını çok net biçimde ortaya koyuyor. 2025 yılında 7,5 milyar Euro'luk doğrudan harcamanın ekonomide 15,2 milyar Euro'luk toplam çıktıya dönüşmesi, fuarların yarattığı ekonomik çarpan etkisini açıkça gösteriyor. Fuar alanına gelen her ziyaretçi, beraberinde konaklama, ulaşım, yeme-içme ve perakende gibi çok sayıda sektörde ekonomik hareketlilik oluşturuyor. Fuarlar, ticaretin ötesinde şehirlerden sektörlere yayılan güçlü bir ekonomik değer oluşturuyor. Katılımcı firmalar açısından ise fuarlar yeni müşterilere, iş bağlantılarına, ihracat fırsatlarına ve yeni pazarlara erişim sağlayan önemli ticari platformlar olarak öne çıkıyor.”

İstanbul tek başına 8,76 milyar Euro'luk ekonomik değer oluşturdu

Ersözlü, fuarcılığın şehir ekonomileri açısından da stratejik bir araç olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “İstanbul’un tek başına 8,76 milyar Euro'luk ekonomik çıktı oluşturması, fuarcılığın kent ekonomileri üzerindeki etkisinin boyutunu gösteriyor. Ancak İzmir’den Antalya’ya, Ankara’dan Konya’ya kadar farklı şehirlerde ortaya çıkan rakamlar, fuarcılığın bölgesel kalkınmaya da katkı sağlayan önemde bir sektör olduğunu ortaya koyuyor.” dedi.

“Fuar altyapısı güçlendirilmeli”

Türkiye’nin üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesinde fuarların rolünün giderek daha fazla önem kazandığını belirten Ersözlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’nin küresel ticarette daha güçlü bir konuma ulaşması için üreticilerimizi uluslararası alıcılarla buluşturan platformları büyütmemiz gerekiyor. Fuarcılık, bu noktada yalnızca etkinliklerin düzenlendiği bir sektör değil; ticaretin, ihracatın, tanıtımın ve yatırımın kesiştiği stratejik bir ekonomik alan. Önümüzdeki dönemde fuar altyapısının güçlendirilmesi, sektörün destek mekanizmalarına yapılacak yatırımlar, uluslararası ziyaretçi ve alıcıların Türkiye’ye çekilmesi ve Anadolu’daki fuarcılık kapasitesinin geliştirilmesi, yaratılan ekonomik değerin daha da artırılmasını sağlayacaktır.”