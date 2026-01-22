Tüyap, 2025’te 3 milyona yakın ziyaretçiyle ticaretin güvenli limanı oldu

Türkiye fuarcılık sektörünün lider şirketi Tüyap Fuarcılık Grubu, dünya ticaretinde yaşanan dalgalanmalara ve bazı sektörlerdeki küresel daralmaya rağmen 2025 yılını güçlü bir performansla tamamladı. Yurt içi ve yurt dışında toplam 40 fuara imza atan grup, ihracatçı firmalar için güvenli bir ticaret limanı olma misyonunu sürdürdü.

Tüyap Fuarcılık Grubu İcra Kurulu Başkanı Zeynep Ünal Öztop, küresel ekonomik konjonktürün zorlu virajlardan geçtiği bir dönemde, fuarcılığın firmalar için bir lüks değil, en somut çıkış yolu olduğunu vurguladı.

Tüyap, 2025’te ihracat yolculuğunu güçlendirdi

Türkiye’nin ihracat lokomotifi sektörlerin küresel daralmadan etkilendiği 2025 yılında Tüyap, düzenlediği fuarlarla ticaretin canlı kalmasını sağladı. Yıl boyunca İstanbul’da 23, Anadolu’da 11 ve yurt dışında 6 olmak üzere toplam 40 fuar gerçekleştiren grup, 9.027 katılımcı firmayı ve 2 milyon 868 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı. Ziyaretçi trafiğinin 3 milyona yaklaşması, ticaretin doğru platformlarda hareketliliğini koruduğunun en büyük kanıtı olarak kayıtlara geçti.

“Kazandığımızı işimize yatırıyoruz”

Sektörde 46 yılı geride bırakan Tüyap’ın, Büyükçekmece’deki fuar merkezinin ise 30. yılını kutladığını hatırlatan Tüyap Fuarcılık Grubu İcra Kurulu Başkanı Zeynep Ünal Öztop, şirketin yatırım felsefesini şu sözlerle değerlendirdi:

“Büyük resme gerçekçi bakıyoruz. Zorluklara rağmen işimize uzun vadeli bir perspektifle yaklaşıyor, kazandığımızı tekrar işimize yatırıyoruz. Fuarcılık, sektörlerin ‘hasat zamanı’ olan çok kritik bir süreçtir. Bu nedenle ‘bekle-gör’ politikası izlemek yerine; ‘Buradayız, yatırım yapmaya, tesisimizi ve teknolojimizi geliştirmeye devam edeceğiz’ diyerek ilerliyoruz. 46 yıllık deneyimimiz ve planlamalarımız bize yol gösteriyor. Bu yıl Büyükçekmece’deki merkezimizin 30. yılını kutluyoruz. Yani 30 yıldır fuarcılığın kalbi Büyükçekmece’de atıyor, bu birikim ve güvenle daha uzun yıllar da atmaya devam edecek.”

Bakanlık desteğiyle katılımcıya maliyet avantajı

Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından düzenlenen 15 fuarın T.C. Ticaret Bakanlığı’nın “Yurt İçi Sektörel Nitelikli Fuarlar” listesinde yer alması ve “Prestijli Fuar” statüsü taşıması, katılımcı firmalar için önemli bir ekonomik destek oluşturuyor. Firmalar, stant alanı kirası ile konstrüksiyon giderlerinde %50’ye kadar devlet desteğinden, 1 milyon 292 bin TL’ye varan üst limitler dâhilinde yararlanabiliyor. Tüyap ayrıca zorlanan sektörler için geliştirdiği “özel katılım paketleri” ile KOBİ’lerin ticaret sahnesinden kopmamasını sağlıyor.

Tüyap’ın 2026 ajandası belli oldu

Dijitalleşme yatırımlarına hız veren Tüyap, kendi geliştirdiği MyTüyap mobil uygulaması, salon içi navigasyon sistemleri ve akıllı eşleştirme algoritmalarıyla İngiltere ve Almanya standartlarındaki dijital fuar deneyimini İstanbul’a taşıyor.

2026 yılı stratejilerini de paylaşan Öztop, sektörün talebi ve Türkiye Gıda Platformu’nun desteğiyle Eylül ayında Foodist İstanbul Fuarı’nı hayata geçireceklerini açıkladı. Bu adımın, gıda sektörünü doğru zamanda ve doğru platformda Anuga ve Gulfood gibi küresel fuarların ligine taşıma hedefinin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Tarımın da stratejik öncelikler arasında yer aldığını belirten Öztop, Anadolu’nun en güçlü organizasyonlarından biri olan Konya Tarım Fuarı için uluslararası ziyaretçi ağırlığını artırmaya yönelik yeni bir yol haritası oluşturduklarını ifade etti. RX Global iş birliğiyle düzenlenen Avrasya Ambalaj, Intermob, WoodTech, Kapı–Pencere–Cam ve Expomed gibi fuarlarda da küresel görünürlüğü ve uluslararası katılımı güçlendirecek adımlar atılacağını sözlerine ekledi.

İnsana ve geleceğe yatırım: Tüyap 50

Şirketin “Tüyap 50 Dönüşüm Programı” kapsamında sürdürülebilirlik ve insana yatırımı önceliklendirdiğini belirten Öztop, “Bizim işimiz aslında insanı insanla buluşturmak. Başarı sadece rakamlar değil, yarattığımız değerdir” diyerek sözlerini tamamladı.