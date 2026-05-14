Tüyap Eskişehir 5. Kitap Fuarı kapılarını açtı

Anadolu’nun kültür, sanat ve eğitim başkentlerinden biri olan Eskişehir, bölgenin önemli kültürel buluşmalarından birine bir kez daha ev sahipliği yapıyor. Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından ve Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen Eskişehir 5. Kitap Fuarı, gerçekleştirilen açılış töreniyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Eskişehir Valiliği, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Ticaret Odası ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün destekleriyle düzenlenen fuar, yalnızca Eskişehir’den değil çevre illerden gelen kitapseverleri de bir araya getiriyor.

Edebiyat dünyasının önemli isimleri okurlarla buluşuyor

Eskişehir Kitap Fuarı, yayıncılık dünyasının önemli temsilcilerini kitapseverlerle buluşturarak kültür ve edebiyat dolu bir atmosfer sunuyor. 126 yayınevi, marka, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleşen fuarda; Müge İplikçi, Murat Yetkin, Naim Babüroğlu, Üstün Dökmen ve Sinan Meydan gibi tanınmış isimlerin yanı sıra aralarında D.N. Archeron, Emre Gül, Loresima, Maral Atmaca ve N.G. Kabal’ın da bulunduğu genç yazarlar da imza günlerinde okurlarıyla bir araya geliyor.

Fuar şehrin ekonomisini olumlu etkiliyor

Açılış töreninde konuşan Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, fuarın Eskişehir’in kültürel yaşamı kadar şehir ekonomisine de katkı sunduğunu belirterek şunları söyledi: “Eskişehir, kültür ve sanat dünyasının ülkemizdeki en önemli şehirlerinden biri. Çok farklı etkinliklere, kültürel buluşmalara ev sahipliği yapıyor. Eskişehir Kitap Fuarı’nın da bu etkinlikler içerisinde ayrı bir yeri olduğunu düşünüyorum. Beş yıldır sürdürdüğümüz bu fuar, Eskişehir’in kültür ve edebiyat dünyasına önemli katkılar sağlıyor. Çocuklarımızın, öğrencilerimizin kitaplarla iç içe olması, yazarlarla buluşması ve kitabın ne kadar değerli olduğunu deneyimlemesi açısından çok önemli bir etkinlik. Bu yıl 120 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Bunun yaklaşık 30 bini şehir dışından, çevre illerden gelecek. Bu da fuarın şehir esnafına ve ticari ekosisteme önemli katkı sunduğunu gösteriyor. Bu yıl 126 yayınevi, sivil toplum kuruluşu, kamu kurum ve kuruluşları ile dernekler fuarda yer aldı. Dokuz gün boyunca yaklaşık 400 yazarımızı, şairimizi, eleştirmenimizi, sanatçımızı kitapseverlerle buluşturacağız.”

Etkinlikler gençler için ilham oluyor

Türkiye Yayıncılar Birliği Genel Sekreteri Nazlı Berivan Ak, dikkatimizin sürekli dağıldığı bu çağda, odağımızı yeniden toplayan en önemli unsurun kitaplar olduğunu ifade ederek, "Kitap fuarları yalnızca kitap satın alınan yerler değil; yazar, yayıncı ve okurun birebir buluştuğu alanlardır. Özellikle yayıncılık dünyasına adım atmak isteyen gençlerimiz için bu fuarların ilham verici, çok özel mekanlar olduğuna inanıyoruz." dedi.

Eskişehir'in üç üniversitesiyle eğitim ve sanat alanında öne çıkan çağdaş bir şehir olduğunu vurgulayan Eskişehir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Güler ise "Oda olarak kültür ve sanat hayatına değer katmayı çok önemsiyoruz. Beşinci kez ev sahipliği yaptığımız bu fuarın, hem şehrimize hem de bölgemize önemli kazanımlar sağlayacağına yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Eskişehir’e en çok yakışan organizasyon

Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, kitap fuarının Eskişehir’e en çok yakışan organizasyonlardan biri olduğunun altını çizerek, şehrin kültürel kimliğine değer katan bu fuarı, özellikle çocukları kitaplarla buluşturması açısından son derece kıymetli bulduklarını dile getirdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal da dijitalleşmenin yoğun yaşandığı günümüzde gençlerin kitaplarla güçlü bağ kurmasının önemine değinerek, "Kitaplar, toplumları geleceğe taşıyan en güçlü araçlardır. Kültür ve sanatla anılan şehrimizin böylesine anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmasından büyük gurur duyuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kitapların insanlığın ortak hafızasını taşıdığına dikkat çeken Eskişehir Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik ise okuyan toplumların düşünen, üreten ve geleceğe yön veren toplumlara dönüştüğünü vurguladı. Şenlik, toplumun entelektüel gelişimine katkı sunan kitap fuarlarını, özellikle çocukların ve gençlerin kitaplarla kurduğu bağın güçlenmesi adına çok önemsediklerini belirtti.

71 etkinlikle kapsamlı kültür deneyimi

Eskişehir 5. Kitap Fuarı, yalnızca kitap satış alanlarından oluşan bir organizasyon olmanın ötesine geçerek ziyaretçilerine çok yönlü bir kültür deneyimi sunuyor. Toplam 71 etkinlikten oluşan program kapsamında söyleşi, şiir dinletisi, müzik dinletisi ve atölyeler düzenlenirken; özellikle öğrenci ve çocuklara yönelik etkinlikler de yoğun ilgi görüyor.

Katılımcı yayınevleri ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanan etkinlikler, ziyaretçilere farklı kültürel deneyimler sunarken şehrin kültürel yaşamına da katkı sağlamayı hedefliyor.

Eskişehir 5. Kitap Fuarı, 9 – 17 Mayıs 2026 tarihleri arasında Eskişehir Ticaret Odası - Tüyap Fuar Merkezi’nde 10.00 – 19.30 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.