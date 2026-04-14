Uluslararası İstanbul İplik Fuarı yoğun ilgiyle tamamlandı!

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. organizasyonuyla gerçekleştirilen fuar, Türkiye’nin iplik alanındaki tek uluslararası ihtisas fuarı olma özelliğini bir kez daha pekiştirirken, hem coğrafi avantajı hem de Türkiye’nin güçlü üretim altyapısı sayesinde sektör profesyonellerine yüksek katma değerli bir ticaret ortamı sundu.

12 bini aşkın ziyaretçi, 90’dan fazla ülkeden yoğun ilgi

Uluslararası İstanbul İplik Fuarı, bu yıl 9 bin 750’si yerli, 2 bin 535’i yabancı olmak üzere toplam 12 bin 285 sektör profesyonelini ağırladı. 91 farklı ülkeden gelen ziyaretçiler, fuarın uluslararası niteliğini ve küresel cazibesini bir kez daha gözler önüne serdi.

250’si yerli olmak üzere toplam 400 katılımcı firmanın yer aldığı organizasyon, iplik sektörünün üretim gücünü, çeşitliliğini ve yenilikçi yaklaşımını geniş bir perspektifte sergileme imkânı sundu.

Fuarda pamuk, yün, ipek ve keten gibi doğal ipliklerin yanı sıra teknik ve fantezi iplikler de sergilenirken, elyaf ve elyaf ürünleri, tekstil kimyasalları, boyalar ve üretim ekipmanları gibi geniş bir ürün gamı ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Başta Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Avrupa olmak üzere 30’a yakın ülkeden gelen alım heyetleri, fuar süresince katılımcı firmalarla birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmeler sayesinde firmalar yeni ihracat bağlantıları kurma, mevcut iş ilişkilerini güçlendirme ve farklı pazarlara açılma fırsatı yakaladı.

Sürdürülebilirlik ve inovasyon öne çıktı

Fuarın en dikkat çeken başlıkları arasında sürdürülebilir üretim yaklaşımları ve yenilikçi iplik teknolojileri yer aldı. Çevre dostu üretim süreçleri, geri dönüştürülmüş hammaddeler ve yüksek katma değerli teknik iplikler, sektörün geleceğine ışık tutan önemli başlıklar olarak öne çıktı.

Fuar kapsamında düzenlenen Doku Kumaş Tasarım Sergisi ve Defilesi ile interaktif etkinlik alanları, iplikten kumaşa uzanan yaratıcı süreci ziyaretçilere deneyimleme imkânı sundu. Bu etkinlikler, fuarı yalnızca ticari bir platform olmanın ötesine taşıyarak ilham veren bir buluşma noktası haline getirdi.

Bir sonraki buluşma için hazırlıklar şimdiden başlarken, sektörün önde gelen temsilcileri 24–26 Mart 2027 tarihlerinde yeniden bir araya gelmek üzere şimdiden ajandalarına not düştü. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı, gelecek edisyonunda da yenilikçi çözümler, güçlü iş birlikleri ve ilham veren içerikleriyle sektöre yön vermeyi sürdürecek.