Uluslararası seyahat acenteleri Çorum’u gezdi

İstanbul’da düzenlenen EMITT 2026 Fuarı kapsamında Türkiye’ye gelen uluslararası turizm acentesi temsilcileri, Çorum’un tarihi ve kültürel zenginliklerini yerinde keşfetme fırsatı buldu. Çorum Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen tanıtım turunda, kentin yenilenen tarihi dokusu ve kültürel mirası yabancı konuklardan büyük beğeni topladı.

EMITT 2026 için Türkiye’ye gelen yabancı turizm acentesi temsilcileri rotalarını Çorum’a çevirdi. Heyet, Çorum Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen tanıtım turu kapsamında, şehrin yenilenen tarihi dokusuna hayran kaldı. Çorum Belediyesi’nin “Kültür ve Turizm Hamlesi” kapsamında şehre kazandırdığı ve koruma altına aldığı eserler, yabancı konukların büyük ilgisini çekti. Ziyaret programı kapsamında heyet; Şehir Müzesi, Çorum Müzesi, Tarihi Çorum Meydanı, Dikiciler Arastası ve Velipaşa Hanı’nı gezdi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın öncülüğünde hayata geçirilen restorasyon projeleri ve turizm yatırımları, uluslararası acentelerden tam not aldı. Heyet temsilcileri, Çorum’un kültür turları açısından önemli ve güçlü bir destinasyon olduğunu ifade etti.

Belediye desteğiyle uluslararası tanıtım

Dünyanın dört bir yanından gelen acente temsilcileri, Şubat ayı ortalarına kadar üç ayrı grup halinde Çorum’u ziyaret etmeye devam edecek. Bu ziyaretlerle, önümüzdeki turizm sezonunda kentte gelen yabancı turist sayısında önemli bir artış sağlanması hedefleniyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Amacımız, EMITT gibi uluslararası platformlar aracılığıyla ülkemize gelen turizm profesyonellerine Çorum’u en iyi şekilde anlatmak ve şehrimizi dünya turizm haritasında vazgeçilmez bir durak haline getirmektir.” ifadelerini kullandı.