Üretim teknolojilerinin geleceği MAKTEK Avrasya 2026’da buluştu

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından, Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) iş birliğiyle, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) destekleriyle düzenlenen MAKTEK Avrasya 2026, 9. Uluslararası Takım Tezgahları, Metal - Sac İşleme Makineleri, Tutucular - Kesici Takımlar, Kalite Kontrol Ölçüm Sistemleri, CAD/CAM, PLM Yazılımları ve Üretim Teknolojileri Fuarı, sektörün küresel oyuncularını İstanbul’da buluşturuyor.

Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü ve Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği (TFYD) Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Ersözlü fuarın ulaştığı ölçeğin sektörün teknolojiye ve yatırıma yönelik güçlü ilgisini ortaya koyduğunu belirterek, “MAKTEK Avrasya, büyümesini sürdürerek çok önemli bir platform ve buluşma noktası haline geliyor. Bu yıl 156 yabancı firma doğrudan katılım sağladı. Bu da fuarın uluslararası gücünü daha da artırıyor. Çünkü burada yalnızca Türkiye pazarına değil, Avrasya coğrafyasına da ulaşma imkânı bulunuyor. 14 salonda, 120 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen fuarda, farklı sektörlerde kullanılan makineler ve teknolojiler sergileniyor” ifadelerini kullandı.

Makine sanayi global pazardaki konumunu güçlendiriyor

Makina İmalatçıları Birliği (MİB) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Fatih İğrek, MAKTEK Avrasya'nın makine sektörünün önemli buluşma noktalarından biri olduğuna dikkat çekerek, fuarın yeni teknolojilerin takip edilmesi, yatırım kararlarının şekillenmesi ve ticari iş birliklerinin geliştirilmesi açısından önem taşıdığını söyledi “Türk makine sanayisi, üretim gücünü teknolojik yetkinliklerle geliştirerek küresel pazarlardaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Mekanik üretim kabiliyetinin yanı sıra yazılım, otomasyon, dijitalleşme, veri kullanımı ve yapay zekâ da makinelerin ayrılmaz parçaları haline geliyor. Bu dönüşüm, sektörümüz için yeni yatırım ve iş birliği fırsatlarını da beraberinde getiriyor” diye konuştu.

“Sektör için önemli buluşmalardan birisi”

TİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz yaptığı konuşmada MAKTEK Avrasya’nın sektör açısından stratejik önemine dikkat çekerek, “MAKTEK Avrasya artık yalnızca TİAD’ın ve Türkiye’nin değil, Avrasya’nın ve dünyanın önemli buluşma noktalarından biri, küresel bir markamızdır. Bugün kapılarını açtığımız MAKTEK Avrasya 2026, makinelerin sergilendiği bir fuar olmanın ötesinde; Türk mühendisliğinin ulaştığı teknolojik olgunluğu, üretim gücünü ve küresel rekabet iddiasını dünyaya gösterdiğimiz stratejik bir vitrindir. Küresel sanayide dengelerin yeniden şekillendiği bu dönemde, üretim dünyası da önemli bir dönüşümden geçiyor. Artık yalnızca mekanik güç değil; yapay zekâ, dijital entegrasyon, otomasyon ve otonom sistemler üretimin geleceğini belirliyor” dedi.

“Dünyada değişimin hızı giderek artıyor”

Türkiye Makina Federasyonu (MAKFED) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Adnan Dalgakıran ise dünyada teknolojik dönüşümün hızının giderek arttığını belirterek, üreticilerin yalnızca üretim kabiliyetlerine değil, değişimi öngörme, farklılaşma, iş birliği ve organizasyon yeteneklerine de odaklanması gerektiğini söyledi. Yeni dönemde yüksek teknolojili makinelere sahip olmanın tek başına rekabet avantajı sağlamayacağını vurgulayan Dalgakıran, “Dünyada değişimin hızı giderek artıyor. Bu değişim karşısında en önemli varlığımız, değişebilme ve geleceği önceden görmeye çalışma yeteneğimizdir. Değişimi gerçekleştirenlerden biri olamıyorsak bile ona en hızlı adapte olanlardan biri olmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

“Yeni yatırıma değil, mevcut işletmelerimizin korunmasına da ihtiyacımız var”

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Başkanı Ender Yılmaz da sanayinin rekabet gücünün korunmasında finansmana erişim ve iş gücü maliyetlerinin yanı sıra nitelikli insan kaynağının önemine dikkati çekerek, "İstediğimiz kadar robot, teknoloji ve akıllı sistemleri üretime dahil edelim, güçlü sermayemiz ve doğru insan gücümüz yoksa bunların yeterli olması mümkün değil. En önemli girdilerimizden biri beşeri sermaye, yani insan sermayesidir. Beşeri sermayeyi güçlendiremezsek, doğru insanı yetiştiremezsek yaptığımız yatırımlar eksik kalacaktır. Geldiğimiz noktada artık yalnızca yeni yatırıma değil, mevcut işletmelerimizin korunmasına da ihtiyacımız var. İnsan kaynağımızı ve üretim dinamizmimizi kesinlikle korumamız gerekiyor" diye konuştu.

“Makine sektörü Türkiye'nin en rekabetçi alanlarından biri olmaya devam ediyor”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu, açılışta yaptığı konuşmada küresel ticarette yaşanan dönüşüme, Türkiye'nin makine sektöründeki rekabet gücüne ve sektörün yüksek katma değerli üretim potansiyeline dikkati çekerek, makine sektörünün Türkiye'nin ihracatında stratejik bir konuma sahip olduğunu söyledi. Küresel mal ticaretindeki artışın yanı sıra hizmetlerin payının da giderek yükseldiğini belirten Karavelioğlu, “Makine sektörü Türkiye'nin en rekabetçi alanlarından biri olmaya devam ediyor. Yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürünler sektörümüzde önemli bir ağırlığa sahip. Makine sektörümüz; ürün tasarımı, mühendislik, kurulum, işletme ve satış sonrası hizmetlerle giderek daha yüksek bir hizmet bileşimine kavuşuyor. Teknoloji geliştirmenin maliyeti belli, ancak sağlayacağı fayda yüksek. Türkiye’de ihracata konu olan 6.600 üründen 972 adedi makine sektörü ile ilgili. Bu nedenle makine sektöründeki potansiyelimizi daha güçlü değerlendirmemiz gerekiyor” dedi.