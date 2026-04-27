Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul 48’inci kez kapılarını açtı

Yapı sektörünü 30 Nisan’a kadar İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde buluşturacak organizasyon, 133 ülkeden yaklaşık 500 katılımcı ve 700 markaya ev sahipliği yapacak.

Fuarın organizatörü ICA Events’ten yapılan açıklamaya göre; açılışa, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, TİM Başkan Vekili Çetin Tecdelioğlu, Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Savcı, İskele Kalıp Sanayicileri Derneği (İKSD) Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Yakar, Hırdavat Sanayici ve İş İnsanları Derneği (HISİAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Tarkan Doğan, Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul Direktörü Banu Keskin ile sektör temsilcileri ve paydaşları katıldı.

Bir önceki edisyonunda 456 milyon avroluk iş hacmi ve 4 bin 700’ün üzerinde anlaşmaya zemin hazırlayan fuarın açılışında konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Türk inşaat sektörünün 1972’den bu yana 138 ülkede yaklaşık 13 bin projeye imza attığını, toplamda 559,5 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan bu performansla mühendislik, malzeme ve işçilik gücü sayesinde küresel ölçekte güçlü bir marka konumuna geldiğini söyledi.

Ağar şunları kaydetti:

"Yapı malzemeleri sektörümüz ise, sadece müteahhitlerimizin projelerinde değil yabancı firmaların üstlendikleri işlerde de yer bularak Türk sanayisini başarıyla temsil ediyor. Sektörümüz; üretimden aldığı gücü ihracata en başarılı şekilde taşıyan sanayi dalları arasında yer alıyor. Güçlü üretim altyapısı, dış ticaret performansımıza da doğrudan yansıtıyor. 2025 yılı itibarıyla 35,5 milyar dolara ulaşan sektör alt bileşenlerinin ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 6 artış göstererek önemli bir başarıya imza attı. Dış ticaret fazlası veren yapımız ise yerli üretim kabiliyetimizin ve katma değerli üretim anlayışımızın somut bir göstergesi. ABD ve Avrupa pazarlarında kalite ve sürdürülebilirlik odaklı üretimimizle öne çıkıyor, bölge ülkelerinde hız, maliyet avantajı ve lojistik yakınlık gibi unsurlarla rekabet üstünlüğü sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde hedefimiz; mevcut pazarlardaki payımızı artırmak, yeni pazarlara açılmak ve katma değerli ürün ihracatını güçlendirerek sektörümüzün küresel değer zincirindeki konumunu daha üst seviyelere taşımak."

Bakanlık olarak sektöre sundukları desteklere de değinen Ağar, "Yapı malzemeleri alt ve tamamlayıcı sektörlerine yönelik olarak; TURQUALITY programı kapsamında 18 firmanın 20 markasını, marka programı kapsamında ise 11 firmanın 11 markasını destekliyoruz. Yeşil dönüşüme yönelik hayata geçirdiğimiz Responsible® Programı’nda sektörümüzde faaliyet gösteren 49 firmamızı destek kapsamına aldık." ifadelerini kullandı.



TİM Başkan Vekili ve İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu konuşmasında, "Sektörel Alım Heyeti" organizasyonu ile 15 ülkeden 57 yabancı firma ve 68 satın alma profesyoneli Türk ihracatçılarla buluşacağını belirtti.



Tecdelioğlu, "Yapı Fuarı ile eş zamanlı olarak, İskele Kalıp Sektörü özelinde ilk kez bir Sektörel Alım Heyeti organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Orta Doğu ve Afrika odaklı olarak planlanan bu program; 15 ülkeden 57 yabancı firma ve 68 satın alma profesyonelini Türk ihracatçılarımızla buluşturmayı hedefliyor." dedi.

Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul Direktörü Banu Keskin, fuar süresince kurulan her temasın, yarın güçlü iş birliklerine dönüşeceğini vurgulayarak şu bilgileri verdi:

"Yapı Fuarı olarak Türkiye’den dünyaya açılan etkili bir ticaret köprüsü görevi üstleniyoruz. Orta Doğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika başta olmak üzere geniş bir coğrafyadan alıcıları İstanbul’da buluşturuyoruz. Bu yıl da 500’e yakın katılımcı, 700 marka ve 100’den fazla ülkeden 500’ün üzerinde satın al