“Fuarcılıktan yeteri kadar pay alamıyoruz”

Murat KÜÇÜK

Dünyada geçtiğimiz yıl düzenlenen fuarlara 180'i aşkın ülkeden yaklaşık 353 milyon ziyaretçinin katıldığını belirten ExpoHIS Genel Müdürü Kenan Onak, bu fuarlarda 5 milyondan fazla firmanın da katılımcı olarak yerini aldığını söyledi. Sektörün 1,4 milyon kişiyi doğrudan istihdam sağladığı bilgisini paylaşan Kenan Onak, “Fuarlar, 73 milyar Euro’yu aşan doğrudan gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) üretiyor. Bizim ülke olarak buradan aldığımız payı artırmaya odaklanmamız gerekiyor” dedi. Doğru regülasyon ve desteklerle sektörün yekün olarak büyüyeceğini söyleyen Onak, “Özellikle de yüzde 18 KDV uygulamasının yanlış olduğunu belirtmem gerekiyor. Dünyadaki bir çok fuarda KDV yoktur. Varsa da iadesi yapılıyordur” ifadelerini kullandı.

“Genel nitelikli fuarlara olan ilgi azalıyor”

Yabancıların Türkiye’ye ilgisinin azaldığını ve bunu düzeltmeye çalıştıklarını söyleyen Onak, “Türkiye’de koşullar uygun hale gelirse ülkemiz özellikle Orta Doğu ve Avrasya’nın merkezi haline gelebilir” dedi. Şirket olarak ihtisas fuarlarına yöneldiklerini belirten Onak, “Bugün bir ilaç firması sağlık fuarına değil doğrudan kendi sektörünün fuarına gitmeyi doğru buluyor. Genel nitelikli fuarların ilgi kaybettiğini görüyoruz” şeklinde konuştu. Onak, yurt dışı tarafında ilk defa bir ilaç fuarının milli katılımını gerçekleştirdiklerine de dikkat çekti.

Mobilfest, 10 bin kişiyi ağırlayacak

Bu yılı çok yoğun geçireceklerini söyleyen ExpoHIS Genel Müdürü Kenan Onak, “Ekim ayında Dubai’de Gitex ve Meksika’da da Figap, ağustos ayında Almanya’da Gamescom, haziran ayında Fransa’da Viva Technology ve mayıs ayında Afrika’da Gitex Africa Morocco gibi fuarlara imza atacağız” dedi. Şirket olarak diğer firmalarla aynı fuarları düzenlememeye özen gösterdiklerini ifade eden Kenan Onak, yurt içinde ve yurt dışında fuar düzenleme yetki belgesine sahip olduklarına dikkat çekerek özellikle yazılım ve bilişim fuarlarına odaklandıklarının altını çizdi. Onak; “26-28 Ocak tarihleri arasında 3’üncü kez düzenleyeceğimiz Mobilefest’te bu yıl 200’den fazla katılımcı firma ve 10 binden fazla ziyaretçi hedefliyoruz” dedi. Onak, düzenleyecekleri Mobilefest kapsamında gerçekleşecek olan Future Techs fuarının fintech, sağlık teknolojileri, yeşil teknolojiler, oyun, hayatı kolaylaştıran teknolojiler ve sosyal sorumluluğa odaklanan girişimleri öne çıkaran bir girişimcilik fuarı olduğunu söyledi.