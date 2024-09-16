Gayrimenkulde Kadın Liderler GYODER çatısı altında

Gayrimenkul sektöründeki kadın liderlerin sesi olan GKL, sektörün çatı kuruluşu GYODER ile güçlerini birleştirerek yeni bir döneme giriyor. Kadın çalışanların liderlik rollerini güçlendirme hedefiyle yola çıkan GKL, GYODER ile iş birliği sayesinde sektörde çeşitliliği artırırken daha büyük projelere imza atmayı amaçlıyor. Bu iş birliği ile GYODER’in Toplum, Tabiat, Tasarım ve Teknoloji’den oluşan 4T Prensipleri kapsamındaki ‘Toplum’ vizyonuna ivme kazandırmak planlanıyor.

2017 yılında Urban Land Institute (ULI) çatısı altında, dünya çapındaki kadın girişimi olan Woman Leadership Initiative Türkiye organizasyonu olarak kurulan GKL, yaklaşık 600 üyesiyle gayrimenkul sektöründe kadınların güçlü bir temsilcisi olarak faaliyet gösteriyor. ULI’nin Türkiye’den çekilmesine rağmen çalışmalarını ara vermeden sürdüren GKL, şimdi GYODER iş birliğiyle güçlenmeye devam ediyor.

“Birlikte daha güçlüyüz”

GYODER olarak, gayrimenkul sektöründe kadın liderlerin varlığını güçlendirmeyi ve sektörde çeşitliliği artırmayı hedeflediklerine ilişkin açıklamalarda bulunan GYODER Başkanı Neşecan Çekici, "GKL Platformu'nun GYODER çatısı altında faaliyet göstermesi, sadece sektörümüze değil, aynı zamanda topluma da değer katacak bir adımdır. Kadınların liderlik ettiği projelerin ve girişimlerin, sektörümüzün sürdürülebilirliğine ve yenilikçiliğine olan katkısı yadsınamaz. Birlikte daha güçlü olduğumuza inanıyor ve GYODER çatısı altında gerçekleştirilecek iş birlikleri ve projelerle, gayrimenkul sektöründe kadınların daha görünür ve etkin rol almasını hedefliyoruz” diye konuştu.

GKL'nin son 3 yıldır başkanlığını yürüten Akiş GYO Satış ve Pazarlama Direktörü Didem Hiçyorulmazlar ise, bu süre zarfında platform olarak birçok başarılı projeye imza attıklarının ve sektörde önemli bir farkındalık yarattıklarının altını çizerek “GYODER çatısı altında bu başarıların daha da artacağına inanıyorum. Kadın liderlerin gücüyle sektörümüzde çeşitliliği ve yenilikçiliği desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

"Birçok yen projeye imza atacağız"

Yeni dönemde GKL Koordinatörlüğü görevini Didem Hiçyorulmazlar’dan devralacak olan Mesa Holding Baş Hukuk Müşaviri Pınar Ersin Kollu, GYODER ile birlikte platformun daha geniş kitlelere ulaşarak sektördeki kadınların güçlenmesi için çalışmalarını hızlandıracaklarını ve birçok yeni projeye imza atacaklarını belirtti.

Bu yeni dönemde üniversiteler ile ortak projeler yürütecek olan platform, sektördeki kadın profesyonellerin eğitim ve kariyer gelişimlerine destek olacak. Mentorluk projesi kapsamında deneyimli kadın liderler, genç yeteneklere rehberlik ederek onlara profesyonel yolculuklarında kılavuzluk edecek. Ayrıca erkek egemen bir sektörde kadın olmanın dinamikleri üzerine de bir araştırma yapacak olan GKL Platformu, düzenleyeceği konferanslar, atölye çalışmaları, ağ oluşturma toplantıları ve seminerlerle kadınların daha sık bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarını teşvik edecek.