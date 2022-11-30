Gebze Ticaret Odası, ‘Dış Ticarette Yeni Ufuklar’ toplantısına ev sahipliği yapacak

Sabiha TOPRAK

NB EKONOMİ Gazetesi’nin Türkiye’nin dış ticaret faaliyetlerine hizmet amaçlı başlattığı toplantılar serisine, sanayisinin önemli bölgelerinden Gebze’de devam ediliyor. Türkiye’nin güçlü şirketlerinin ve sanayi tesislerinin bulunduğu ilçenin en büyük iş örgütü Gebze Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek, ‘Dış Ticarette Yeni Ufuklar’ konulu buluşmaların 4’üncüsü, 6 Aralık Salı Günü gerçekleştirilecek.

Gebze ve bölgesinin önemli sanayi kuruluşlarının yöneticilerini bir araya getirecek olan, Gebze Ticaret Odası Konferans Salonu’nda saat 14.30’da düzenlenecek ‘Dış Ticarette Yeni Ufuklar’ toplantısı Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler’in açılış konuşmasıyla başlayacak.

Toplantı, Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu’nun “Türkiye ve Dünya Ekonomisi” başlıklı sunumu ile devam edecek. Sunumun ardından “Dış Ticarette Fark Yaratmak” teması ile düzenlenecek panele, Dündar Makine Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Dündar, Plustechno Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Özlem Akalın, Sertrans Lojistics Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Keleş ile NB EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ konuşmacı olarak katılacak. Paneli NB EKONOMİ Gazetesi Yayın Koordinatörü ve Yazarı Vahap Munyar yönetecek.

Çiler: Önceliğimiz ekonomiye hizmet ve ihracata katkı

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, “Tüm sanayicimiz, yöre iş insanımız ve organize sanayi bölgelerimiz ile Türkiye ekonomisine değer yaratmaya devam ediyoruz” dedi. Çiler, ihracatın ana öncelikleri olduğuna dikkat çekerek, “Sanayicimizin dış ticaret faaliyetlerine katkı sunacak etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

3. toplantı Çerkezköy OSB ev sahipliğinde oldu

Sertrans Lojistik’in destekleriyle gerçekleşten toplantılar serisinin üçüncü toplantı Çerkezköy OSB’nin ve yönetiminin ev sahipliğinde, önemli sanayi kuruluşu temsilcilerinin katılımı ile OSB konferans salonunda gerçekleşmişti. Gebze'deki toplantıda ayrıca, Sertrans’ın katkılarıyla hazırlanan ‘İlham Veren İhracat Öyküleri’ kitabının katılımcılara takdimi de gerçekleştirilecek.