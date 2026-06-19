Genç tasarımcılar, ev ve mutfak eşyaları sektörü için yenilikçi çözümler geliştirecek

Dünyanın önde gelen uluslararası ev ve mutfak eşyaları fuarlarından ZUCHEX, 09–12 Eylül 2026 tarihleri arasında 36’ncı kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek fuar, yerli ve yabancı 1.500’ün üzerinde markayı ağırlayacak.

Sadece bir ticaret ve sergileme platformu olmanın ötesine geçen ZUCHEX, ev sahipliği yaptığı etkinliklerle sektörün geleceğine yön vermeyi sürdürüyor. ETMK İstanbul iş birliğiyle geçen yıl ilk kez gerçekleştirilen ve hem katılımcı firmalar hem de ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gören ZUCHEX Designathon, yine sektör profesyonelleriyle genç tasarımcıları bir araya getirecek. Etkinlik kapsamında, ev ve mutfak eşyaları sektörüne yönelik yenilikçi, yaratıcı ve geleceğe yön veren tasarım çözümlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Prototipi üretilen tasarımlar, fuarda sergilenecek

ZUCHEX Designathon kapsamında, 5 kişiden oluşan 5 ekip yer alacak. Her ekipte, fuarın katılımcı firmalarından bir temsilci mentor olarak görev yaparken, diğer ekip üyeleri endüstriyel tasarım öğrencileri veya yeni mezun tasarımcılardan oluşacak. Ekipler, iki gün boyunca geliştirecekleri ürün tasarımları üzerinde çalışacak. Ortaya çıkan projelerin prototipleri hazırlanarak, 9–12 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenecek ZUCHEX Fuarı’nda sergilenecek.

Sofra ve mutfak eşyaları, pişirme ekipmanları, plastik ev eşyaları, bahçe aksesuarları, ev gereçleri, dekoratif ev ve mutfak ürünleri ile elektrikli ev aletleri kategorilerindeki yeniliklerin sergileneceği fuar; ZUCHEX Designathon’un yanı sıra, sektöre ilham veren sunumların yapıldığı ve dördüncüsü gerçekleştirilecek ZuchXTalks etkinliğine de ev sahipliği yapacak.