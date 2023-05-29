Geri Dönüşüm İhtisas OSB için 71 başvuru

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, sıfır atık politikası çerçevesinde geri dönüşüm sektörünün önemi ile Türk ekonomisi için oluşturacağı katma değeri dikkate alarak tekstil, kağıt, plastik, metal, cam ve benzeri sektörler başta olmak üzere atıkların geri dönüşümü için bir ihtisas OSB kurmayı planladıklarını söyledi.

OSB'nin kurulacağı yerle ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade eden Büyüksimitci, "Bunu Büyükşehir Belediyesi ile görüştük. Çok modern, ülkeye hizmet edecek, çok büyük katma değer yaratacak. Çöpe attığınız bir şeyi geri dönüştürebileceğiniz, metali, kağıdı düşünün tekrar ekonomiye kazandırabileceğimiz bir OSB olacak." dedi.

Büyüksimitci, bütün planlama ve başvuruları yıl sonuna kadar bitirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

100'e ulaşacağımız inancındayım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da projeyi desteklediğini vurgulayan Büyüksimitci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de inşallah ilk olarak geri dönüşüm OSB'yi Kayseri'de kurmuş olacağız. 2024 sonunda tamamen faaliyete geçmiş olur diye düşünüyorum çünkü bu çok büyük bir OSB olmayacak ama genişleyebilir alanları mutlaka olacak. Yaklaşık 100 firmaya ulaşırsak, 3,5 milyon metrekare bir alanda bu işi hallederiz diye düşünüyorum. İnşallah 2024 sonunda tamamen faaliyete geçer. Kayseri'de biz bu kadar geri dönüşümcü olduğunu da bilmiyorduk. Meslek komitesindeki arkadaşlarımız çok ciddi bir çalışma yaptı. Şu ana kadar 71 firma başvurdu, 100'e ulaşacağımız inancındayım."

Artık gelişmiş ülkeler gibi geri dönüşümle ilgili faaliyette bulunmak lazım

Örnek projenin tüm ülkeye ayrı güzellik katacağını dile getiren Büyüksimitci, birçok kentin bu işe ağırlık vereceğini söyledi.

İstihdama da önemli katkıda bulunacaklarını belirten Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Şu anda bize başvuran firmalarımızın 3 bine yakın istihdam sözü var. Bu da hakikaten iyi bir istihdam ki bunu biraz daha artırırsak zannediyorum en azından 5 bin istihdam bu OSB'mizde sağlanır. Genelde meslek, geri dönüşümden ziyade hep hurdacılık olarak anılıyor ve hep merdiven altı veya belli siteler içerisinde yapılmaya çalışılıyor. Dolayısıyla sektör istese de kendisini çok geliştiremiyor.

Bunu düzenli bir alanda altyapısıyla, çevreye duyarlılığıyla yani düşünün ki arıtma tesisi ihtiyacı var, arıtmayı siz yapabilirsiniz. Onların bütün atık sularını toplayıp atıklarını temizleyebilirsiniz. Yine çöplerini ona göre toplayıp tek elden bunların yönetilmesi mümkün. Bizim yapacağımız şey imkan sağlamak. Bu firmaların daha da büyümesini sağlamak çünkü bunun hakikaten Avrupa'da, Amerika'da, gelişmiş ülkelerde çok güzel örnekleri var ki Türkiye'nin gideceği başka yer de yok. Artık gelişmiş ülkeler gibi geri dönüşümle ilgili faaliyette bulunmak lazım. Kayseri'nin de bu işe inşallah öncülük ediyor olması bizi ayrıca mutlu edecek."

Gelişmiş dünya ile rekabet için bu hazırlıkları yapmaları gerektiğini vurgulayan Büyüksimitci, atıkları hurda mantığından çıkarıp endüstriyel ham maddeye dönüştüreceklerini sözlerine ekledi.