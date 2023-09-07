Gıda fuarı ‘WorldFood İstanbul’ kapılarını açtı

6-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan ‘Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı WorldFood İstanbul’, 31. yılında bir rekora imza atarak katılımcı firma, ziyaretçi sayısı ve etkinlikleri ile İstanbul Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı. Fuarda; 44 ülkeden bin 500’e yakın yerli ve yabancı katılımcı ile 60 bine yakın ziyaretçinin ağırlanması hedefleniyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu ve bünyesinde bulunan tüm İhracatçı Birlikleri, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) ve Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER); Uluslararası Gıda Ürünleri Teknolojileri Fuarı WorldFood İstanbul’un dünyada kendi alanındaki en etkin fuarlardan biri olması hedefiyle “Türkiye Gıda Platformu” adı altında güçlerini birleştirdi. Food Arena etkinlik programının ilk gününde düzenlenen başkanlar oturumunda konuşan İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, sektörün bu yılki ihracat hedefinin 15 milyar dolar olduğunu fakat şubat ayında gerçekleşen depremin etkisiyle üretimin ve sevkiyatların aksamasından dolayı bir miktar revize etme gerekliliğini hissettiklerini dile getirdi. Özellikle tedarikte bazı sıkıntıların aşılmasıyla hedefe çok yakın bir şekilde yılı kapatacaklarını belirtti.

Toplam 180 ülkeye ihracat

WorldFood İstanbul Fuarı’nın, yabancı firmaların Türk gıda sektörünü keşfetmesi, sektördeki önemli üreticilerle ve ihracatçılarla iletişim kurması ve ülkemiz ürünlerini tanıması için önemli bir platform niteliği taşıdığına dikkat çeken Kazım Taycı, şu anda 180 ülkeye aktif ihracat yapıldığını ifade etti. Taycı, “Amacımız, özellikle Ticaret Bakanlığı’nın en son açıklamış olduğu Turquality programı kapsamında sektör kurulumuzla birlikte alacağımız kararlarla bazı pazarlarda daha etkin olmak, oralarda marka bilinirliğimizi daha fazla aktif hale getirmek. Ülkeler bazında Kuzey Amerika, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika'yı hedef olarak belirledik. Bu ülkelerde birtakım aktiviteler yapmak istiyoruz. Uzak Doğu'da Japonya ve Kore'de önemli faaliyetlerimiz var. Kore'de özellikle şekerli mamuller grubunda son 4 yılda yaklaşık yüzde 400'lük bir büyüme gerçekleşti.” değerlendirmesinde bulundu.

Hedef 100 bin metrekare fuar alanı

Türkiye tarihinde bugüne kadarki en büyük gıda fuarının düzenlendiğini ifade eden İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, birçok ülkeden katılımcının olduğu ve 60 binin üzerinde ziyaretçinin hedeflendiğini dile getirdi. Yaklaşık 35 bin yabancı ziyaretçinin fuar için İstanbul'a geldiğini belirten Taycı; “Ülkemiz, bu fuar faaliyetlerinden yararlanıyor. Satmış olduğumuz ürünlerin ihracatından oluşan katma değerle birlikte bu insanların buraya gelmiş olmasından otellerimiz, restoranlarımız, taksilerimiz her türlü turistik gezilip görülebilecek alanımız faydalanmaktadır. WorldFood fuarcılıkla birlikte Türkiye Gıda Platformu'nun birleşmesi ve bu sinerjiden böyle bir fuar ortaya çıkmış olması hepimiz adına çok memnuniyet verici bir durum. Arkamıza baktığımız zaman ülkemize böyle bir fuarı bırakabiliyor olmak, bunun içerisinde bir parça da olsa bir tuzumuzun olması bize büyük mutluluk ve gurur veriyor. Hedefimiz; önümüzdeki yıllar itibarıyla hem metrekareleri hem yurt dışındaki çalışmaları daha da geliştirerek daha fazla ülkeden katılımcı ve ziyaretçi ağırlayarak, bugün yaklaşık 40 bin metrekarelerde düzenlenmekte olan bu fuarları, yaklaşık 100 bin metrekarelere çıkartıp Anuga ve Sial formatında birer fuar ortaya koymak için mücadele etmek.” dedi.

Hububat ve bakliyat ihracatı 8 milyar dolara ulaştı

Türkiye ihracatının önemli kalemlerinden olan hububat ve bakliyat sektörünün ihracatını artırmaya devam ettiklerini dile getiren Taycı, “Türkiye geneli hububat sektörünün ağustos ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,9 artışla 1 milyar 152 milyon dolara ulaşırken, İHBİR'in ağustos ayı ihracatı ise geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 17,7 artışla 337 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sektörün ocak-ağustos dönemi ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 8 milyar dolara ulaşırken, İHBİR'in ihracatının ise yüzde 14,31'lik artışla 2 milyar 376 milyon dolara yükseldiğini belirtti. Ağustos ayında, hububat sektörünün en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk üç ülke sırasıyla Irak, İtalya ve ABD olurken; en çok ihracat gerçekleştirilen ürün grupları ise pastacılık, hububat ve değirmencilik ürünleri oldu. Ağustos ayında hububat ürün grubunda, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 8 binlik artış dikkat çekti.

Açıklanan ihracat rakamlarını da değerlendiren Taycı sözlerini şöyle sürdürdü, “Şimdiye kadar hem yurt içinde hem de yurt dışında gerçekleştirmiş olduğumuz satın alma heyetlerimiz, sektörel ziyaretlerimiz, düzenlemiş olduğumuz fuarlar, birçok üreticimizi özellikle yurt dışına yönlendirmemiz ve daha önceki katılmış olduğumuz her türlü organizasyondan edindiğimiz müşteri datalarımızı kendileriyle paylaşmış olmamızın bu süreçte yavaş yavaş faydalarını görmekteyiz. Ülke çeşitliliğimiz ve ürün çeşitliliğimiz artmakta. Bu oldukça memnuniyet verici gelişmelerdir. Bundan dolayı faaliyetlerimizi daha fazla hızlandırarak ve artırarak devam etme niyetindeyiz.”