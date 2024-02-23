Gıda güvenliğinde yeni riskler masaya yatırılacak

ANKARA(EKONOMİ) - Gıda Güvenliği Derneği tarafından sekizinci kez düzenlenen “Uluslararası Gıda Güvenliği Kongresi” “Gıda Güvenliği Sorumluluğumuzdur” sloganıyla 9-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında Grand Cevahir Hotel & Convention Center’da gerçekleştirilecek.

Gıda Güvenliği Derneği koordinatörlüğünde, Uluslararası Gıda Güvenliği Kurumu (IAFP-International Association for Food Protection) işbirliğinde, meslek örgütleri ve STK destekleriyle düzenlenen kongre, ana teması sadece gıda güvenliği olan ve gıda sektörünün tüm paydaşlarını uluslararası platformda bir araya getiriyor.

İlki 2009’da yapılan kongrenin 8’incisinde; “Gıda Güvenliğinde Ortaya Çıkan Yeni Riskler”, “Geleneksel Gıdalarda Gıda Güvenliği”, “Gıda Güvenliğinde Yeni Yaklaşımlar/İnovatif Çözümler”, “Sürdürülebilirlik mi Gıda Güvenliği mi?” ve “Gıda Sektöründe Hijyenik Tasarım Uygulamaları” başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek.

İnteraktif panellerde ise sosyal boyutuyla gıda güvenliği ve gıda güvenliği mevzuatı tartışılacak.

“8.Uluslararası Gıda Güvenliği Kongresi”nin amacı; “Özel sektör, kamu kurumları, üniversiteler, meslek kuruluşları, uluslararası uzmanlar ile sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek güvenilir gıda konusunda dünyada hızla gelişen bilimsel yeniliklerin paylaşılmasını ve sektördeki iyi uygulama örneklerinin daha fazla duyulmasını ve bu uygulamaların örnek oluşturmasını sağlamak” şeklinde ifade edildi.

Önceki yıl düzenlenen 7’nci kongrede, 18 ülkeden 400’ün üzerinde katılımcı yer almıştı.