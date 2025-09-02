Rekor katılımlı gıda fuarı İstanbul'da: 100 ülke dev fuarda buluşuyor!

Türkiye’nin en büyük gıda fuarı olan WorldFood İstanbul, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 33'üncü kez kapılarını açıyor. 2-5 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan fuara bu yıl rekor bir katılım bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 80 ülkeden satın almacıyı ağırlayan fuar bu yıl 100 ülkeden 900'ü aşkın satın almacıya ev sahipliği yapacak. Fuara ayrıca 70 binden fazla ziyaretçi ve 1.500’e yakın katılımcı beklenirken, ABD, Brezilya, İtalya, Fransa, Polonya, Çin, Hindistan, Güney Kore, Tayland, Endonezya, Mısır, Nijerya, BAE, Suudi Arabistan, Rusya, Gürcistan ve Arnavutluk gibi farklı coğrafyalardan güçlü bir katılım sağlanacak.

WorldFood İstanbul, gıda sektörünün tüm bileşenlerini kapsayan geniş ürün gamıyla dikkat çekiyor. Şekerli mamuller ve kuruyemişten süt ürünlerine, temel gıdalardan yağlara, unlu mamullerden et, tavuk ve deniz ürünlerine kadar pek çok kategoride üretici ve marka fuarda yer alacak. Ayrıca dondurulmuş ürünler, gıda bileşenleri, içecekler, meyve-sebze, sağlıklı ve organik ürünler, lojistik ve market ekipmanları da fuarın önemli başlıkları arasında bulunuyor.

Fuar kapsamında, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri (İHBİR), Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu (TGDF), ETÜDER ve sektörün önde gelen temsilcileri Türkiye Gıda Platformu (TGP) çatısı altında buluşacak. Ziyaretçiler fuarda geleneksel Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini deneyimleme fırsatı bulacak. Etkinlik boyunca Türk Mutfağı Pişirme Etkinlikleri, Baklava Show, Lokum ve Helva ikramları katılımcılarla paylaşılacak.

Rekor katılım sektörün gücünü gösteriyor

Türkiye gıda sektörünün yalnızca iç pazara değil, aynı zamanda dünyanın dört bir yanına ulaşan güçlü bir üretim ve ihracat kapasitesine sahip olduğunun altını çizen İHBİR Başkanı Kazım Taycı, "Türk gıda sektörü 28 milyar dolara dayanan ihracat hacmi ile ülkemizin en stratejik sektörlerinden birisi. Dünya genelinde Türk gıda ürünlerine duyulan güven ve ilgi her geçen yıl artıyor. Bu güveni kalitemiz, sürdürülebilir üretim anlayışımız ve zengin mutfak kültürümüzle inşa ediyoruz. WorldFood İstanbul'u da bu anlamda sadece bir fuar olarak değil, Türk gıda sektörünün vitrini, dünyaya açılan en güçlü kapısı olarak görüyoruz. Burada, onlarca farklı ülkenin satın almacılarına doğrudan temas etme, yeni ticaret köprüleri kurma ve ihracatımızı daha da yukarılara taşıma fırsatı buluyoruz. Bu yıl 100’den fazla ülkeden 900’ün üzerinde satın almacının fuara katılacak olması, Türkiye’nin gıda sektöründe nasıl bir cazibe merkezi haline geldiğinin en somut göstergesidir." dedi.

‘Dünyanın her noktasında daha erişilebilir olacağız’

Türkiye'nin gıda ve tarım alanında uzun yıllara dayanan birikime, tecrübeye, yüksek üretim kapasitesine ve zengin bir ürün çeşitliliğine sahip olduğunu kaydeden Taycı, "2028 için konulan 50 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için Türk gıda ürünlerini dünyanın her noktasında daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda fuar, ihracatçılarımıza yeni ufuklar açacak en önemli uluslararası buluşmalardan biri olmayı sürdürüyor. Bizim hedefimiz yalnızca mevcut pazarlarda daha fazla pay almak değil, aynı zamanda yeni pazarlara açılarak Türk gıda ürünlerini küresel ölçekte daha görünür kılmak. Türk gıda sanayicileri olarak inovasyona, kaliteye, sağlıklı ve güvenilir üretime yatırım yapıyoruz. Böylece hem ülke ekonomisine katkı sağlıyor hem de Türkiye’nin gastronomi değerlerini tüm dünyada tanıtıyoruz." ifadelerini kullandı.

"WorldFood İstanbul, yalnızca ticari değil, aynı zamanda kültürel bir buluşma noktası"

Bu yıl fuar kapsamında Türkiye Gıda Platformu çatısı altında gerçekleştirilecek etkinliklerle, Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini ziyaretçilerle buluşturacaklarını kaydeden Taycı, "Baklava, lokum, helva ve geleneksel pişirme gösterilerimiz, kültürümüzün dünyaya açılan en tatlı yüzünü temsil edecek. WorldFood İstanbul, yalnızca ticari değil, aynı zamanda kültürel bir buluşma noktası olacak. Biz bu buluşmanın, sektörümüzün küresel yolculuğuna yeni bir ivme kazandıracağına inanıyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.