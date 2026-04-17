Gıda sektörünün ihracat şampiyonları ödüllerini aldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirilen ödül törenine Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Erkan Alkan, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hüseyin Akbaş, İSHİB Başkanı Müjdat Sezer ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile sektörün önde gelen firma ve dernek temsilcileri katıldı.

Arı Ürünleri, Et Ürünleri, Süt ve Süt Ürünleri, Yumurta, Beyaz Et, Su Ürünleri olmak üzere 6 alt sektör ile birlik genelinde ilk ona giren firmaların açıklandığı törende, ilk beş firmaya ödül, ilk ona giren diğer firmalara ise başarı sertifikaları verildi.

İhracatın lideri Pak Tavuk oldu

Birlik toplam ihracatında ilk sırayı Pak Tavuk alırken, Kemal Balıkçılık ikinci, Şenpiliç ise üçüncü oldu. Banvit Bandırma, Orallar Zirai Ürünler, Hastavuk Gıda, Dardanel, Fokacı Su Ürünleri, Ak Gıda Sanayi ve Parlak Su Ürünleri ise toplamda en fazla ihracat yapan firmalar arasında yerini aldı.

Sektörel bazda bakıldığında ise Beyaz Et kategorisinin ihracat lideri Banvit olurken, Su Ürünleri kategorisinde Kemal Balıkçılık, Yumurta kategorisinde Pak Tavuk, Süt ve Süt Ürünleri kategorisinde Ak Gıda, Kırmızı Et Ürünleri kategorisinde Rapak Sanayi Ürünleri ve Arı Ürünleri kategorisinde Altıparmak Gıda (Balparmak) zirvenin sahibi oldu.

Törenin açılış konuşmalarında; Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Erkan Alkan, gıda ihracatının önemine değinerek, gıda ihracat artışını sadece ticari başarı olarak görmemek gerektiğini vurguladı. Alkan, “Aynı zamanda, ülkemizin bayrağını, ihracat yapılan o ülkelerde dalgalandırmak demektir. İhracatçılarımız, Türk gıda sektörünün ne kadar güçlü olduğunu ihracat yapılan ülkelerde gösteriyorlar” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hüseyin Akbaş ise su ürünleri sektörünün ihracat rakamlarına değindi. Akbaş, “Geçtiğimiz yıl, su ürünleri sektörü, 2.25 milyar dolar tutarında ihracat yaptı. Bu ihracatın yüzde 40’ı Avrupa Birliği ülkelerine yönelik gerçekleşti. İthalatımız çok daha az. İhracatımız ile ithalatımız arası da 1.8 milyar dolarlık fark var. Su ürünleri sektörümüzün yüzde yüz kendine yeterliliği var ve üretim değerimiz yüzde 100’ün üzerinde. 2026 rakamlarına baktığımızda ise ilk çeyrekte yüzde 20’lik bir artış söz konusu” dedi.

Sektörde ihracat 4 milyar doları aştı

İSHİB Başkanı Müjdat Sezer, törende yaptığı konuşmada, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün son yıllarda hem ihracat hacmi hem de pazar çeşitliliği açısından önemli bir ivme yakaladığını belirtti. Sezer, 2025 yılı itibarıyla su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatının 4 milyar doları aştığını ifade etti.

Sezer, “2018 yılında yaklaşık 2,2-2,5 milyar dolar seviyesinde olan su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı, 2025 itibarıyla yüzde 61 artışla 4 milyar doların üzerine çıktı. İstanbul Birliğimiz özelinde baktığımızda ise 2017 yılında 661 milyon dolar, 2018 yılında yaklaşık 757 milyon dolar olan ihracatımız, 2025 yılı itibarıyla 1,1 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır” dedi.

Son 8 yılda pazar çeşitliliğinin artırıldığını vurgulayan Sezer, Rusya pazarında güçlü büyüme sağlandığını, Japonya gibi stratejik pazarlarda önemli ilerleme kaydedildiğini, Avrupa Birliği ülkelerinde varlığın güçlendiğini söyledi. Orta Doğu ve Uzak Doğu’da da yeni fırsatlar oluşturduklarını belirten Sezer, sektörün artık yalnızca hacim değil, kalite, sürdürülebilirlik ve katma değer açısından da küresel bir oyuncu konumuna ulaştığını ifade etti.

Sezer, bundan sonraki süreçte katma değerli üretime odaklanılması, birim fiyatların artırılması ve sürdürülebilirlik ile yeşil dönüşüm alanlarında daha güçlü adımlar atılması gerektiğini kaydetti.

Sezer, ödül töreninde seçim sonuçlarını açıkladı

Ödül töreni öncesinde düzenlenen İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin seçimli genel kurul toplantısının sonuçlarını, törende açıklayan Sezer, 2018 yılından bu yana yürüttüğü yönetim kurulu başkanlığı görevini, Teoman Durukan’a devrettiğini bildirdi. Sezer, Teoman Durukan ve yeni yönetim kuruluna başarılar diledi. Görevi devralan Durukan, Sezer’e teşekkür plaketi takdim etti.

İSHİB’in Yeni Başkanı Teoman Durukan oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) Yenibosna’daki Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirilen Seçimli Olağan Genel Kurul’da, tek liste ile seçime giren Teoman Durukan, İSHİB Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi.

Birlik yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Başkan Teoman Durukan (Rella Gıda), Oğulcan Kemal Sagun (Kemal Balıkçılık), Müjdat Sezer (Has Tavuk), Ömür Oral (Orallar Zirai Ürünleri), Ahmet Kaan (Kaanlar Gıda), Teoman İnal (Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim), Muhammed Şeker (Akşeker Tarım), Nerdin Alp (Banvit), Turgay Eser (Nures Su Ürünleri), Firdevs Külekçioğlu (TSM Deniz Ürünleri), Rengin Karakaşlar (Karakaşlar Tavukçuluk ve Yem Sanayi)