Advantage Raporu 2025 açıklandı: Sıcak içecekler kategorisinde Türkiye’nin lideri belli oldu

75 yılı aşan kahve uzmanlığı ile tüketicilerini gerçek kahve lezzeti ile buluşturan Tchibo, Türkiye'de 20. yılını kutladığı bu özel dönemde önemli bir başarıya daha imza attı. Advantage Group International tarafından hazırlanan Advantage Raporu 2025 sonuçlarına göre Tchibo, Sıcak İçecekler Kategorisinde Türkiye'nin lider markası seçildi. Kapsamlı araştırma sürecinde 41 şirketten 470’ten fazla sektör profesyonelinin katıldığı değerlendirmede Tchibo'nun elde ettiği bu sonuç, markanın sürekli gelişim ve değer yaratma konusundaki kararlılığının somut bir göstergesi oldu. Bu başarı, Tchibo'nun Türkiye pazarındaki güçlü konumunu ve sektördeki liderliğini bir kez daha teyit etti.

Araştırmada Tchibo, İnsan ve Kurum Kültürü alanında en yüksek memnuniyeti sağlayan tedarikçi unvanını kazandı. Şirketin genel performansını öne çıkaran temel özelliği çeviklik olarak değerlendirildi; hızlı karar alma mekanizmaları, operasyonel süreçlerdeki esneklik ve değişime uyum sağlama kapasitesi bu konudaki başarının temel unsurları oldu. Bununla birlikte Tchibo, perakendecilere kahve pazarındaki yeni trendleri önceden sunarak kategori büyümesine öncülük eden strateji geliştirici rolüyle de dikkat çekti.

"Küresel deneyimimizi Türk tüketicilerinin beğenisine sunmaya devam edeceğiz"

Tchibo Türkiye Satış Direktörü Cenk Rodoslu, bu önemli başarı hakkında şu değerlendirmede bulundu:

"Advantage Raporu 2025'te sıcak içeçekler sektöründe perakendeci memnuniyeti en yüksek tedarikçi seçilmek bizim için son derece anlamlı ve gurur verici. Son 8 yıldır faaliyet gösterdiğimiz market kanalında, geçen yıl 3. sıradan bu yıl liderlik pozisyonuna yükselirken; pazara özgü strateji geliştirme, organizasyon yapılanması, operasyonel hız ve karar alma süreçleri, ekip uzmanlığı ve güçlü tedarik zinciri yönetimi ile sektör profesyonellerinin takdirini kazandık. Bu başarı, aynı zamanda ulusal market kanalında %100 penetrasyona ulaşmamız ve 81 ilin tamamında varlık göstermemiz gibi stratejik hedeflerimiz doğrultusundaki kararlı ilerleyişimizin de bir yansıması. Bu başarıda destekleriyle yanımızda olan değerli perakende iş ortaklarımıza ve kahve tutkusu ile hareket eden ekibimize teşekkürlerimi sunuyorum. 75 yılı aşan küresel deneyimimizi Türk tüketicilerinin beğenisine sunmaya, onlara en kaliteli kahve deneyimini yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.