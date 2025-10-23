BİTKİDEN’den öğretmenlere gıda okuryazarlığı eğitimi: Bilgi kirliliğine karşı bilimle dayanışma

Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde öğretmenler için bir eğitim programı gerçekleştirdi. Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, Aslan Çimento Sektörel Mükemmeliyet Merkezi Müdürü Serdar Çakır, Sektörel Mükemmeliyet Merkezi Gıda Teknolojisi Mesleki Gelişim Koordinatörü Şirin Hicri Parmaksız ve okul ekibinin de katılımlarıyla gerçekleşen eğitimde, “Gıda Güvenliği ve Gıda Hurafeleri” başlığı altında; gıda güvenliği, etiket okuma, bilgi kirliliğinin kaynakları ve “doğru bilinen yanlışlar”ın bilimsel açıklamaları ele alındı.

“Bilgi kirliliğiyle mücadele, çocuklara doğru beslenme alışkanlıkları kazandırmanın ilk adım”

BİTKİDEN olarak, bilimsel doğruları topluma aşılamayı görev edindiklerini belirten BİTKİDEN Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Akdağ, “Gıda konusunda doğru bilgiye ulaşmak yalnızca bireysel bir tercih değil, toplumsal bir zorunluluk. Öğretmenlerin doğru bilgiyle donanması, öğrencilerden ailelere yayılan zincir etkisiyle toplumun tamamında güvenilir bilgi dolaşımı yaratır. Bu nedenle öğretmenler, yalnızca bilgiyi aktaran değil, bilgiyi doğrulayan ve koruyan ilk savunucular konumunda” diye konuştu.

AB destekli merkez mesleki eğitimi güçlendiriyor

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) 2014–2020 dönemi kapsamında yürütülen METEK III Projesi, Türkiye’de mesleki eğitimin niteliğini yükseltmeyi hedefliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu iş birliğiyle ülke genelinde 15 mükemmeliyet merkezi kuruldu. Bunlardan biri olan Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sektörel Mükemmeliyet Merkezi, kimya, gıda ve matbaa teknolojisi alanlarında öğretmenlerin mesleki gelişimini destekliyor ve sektöre nitelikli iş gücü kazandırmayı amaçlıyor.

Bu eğitim, Türkiye’de öğretmenlere yönelik gıda okuryazarlığı alanında gerçekleştirilen ilk kapsamlı program olma özelliğini taşıyor ve önümüzdeki dönemde yaygınlaştırılarak model haline getirilmesi hedefleniyor. BİTKİDEN’in gerçekleştirdiği bu eğitimle, Darıca Aslan Çimento Sektörel Mükemmeliyet Merkezi öğretmenlere sunduğu kapasite geliştirme faaliyetlerinin yeni bir boyuta taşımış oldu.