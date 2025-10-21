Bursa gıda sektörü için Körfez’e yeni ticaret köprüsü

EKONOMİ (BURSA) - BAE Ankara Büyükelçiliği tarafından oluşturulan Gıda Sektörü Alım Heyeti, Bursa’da düzenlenen ikili iş görüşmeleri etkinliğinde BTSO üyeleri ile bir araya geldi. BAE Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri ve BAE Franchise Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Noor Altamimi’nin de eşlik ettiği ticaret heyetini, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener ve Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit ile Gıda ve Paketli Ürünler Konseyi Başkanı Burhan Sayılgan karşıladı. Gün boyu devam eden etkinlikte, Bursalı firmalar yoğun görüşmeler gerçekleştirilirken, yeni iş birliklerinin de temelleri atıldı. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, 2023 yılında yürürlüğe giren Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nın (CEPA) ikili ticarete yeni bir ivme kazandırdığını ifade etti. 2024 yılında ticaret hacminin 20 milyar doları aştığını kaydeden Şener, “Bu yılın ilk yarısında Türkiye’nin ihracatını en fazla artırdığı ülke Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Ancak her iki ülkenin sahip olduğu yüksek potansiyeli düşündüğümüzde bu seviyeyi yeterli görmüyoruz. Hedefimiz, önümüzdeki 5 yıl içinde ikili ticaret hacmimizi 40 milyar dolar seviyesine taşımak” diye konuştu. Bursa’da gıda sanayisinin her alanında faaliyet gösteren yaklaşık 4 bin 500 üretici firma bulunduğuna işaret eden Şener, “Satış ve toplu tüketim işletmeleriyle bu sayı 30 bine yaklaşıyor. Bursa, Avrupa, Orta Doğu ve Rusya’daki kilit pazarlara 3,5 saatlik uçuş mesafesiyle lojistik açıdan stratejik bir konuma sahip” dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri de Türkiye’nin modern tarım ve gıda sanayisindeki tecrübesinin, bölgede sürdürülebilir bir gıda sistemi kurmak için büyük bir potansiyel sunduğunu söyledi. Saeed Thani Hareb Al Dhaheri, akıllı tarım teknolojileri, su kaynaklarının yönetimi ve gıda tedarik zincirlerini güçlendirme alanlarında bilgi paylaşımına ve ortak yatırımlara kararlı olduklarını açıkladı.