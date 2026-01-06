Çiğ süt fiyatında belirsizlik sürüyor: TÜSEDAD’dan Ulusal Süt Konseyi’ne çağrı!

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), Ulusal Süt Konseyi’ne çağrıda bulunarak, 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak şekilde, sıcak çiğ süt tavsiye satış fiyatını 27 TL/Lt olarak açıklamasını istedi.

TÜSEDAD, çiğ süt tavsiye fiyatındaki gecikmenin üretimde sürdürülebilirliği tehdit ettiğini belirterek açıklamasında şunları ifade etti:

“Çiğ sütün tavsiye fiyatı, Ulusal Süt Konseyi (USK) tarafından belirlenmekte ve kamuoyuna ilan edilmektedir. Konsey bünyesinde; üretici, sanayici, kamu ve araştırma kurumları temsilcileri yer almaktadır.

TÜSEDAD olarak daha önce yayımladığımız basın bültenimizde Ulusal Süt Konseyi’ne çağrıda bulunarak, 15 Aralık’tan itibaren sıcak çiğ süt tavsiye fiyatının en az 27 TL/Litre + soğutma ve hizmet bedeli olması gerektiğini ifade etmiş; bu fiyatın, tarımın ve sosyo-ekonomik yapının sürdürülebilirliği açısından zorunlu olduğunu belirtmiştik.

Hala açıklanmadı

Ancak 6 Ocak 2026 tarihine gelinmesine rağmen Ulusal Süt Konseyi tarafından henüz herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Öte yandan, 19–21 Ocak 2024 tarihlerinde düzenlenen Ulusal Süt Çalıştayı’nda tüm tarafların uzlaşısıyla; “Çiğ süt tavsiye fiyatının üçer aylık dönemler halinde, piyasa koşulları ve maliyetler çerçevesinde güncellenmesi” yönünde karar alınmıştır.

Ne yazık ki bugün gelinen noktada, alınan bu kararın uygulanmadığını açıkça görmekteyiz. Alınan bu karar sonrasında; 1 Ocak 2025 itibarıyla 17,15 TL/Lt olarak açıklanan fiyatın, 1 Nisan 2025 tarihinde artan maliyetlere göre güncellenmesi gerekirken fiyat sabit kalmıştır.

1 Temmuz 2025 itibarıyla toplanıp fiyat güncellemesi yapılması gerekirken, 1 Ocak günü belirlenen 17,15 TL/Lt fiyat 31 Temmuz’a kadar uzatılmış, 2025 yılının ilk 7 ayında süt üreticisinin maliyetlerinin hiçbir şekilde artmadığı varsayılmıştır.

Geriye dönük fiyat güncellemesi yapılmıyor

Daha sonra, Ulusal Süt Çalıştayı’nda tüm tarafların uzlaşısıyla alınan karara rağmen, 1 ay gecikmeyle ve 1 Ağustos 2025’ten geçerli olacak şekilde çiğ süt tavsiye satış fiyatı 18,35 TL/Lt olarak açıklanmış; bu fiyatın Eylül sonuna kadar geçerli olacağı ilan edilmiştir.

Ardından 1 Ekim 2025 itibarıyla tavsiye satış fiyatı 19,60 TL/Lt olarak açıklanmış ve bunun 31 Aralık 2025 tarihine kadar geçerli olacağı belirtilmiştir. Ulusal Süt Çalıştayı’nda tüm tarafların uzlaşısıyla alınan kararlar gereği, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla çiğ süt tavsiye satış fiyatını belirlemesi gereken Ulusal Süt Konseyi, bu yükümlülüğünü maalesef bugüne kadar yerine getirmemiştir.

2011 yılından bugüne kadar neredeyse 15 yıldır Ulusal Süt Konseyi hep ileri tarihli geçerlilik taşıyan fiyatlar belirlemiş; geriye dönük tek bir gün dahi fiyat açıklamamıştır. Bu durum, yıllardır üreticinin cebinden haksız şekilde kaynak aktarılmasına neden olmuştur.

Fiyat güncellemesi bekleniyor

Yakın zamanda toplanarak fiyat güncellemesi yapacağını ümit ettiğimiz Ulusal Süt Konseyi’nin mevcut yeni yönetiminin, bir ilke imza atarak geriye dönük, yani 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak şekilde, sıcak çiğ süt tavsiye satış fiyatını;

27 TL/Lt + 0,70 TL/Lt soğutma bedeli + nakliye ve hizmet bedeli olarak açıklamasını bekliyoruz.

Unutulmamalıdır ki;

* üretici üretmezse gıda sanayi işleyemez,

* lojistik sektörü taşıyacak ürün bulamaz,

* tüketici sağlıklı ve yerli gıdaya erişemez,

* ithalat zorunluluğu artar ve piyasa dengeleri bozulur.

TÜSEDAD olarak önerdiğimiz 27 TL/Litre fiyat, üreticinin ayakta kalabilmesi için en gerçekçi ve zorunlu rakamdır.

“Süt üreticisi çok daha zor bir sürece sürüklenecek”

En kısa zamanda Ulusal Süt Konseyi tarafından çiğ sütün tavsiye fiyatı açıklanmadığı takdirde, süt üreticisi çok daha zor bir sürece sürüklenecektir.

Unutulmamalıdır ki süt üreticisinin üretime devam etmesi, ülkedeki kırmızı et açığının kapatılması açısından da hayati öneme sahiptir.

Uzun süredir zarar eden üreticinin umut ve motivasyonunu koruyabilecek, ülkemizin gıda zincirinin en kritik halkasını güçlendirebilecek adım; çiğ süt tavsiye fiyatının gecikmeksizin açıklanmasıdır.

Üreticimiz sütü de eti de üretmeye devam etmek istemektedir. Bu doğrultuda Ulusal Süt Konseyi’ne çağrımızdır:

En kısa sürede, 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak; üreticimizin yüreğine su serpecek ve sektörü bir nebze rahatlatacak çiğ süt tavsiye fiyatının açıklanmasını bekliyoruz.”