Çorum baklavası tescillenerek 28’inci coğrafi işaretli ürün oldu

Çorum Belediyesi’nin Çorum Baklavası için Türk Patent ve Marka Kurumu’na yatığı başvuru sonuçlandı. Çorum’un geleneksel lezzetlerinden “Çorum Baklavası”, tescillenerek Coğrafi İşaretli ürünler arasına girdi. Gastronomi alanındaki marka değerini güçlendiren tescil ile Çorum’un Coğrafi İşaretli ürün sayısı 28’e yükseldi.

Çorum’un marka değerine önemli katkılar sağlayacak tescilin, Çorum Belediyesi’nin kararlı çalışmalarıyla hayata geçtiğini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Çorum Baklavası’nı tescillemek amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumu’na yaptığımız başvuru sonuçlandı ve baklavamız resmen Coğrafi İşaretli ürünler arasına girdi. Çorum baklavası ustalık ve sabır gerektiren özel bir lezzettir. Bu anlamda da Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz. Şehrimizi gastronomi alanında tanıtmaya, geleneksel lezzetlerimizi tüm dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Şehrimiz Türkiye’nin en iyi mutfaklarından birine sahiptir. Belediye olarak yerel lezzetlerin tescillenmesi ve coğrafi işaretle korunması konusunda kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Çorum Baklavası’nın tescili de bu çalışmaların son halkasıdır” dedi.

Çorum’un son dönemlerde gastronomi alanında yükselen bir şehir olduğunu açıklayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Türkiye’nin gastronomi şehirleri arasında giderek daha güçlü bir yer edinen Çorum, bu tescille birlikte hem şehir kimliğini güçlendirmiş, hem de yerel üreticilerin katma değer kazanmasına kapı aralamıştır. Belediyemizin sürdürülebilir gastronomi vizyonu doğrultusunda şehrimizdeki geleneksel lezzetlerin tanıtımı ve korunmasına yönelik çalışmalarımız devam edecektir.” dedi.