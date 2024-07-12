Dude Table, FOMA ile gıda pazarlama sektörünü ödüllendirecek

Türkiye’de gıda ve içecek alanında ürün ve hizmet geliştiren markaların pazarlama odaklı projelerini değerlendiren bir ödüllendirme sistemi olan FOMA Ödülleri’nde, Dude Table’ın gıda pazarlama alanındaki metodolojisi, gıda pazarlamasını odağına alan projeleri ölçümlemek için kategorilere yansıtılacak. FOMA Ödülleri, pazarlama sektöründe gastronomi bilgi birikimi ile oluşturulan yaratıcı ve geliştirici projeleri ödüllendirip bu alanı destekleyen önemli bir ödül olacak.

Başvurular 31 Ağustos'a kadar sürecek

Yarışmaya 10 Temmuz 2023-31 Ağustos 2024 tarihlerinde uygulanmış çalışmaların başvurabileceği ödüller, 4 ana kategorinin alt kategorilerinde verilecek. Müşteri Memnuniyeti En Yüksek Restoran kategorisinin altında yer alan Fine Dine, Fast Food, Casual Dine ve Hotel kategorilerinde ölçümleme, Dude Table’ın iş partneri Kantar Insights ile gerçekleştirilecek. Mutfağımızın Geleceği için Çalışan Marka, Gıdada Öğreterek Geliştir, Prosperity Thinking in Food ve Gıdada İnovasyon alt kategorilerinin bulunduğu Gıdanın Geleceği kategorisinde ise; gıdanın geleceğe taşınması için projeleri ve vizyon-misyonları ile aktif rol oynayan markalar değerlendirilecek. Food Experience Marketing, Food Content Marketing, Food Community Network Marketing, Gençlere Odaklı Gıda Pazarlaması, Multidisipliner Gıda Pazarlaması ve Okazyonal Gıda Pazarlaması gibi altı alt kategoriden oluşan Food Marketing Communications kategorisinde gıda ve içecek alanlarında pazarlama iletişimi projeleri ile başvuran markalar ödüllendirilecek. Yaratıcılığı gıda içeriği ile bir bütün olarak yansıtabilmiş projelerin değerlendirileceği Food Design kategorisinde ise; logodan outdoor’a ambalajdan fotoğrafa kadar 14 alt kategori var.

Kimler başvurabilecek?

Gıda ve içecek alanında ürün ve hizmet geliştiren tüm ajans ve markaların pazarlama odaklı projeleri ile başvurabileceği FOMA Ödülleri’nde, başvuran markaların gıda ve içecek sektöründe hizmet vermesi zorunlu olmayacak. Global şirketlerin Türkiye pazarında yaptıkları projeler ile katılabilecekleri ödüllere, Türkiye pazarında hizmet veren markalar yurtdışı pazarında yaptıkları projeler ile de başvurabilecekler.

Restoran kategorisine sadece restoranların başvuruları kabul edilecekken, Food Design kategorisinin alt kategorileri olan kitap, illüstrasyon ve fotoğraf kategorilerine bireysel başvuru da yapılabilecek. Ayrıca Gıdada İnovasyon kategorisinin alt kategorisi olan Big Data kategorisine araştırma şirketleri ve teknoloji firmalarının da başvurması teşvik ediliyor.