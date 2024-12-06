Dünya Türk Kahvesi Günü İstanbul’da kahvenin ilk kavrulduğu yerde, Beta Yeni Han’da kutlandı

5 Aralık Dünya Türk Kahvesi ve Kültür Günü Festivali Beta Yeni Han’da kutlandı. Kahveseverler, 16. yüzyılda İstanbul’da kahvenin ilk kavrulduğu yer olan tarihi Beta Yeni Han’da bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilen festivalde bir araya geldi.

Kahvenin tarihi, kahve hikâyeleri, kahve seremonisi, kahve demleme gibi kahveye dair pek çok konunun keyifli sohbetlerle aktarıldığı etkinliğe Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve çok sayıda protokol katıldı. Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırma Derneği Başkanı Nuri Çolakoğlu (TKKA), Beta Gıda İstanbul Şube Müdürü Hatice Uğur ve Arzum Elektrikli Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı konuşmacı olarak yer aldı.

Ressam Mücella Balyemez’in kahve ile hazırlanan Kahve Sanatı eserlerinin sergilendiği günde, Beta Yeni Han ekibi tarafından tarihte saraylarda kahve ikramında uygulanan kahve seremonisi canlandırıldı. Beta Yeni Han’ın geçmişten günümüze gelişimini ele alan video film gösterim gösterimi oldukça ilgi çekerken, Türk kahvesi kültürünü destekleyen Beta Yeni Han pazarlama ekibi tarafından hazırlanan özel maniler etkinliğe renk kattı. Türk Kahvesi Günü’ne özel ikramlıkların yer aldığı festivalde ayrıca kumda kahve standında bakır cezveler ile geleneksel Türk kahvesi ikramı yapıldı. Katılımcılar birbirinden leziz Beta kahveleri, Beta Gıda’nın tadım ikramlarıyla birlikte deneyimle şansı yakaladı.

İstanbul’un ilk kahve müzesi, Beta Yeni Han 1554 açıldı

Beta Gıda, Dünya Türk Kahvesi Günü’nde Beta Yeni Han 1554 Kahve Müzesi için de açılış töreni düzenlendi. İstanbul tarihinin en önemli miraslarından olan Beta Yeni Han’ın restorasyonu sırasında gün yüzüne çıkan tarihi kahve fırınını müze olarak hizmete açan Beta Gıda, tarihin tozlu sayfalarında gizlenen tarihi Han’ın kaderinin değiştirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylı İstanbul’un ilk kahve müzesi olan Beta Yeni Han 1554 Kahve Müzesi, kahvenin zengin tarihini, üretim süreçlerini ve kültürel önemini ziyaretçilere tanıtmayı amaçlıyor. Kahvenin kültürel yolculuğunun başladığı yer olarak bilinen İstanbul'un, kahve tutkusunun yeniden canlandırılacağı müzede, Türk kahvesinin UNESCO tarafından "Somut Olmayan Kültürel Miras" olarak kabul edilen değerinin öne çıkarılması hedefleniyor.

“Amacımız Türk Kahve Kültürü’ne değer katmak”

Dünya Türk Kahvesi ve Kültürü Günü’nde kahve tutkunlarıyla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu aktaran Beta İstanbul Şube Müdürü Hatice Uğur, İstanbul’un ilk kahve müzesi, Beta Yeni Han 1554 Kahve Müzesi’ni hizmete açmanın gururunu yaşadıkları ifade etti. Dünya Türk Kahvesi Günü’nü kutladıklarını bu hanın, İstanbul’un tarihinde oldukça önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Uğur, “Osmanlı döneminin ticari ve sosyal hayatında merkezi bir rol oynayan bu yapı, kahvehane kültürünün kökenlerine ışık tutan zengin bir tarihsel ve kültürel mirası içinde barındırıyor. Geçmişte sırasıyla Emin Han, Tahmis Han, Hasırcılar Han isimleriyle anılan ve bugün Beta Yeni Han olarak bilinen bu yapı Osmanlı Kahve kültürünün doğduğu bölgedeki mimari ve sosyal bağlamı ile tarihte halen kullanılan 1554'te açılmış ilk kahvehane olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda 16.yüzyılda İstanbul’da kahvenin kavrulduğu ilk yer olarak biliniyor. Beta Han’ın restorasyonu sırasında tesadüfen gün yüzüne çıkarılan tarihi kahve fırını, bu yapının eşsiz geçmişini bir kez daha gözler önüne serdi. Biz de Beta Gıda olarak, bu tarihi kahve fırınını korumak ve Türk Kahve Kültürü’ne değer katmak amacıyla burayı müze haline getirmek ve herkesin ziyaret edebileceği bir yer haline getirmek istedik” dedi ve şöyle devam etti: “Müzeyi ziyaret eden misafirlerimiz, kahvenin hikâyesinin başladığı yerde yani kahvenin sıfır noktasında, kahve üretiminin tarihsel sürecini görebilecek. Bunun yanı sıra sergi bölümünde sergilediğimiz kahve üretim araçlarını keşfedebilecek. Kahveye ve tarihe ilgi duyan herkesi Beta Han’ın tarihi atmosferinde geçmişe doğru yolculuk yapmaya davet ediyoruz.”

A’la Türk kahvesi yepyeni ambalajında

Kültürümüzde oldukça değeri olan Türk kahvesi geleneğini sürdürmek ve bu geleneği modern bir dokunuşla yeniden yorumlamak isteyen Beta Gıda, bu amaçla üretimine başladığı Âlâ Türk Kahvesi’nin yeni ambalajının lansmanını da Dünya Türk Kahvesi Günü’nde yaptı. Kahvenin ilk kez kavrulduğu bilinen tarihi fırın, A’la İstanbul 1554- Tarihi Eminönü Türk Kahvesi’nin lezzetine ilham kaynağı olurken, geçmişin derin izleri ve hoşgörüyle şekillenen zengin toplumsal dokusu yenilenen tasarımına yansıdı. A’la İstanbul 1554, tarihin derinliklerinden gelen kaliteyi vurgulayan özel ambalaj tasarımıyla adeta yeniden hayat buldu. Beta Gıda’nın uzmanları tarafından özenle işlenen kahve çekirdekleriyle hazırlanan A’la Türk kahvesi, sadece lezzetli bir deneyim sunmakla kalmıyor aynı zamanda Beta Yeni Han ve müze ziyaretçilerine bir tarih ve kültür yolculuğu vaat ediyor.

İstanbul’u ilk kahve müzesi Beta Yeni Han Kahve Müzesi, 6 Aralık Pazar gününden itibaren ziyarete açık olacak.