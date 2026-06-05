FAO: Küresel gıda fiyatları mayısta yüzde 0,2 arttı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) Gıda Fiyat Endeksi (FFPI), Mayıs 2026'da ortalama 130,8 puan olarak gerçekleşti. Endeks, revize edilen nisan seviyesine göre 0,2 puan gerileyerek genel olarak yatay bir görünüm sergiledi.

Tahıl ve şeker fiyat endekslerindeki artışlar, bitkisel yağlar ve süt ürünleri fiyatlarındaki düşüşlerle dengelenirken, et ürünleri fiyat endeksi ise büyük ölçüde değişmedi.

Yıllık bazda bakıldığında, FAO Gıda Fiyat Endeksi geçen yılın aynı dönemine göre 3,7 puan (%2,9) daha yüksek gerçekleşti. Buna karşın endeks, Mart 2022'de görülen tarihi zirvenin hâlâ 29,4 puan (%18,4) altında bulunuyor.