Türkiye’nin diplomasi dilini binlerce yıllık Anadolu mutfak kültürüyle harmanlamak için harekete geçildi. Türkiye’nin zengin gastronomi mirasını kültürel diplomasi, turizm, uluslararası tanıtım ve ülke markası perspektifiyle dünyaya tanıtacak olan Gastrodiplomasi İnisiyatifi kuruldu. En son Ankara’daki NATO zirvesinde kendini gösteren ve servis edilen tabaklarla Türkiye’yi dünyaya taşıyan gastrodiplomasi, ülkelerin en etkili "yumuşak güç"ü olarak tanımlanıyor. Marka stratejisti ve Gastro TV Kurucusu Hakan Kural öncülüğünde hayata geçirilen Gastrodiplomasi İnisiyatifi; gastronomi dünyasının yanı sıra akademi, kültür, iletişim, uluslararası ilişkiler, turizm, tarım ve sürdürülebilirlik gibi farklı alanlardan uzmanları ortak bir çalışma zemininde buluşturdu. Türkiye'nin gastronomi üzerinden uluslararası algısını güçlendirmeyi hedefleyen İnisiyatif; Türk mutfağı ve kültürel miras, gastronomi diplomasisi, uluslararası tanıtım ve markalaşma, dijital iletişim, bilim ve inovasyon, sağlıklı ve sürdürülebilir gıda, küresel gıda erişimi ile tarım ve doğal kaynak yönetimi alanlarında çalışmalar yürütecek.

Girişimde kimler var?

İnisiyatif, farklı uzmanlık alanlarından oluşturulacak çalışma grupları aracılığıyla ulusal ve uluslararası projeler geliştirecek. Ayrıca iş birlikleri kurulması ve Türkiye’nin gastronomi alanındaki birikiminin dünyaya daha sistematik biçimde taşınması yönünde çalışmalar da yapacak olan İnisiyatif’in kurucu yapı ve çalışma gruplarında; Şef Araz Aknam, Prof. Dr. Derya Aydıner, Prof. Dr. Osman Arayıcı, Prof. Dr. Osman Can Ünver, Şef Rüştü Ekmen, Şef Haldun Tüzel, Süleyman Tarakçı, Prof. Dr. Saadet Aytıs, Yeşim Kaya, Merve Kılıç, Dr. Yavuz Dizdar, Bekir Kaya, Celal Uysal ve Nedim Özkan yer aldı. İnisiyatif, önümüzdeki dönemde farklı uzmanlık alanlarından yeni isimlerin katılımıyla çalışma ağını genişletmeyi planlıyor.

Kural: En güçlü hikayemiz soframız

Gastrodiplomasi İnisiyatifi Kurucusu Hakan Kural, girişimin çıkış noktasını şöyle anlattı: “Dünyada ülkeler artık yalnızca ekonomik güçleriyle değil; kültürleri, yaşam biçimleri ve anlatabildikleri hikâyelerle de rekabet ediyor. Türkiye ise binlerce yıllık gastronomi mirası, ürün çeşitliliği, üretim kültürü ve farklı coğrafyalarıyla bu alanda olağanüstü bir zenginliğe sahip. Amacımız yalnızca Türk mutfağını tanıtmak değil; bu birikimi Türkiye’nin uluslararası marka değerine katkı sağlayan stratejik bir güce dönüştürmek. Türkiye’nin en güçlü küresel hikâyelerinden birinin sofrası olduğuna inanıyoruz.”

Hedef 2027’de uluslararası zirve

Gastrodiplomasi İnisiyatifi’nin Ekim 2026 itibarıyla kurumsal yapılanmasını tamamlaması ve özel bir lansmanla yeni dönem çalışmalarını başlatması planlanıyor. İnisiyatif ayrıca çalışmalarını kalıcı ve sürdürülebilir bir kurumsal yapı altında yürütmek amacıyla dernekleşme hazırlıklarını da başlattı. Dernekleşme sürecinin tamamlanmasının ardından kamuoyuna ve uluslararası paydaşlara yönelik çalışmalarda “Gastrodiplomasi İnisiyatifi” kimliği kullanılmaya devam edecek. Gastrodiplomasi İnisiyatifi, 2027 yılında ise Uluslararası Gastrodiplomasi Zirvesi düzenlemeyi hedefliyor. Zirvede farklı ülkelerden uzmanlar, şefler, akademisyenler ve sektör temsilcileri Türkiye’de buluşacak. İnisiyatif, “Gastrodiplomat” yapılanması kapsamında ise farklı disiplinlerden uzmanların katkısıyla ulusal ve uluslararası projeler geliştirerek Türkiye’nin gastronomi üzerinden dünyayla kurduğu kültürel, ekonomik ve toplumsal ilişkileri güçlendirecek çalışmalar yürütmeyi amaçlıyor. Dünyada gastronomi, giderek ülkelerin kültürel diplomasisinin ve uluslararası tanıtım stratejilerinin önemli unsurlarından biri haline geliyor.

Kurucu üyelerden değerlendirmeler

- Prof. Dr. Osman Can Ünver (Kamu Diplomasisi Uzmanı): "Günümüzde ülkelerin uluslararası itibarı yalnızca siyasi ve ekonomik güçleriyle değil, kültürel değerlerini dünyaya anlatabilme kapasiteleriyle de şekilleniyor. Gastronomi bu açıdan en etkili kamu diplomasisi araçlarından biri. Gastrodiplomasi İnisiyatifi, Türkiye'nin bu alandaki potansiyelini kurumsal bir vizyonla uluslararası platformlara taşıyacak önemli bir adım."

- Süleyman Tarakçı (TURGİD Yönetim Kurulu Üyesi): "Türk mutfağının uluslararası alanda hak ettiği yere ulaşması artık yalnızca sektörün değil, ülkemizin ortak meselesi. Sayın Emine Erdoğan'ın son dönemde Türk mutfağı ve gastrodiplomasi konularına verdiği önem, bu alandaki farkındalığın en güçlü göstergelerinden biri. Bu sivil inisiyatifin kamu, özel sektör ve sivil toplum arasında güçlü bir köprü oluşturacağına inanıyorum."

- Şef Araz Aknam: "Bir mutfağın dünyaya açılması yalnızca tariflerle değil; hikâyesi, kültürü ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla mümkün. Türk mutfağı bu zenginliğe fazlasıyla sahip. Gastrodiplomasi İnisiyatifi’nin, bu mirası uluslararası standartlarda anlatabilecek güçlü bir platform olacağına inanıyorum."

- Şef Haldun Tüzel (Gastronomi Araştırmacısı): "Anadolu'nun binlerce yıllık gastronomi birikimi yalnızca korunması gereken bir miras değil, aynı zamanda geleceğe taşınması gereken stratejik bir değer. Bu oluşum, yerel bilgi ile küresel vizyonu aynı çatı altında buluşturan önemli bir başlangıç olacak."

- Yeşim Kaya (Kurumsal Dönüşüm Danışmanı): “Bir ülkenin sahip olduğu kültürel değeri küresel bir güce dönüştürmek, yalnızca güçlü bir hikâyeye değil; doğru bir vizyona, sürdürülebilir bir yapıya ve farklı disiplinlerin ortak akılla hareket etmesine bağlı. Gastrodiplomasi İnisiyatifi’nin en önemli gücünün de bu bütüncül yaklaşım olduğuna inanıyorum.”

- Dr. Yavuz Dizdar: "Gastronomi yalnızca lezzet değildir; üretim biçimi, tarım politikaları, sağlıklı beslenme ve toplum sağlığıyla doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle gastronomiye bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşılması büyük önem taşıyor. Gastrodiplomasi İnisiyatifi'nin bu yaklaşımı benimsemesi son derece kıymetli"