Gıda fiyatlarında düşüş sınırlı kaldı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), bitkisel yağlar, et ürünleri ve şekerin uluslararası fiyatlarında yaşanan artışların tahıllardaki devam eden düşüşü telafi etmesiyle, dünya gıda emtia fiyatları temmuz ayında üst üste ikinci ay büyük ölçüde değişmedi.

Küresel olarak işlem gören bir dizi gıda emtiasının uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi, temmuz ayında ortalama 120,8 puana ulaştı. Haziran ayındaki revize edilen 121,0 rakamının biraz altında kaldı. Endeks geçen yılki değerinden yüzde 3,1 daha düşük seviyede bulunurken, zirveyi gördüğü Mart 2022 seviyesinden de yüzde 24,7 oranında daha aşağıda bulunuyor.

FAO Tahıl Fiyat Endeksi, tüm önemli tahılların küresel ihracat fiyatları üst üste ikinci ayda da düştüğü için haziran ayından bu yana yüzde 3,8 düştü. Kuzey yarımkürede devam eden kış hasatlarından kaynaklanan artan mevsimsel bulunabilirlik ve Kanada ile ABD’deki elverişli koşullar, yılın ilerleyen dönemlerinde bahar buğdayı hasatlarında büyük beklentileri destekledi. Mısır ihracat fiyatları da Arjantin ve Brezilya'daki hasatların geçen yılın hızının önünde ilerlemesi ve ABD'deki mahsul koşullarının sağlam kalmasıyla düştü.

FAO Tüm Pirinç Fiyat Endeksi hem Indica hem de Japonica çeşitleri için genel olarak sakin ticaret faaliyetleriyle son bir ayda %2,4 düştü.

FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, son bir ayda %2,4 artarak bir buçuk yıllık zirveye ulaştı. Palmiye, soya, ayçiçeği ve kolza yağı için küresel fiyatlar, biyoyakıt sektöründen gelen güçlü soya yağı talebi ve birkaç büyük üretici ülkede ayçiçeği ve kolza yağı için kötüleşen mahsul beklentileriyle yükseldi.

FAO Et Fiyat Endeksi, temmuz ayında koyun, sığır ve kümes hayvanı etine yönelik güçlü ithalat talebiyle %1,2 arttı.

FAO Şeker Fiyat Endeksi, Brezilya'da beklenenden düşük üretimin Hindistan'daki muson yağmurlarının iyileşmesinin ve Tayland'daki hava koşullarının etkisinin geçmesiyle son bir ayda %0,7 arttı.

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, süt tozu fiyatlarında yaşanan düşüşlerin tereyağı ve peynir fiyatlarında yaşanan artışları telafi etmesiyle temmuz ayında değişmedi.